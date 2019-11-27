«Юбилей, несмотря на убыток»: КАМАЗ отпразднует 50-летие без массовых сокращений

Включительно до января, полностью обеспеченного заказами, — в феврале ждут «мертвый сезон»

На ежегодной итоговой встрече журналистов с топ-менеджерами ПАО «КАМАЗ» говорили о предстоящих юбилейных торжествах автогиганта, на одно из которых приглашен президент России Владимир Путин. Замгендиректора компании по управлению персоналом и организационному развитию Александр Ушенин рассказал, что на предприятии успели пролоббировать у федералов финансирование по девяти инфраструктурным проектам в честь собственного 50-летия. Ушенин заверил корреспондента «Реального времени», что никаких массовых увольнений, сокращения рабочей недели или снижения зарплаты в связи с убытками компании и тяжелой ситуацией на рынке грузовиков не планируется. До января включительно, который заказами обеспечен полностью. В феврале же обычно наступает «мертвый сезон».

Олег Афанасьев: «У нас нет никаких антикризисных планов»

Перед началом встречи, которая прошла в Набережных Челнах в ресторане отеля Open City, мы поинтересовались у главы пресс-службы КАМАЗа Олега Афанасьева, есть ли у компании антикризисный план и как вообще она намерена, если намерена, отвечать на сегодняшние вызовы. Напомним, чистый убыток ПАО «КАМАЗ» по итогам 9 месяцев 2019 года составил 1,89 млрд рублей.

По сравнению с показателем за январь — сентябрь 2018 года он вырос в 6,5 раза. При этом выручка предприятия за этот период показала рост до 107,11 млрд рублей, что следует из промежуточной отчетности КАМАЗа. В самой компании убыток объяснили «сложной ситуацией, сложившейся на российском рынке в сегменте коммерческого автотранспорта, а также инвестиционным циклом компании, связанным с выводом на рынок нового поколения автомобилей К5». Еще ранее сообщалось, что по МСФО за первую половину 2019-го КАМАЗ получил убыток в 3,2 млрд рублей. В конце июня, подводя итоги 2018 года и первые итоги 2019 года, гендиректор автогиганта Сергей Когогин впервые вспомнил кризис 10-летней давности, заявив: «Положение вызывает большую тревогу, не хотелось бы свалиться на позиции 2008 года».

Олег Афанасьев рассказал корреспонденту «Реального времени», что пока об ответных мерах говорить рано — неизвестны еще итоги ноября (как и декабря):

— У нас нет никаких антикризисных планов. Но есть и всегда были планы по оптимизации производства и повышению эффективности бизнеса. Каждый месяц заседает под председательством Когогина комитет по повышению эффективности бизнеса, на котором в оперативном порядке принимаются все решения. В том числе и по тому факту, что у нас сегодня очень серьезная долговая нагрузка. Рынок грузовиков в России очень сложно себя чувствует. Поэтому определенные меры, конечно, по этой ситуации принимаются, в том числе корректируется инвестиционная программа.

Олег Афанасьев: «У нас нет никаких антикризисных планов. Но есть и всегда были планы по оптимизации производства и повышению эффективности бизнеса». Фото vestikamaza.ru

Любопытно, что традиционные ежегодные встречи с журналистами КАМАЗ обычно проводил в конце декабря. Одной из причин переноса ее на ноябрь как раз и стала непростая обстановка на рынке, оправдывался Афанасьев. С одной стороны, 13 декабря КАМАЗ проводит большой юбилей (50-летие начала строительства завода).

— С другой стороны, после 13 декабря такие цены на ресторанные залы, что мы не можем себе позволить в условиях такой большой инвестиционной программы такие расценки… Поэтому перенесли мероприятие, — с сожалением заметил он.

Автогигант к своему юбилею пролоббировал финансирование строительства девяти объектов в автограде

Декабрьский юбилей разделили на две даты из-за нехватки в Набережных Челнах залов, способных вместить всех желающих отпраздновать 50-летие КАМАЗа. Торжественную часть с приглашением партнеров компании, поставщиков, дилеров проведут в Органном зале 5 декабря. Вторая часть мероприятий пройдет 13 декабря, в день закладки первого камня в строительство завода в 1969 году, на территории Автомобильного завода ПАО «КАМАЗ» с участием руководства России и Татарстана, артистов России и Татарстана (кого именно — тайна). Сюда ждут и президента РФ Владимира Путина, приглашение которому направили как руководство автогиганта, так и власти Татарстана. Пока неизвестно точно, приедет он или нет. Но по опыту проведения таких мероприятий, Путин обычно не упускает момента посетить Набережные Челны и автозавод и пофотографироваться вместе с работягами хотя бы для поддержки собственного имиджа «народного президента».

Любопытным оказалось даже не это, а инициатива автогиганта по лоббированию строительства в автограде ряда объектов инфраструктуры. Идею, признался Ушенин, заимствовали у АвтоВАЗа, который к своему 50-летию выпустил (точнее, пролоббировал) распоряжение РФ по выделению средств на улучшение социальной инфраструктуры.

— Наши сотрудники ездили к ним за опытом, увидели этот документ. Сначала никто не поверил, что так бывает. В итоге правительства России и Татарстана выделили средства, и девять приоритетных проектов [по линии КАМАЗа] уже реализуются. Это две ледовые арены, плавательный бассейн, онкологический центр, театр «Мастеровые», школа балета, Технический университет — у нас есть желание повысить статус филиала КФУ, технопарк совместно с «КАМАЗ-Мастером», картодром федерального уровня, — рассказал топ-менеджер.

Александр Ушенин: «Правительство России и Татарстана выделили средства, и девять приоритетных проектов уже реализуются. Это две ледовые арены, плавательный бассейн, онкологический центр, театр «Мастеровые», школа балета, Технический университет, технопарк и картодром». Фото vestikamaza.ru

Сам КАМАЗ финансировать эти проекты не будет

Олег Афанасьев уточнил, что все девять проектов, конечно, не могут быть построены за один юбилейный год и будут реализовываться в рамках пятилетнего периода через федеральные программы. Помимо них, до 2020—2021 года начнет реализовываться ряд других проектов, неназванных. При этом, как рассказал «Реальному времени» Александр Ушенин, КАМАЗ не будет участвовать в финансировании этих «юбилейных» социально-инфраструктурных проектов, так как это задача руководства страны и РТ:

— Мы просто сделали все возможное, подготовили необходимый пакет документов, создали комитет, руководителем которого стал Дмитрий Козак (вице-премьер правительства РФ, — прим. ред.), чтобы на федеральном уровне обозначить наш праздник. И под этот праздник попросить финансирования на проекты. Мы выступили с инициативой, стали драйвером, чтобы документ был реализован.

«За последние 5 лет на КАМАЗе ни разу не было сокращений»

На наш вопрос, будет ли после юбилея компания предпринимать какие-либо меры в отношении персонала КАМАЗа в свете сокращения продаж и тяжелой ситуации на рынке грузовиков — сокращать штат или рабочую неделю, снижать зарплату — Александр Ушенин ответил отрицательно.

— За последние 5 лет на КАМАЗе ни разу не было сокращений. На любом предприятии, особенно таком, как наше, занимающемся модернизацией производства (КАМАЗ 87 млрд вложил в это), идет оптимизация процессов, но даже тут ни одного человека мы не сократили. На сегодняшний день на КАМАЗе — 1,5 тыс. вакансий, вот их мы можем оптимизировать. В городе сегодня большой дефицит кадров: 0,28% — коэффициент безработицы! Представляете: на пять рабочих мест — лишь один безработный. Никаких сокращений не предполагается.

Александр Ушенин: «За последние 5 лет на КАМАЗе ни разу не было сокращений. Идет оптимизация процессов, но даже тут ни одного человека мы не сократили». Фото kamaz.livejournal.com

Январь заказами обеспечен полностью, но в феврале обычно — «мертвый сезон»

Оптимизируя производство, объяснил топ-менеджер, компания открывает новые рабочие места на КИП «Мастер», куда и переводит высвобожденную рабочую силу. Часть бывших рабочих Прессово-рамного завода была передана на новый Завод каркасов кабин. По словам Ушенина, в 2019 году не было ни одного дня по оптимизации рабочих месяцев (переход на четырех- и трехдневку):

«Ни одного бесплатного дня не было, мы все дни проплатили, хотя ситуация очень непростая — мы постарались сделать так, чтобы наши люди не сильно пострадали. В этом году люди из-за большого числа заказов вообще будут работать и 30, и 31 декабря. И от рабочих станков только пойдут праздновать Новый год». Олег Афанасьев также рассказал «Реальному времени», что компания о массовых сокращениях или сокращении рабочей недели обязана подавать информацию в Центр занятости автограда за 2 месяца до начала. В январе на КАМАЗе, как обычно, будет корпоративный отпуск, но этот месяц обеспечен заказами полностью. Февраль — всегда бывает «мертвым сезоном», объяснил Ушенин, решения по нему будут принимать как раз в последние дни ноября. То есть в теории возможно сокращение рабочей недели на фоне спада продаж, уточнили мы?

— Нет, вы знаете, в теории всего можно ожидать! Можно ожидать, что инопланетяне прилетят! Безусловно, мы предусматриваем такое, но решение всегда принимается по факту заказов, — объяснил Олег Афанасьев.

Соответственно, и зарплату снижать не будут. Средняя зарплата в 2018 году составляла на КАМАЗе 32 тыс. рублей. В 2019 году — 34,7 тыс. рублей.

К слову, ситуация спора между КАМАЗом и исполком Набережных Челнов по 190 автобусам, лизинговые платежи по которым мэрия давно просрочила, до сих пор не разрешилась. Ушенин признался, что вопрос с этими автобусами, которые автогигант хочет забрать обратно, а это может вызвать транспортный коллапс в городе, был для него животрепещущим, пока они не решили проблему с доставкой камазовских работников на заводы на собственных же автобусах.

— Мы не можем забыть о том, что нам должны, — добавил Олег Афанасьев. — Потому что тогда придут к нам и спросят, а почему вы у них не выбиваете деньги? Налоговые проверки проводятся часто, и как только они видят, что перед нами образовался долг, а мы не предприняли мер по его взысканию, претензии начинают предъявлять нам.

Спорная ситуация между КАМАЗом и исполкомом Набережных Челнов по 190 автобусам, лизинговые платежи по которым мэрия давно просрочила, до сих пор не разрешилась. Фото vestikamaza.ru

КАМАЗ также до 13 декабря презентует три книги, которые он издал к юбилею. Первая книга — сборник 200 стихов, написанных в 1969—2019 годах работниками и неработниками КАМАЗа о КАМАЗе, уже выпущен. Первыми владельцами ее стали сам Ушенин и журналисты, которым раздали экземпляры. Вторая книга, самая большая, весом 2,5 килограмма, — «КАМАЗ в документах и фактах», в которой будут собраны все документы о начале строительства завода и города 50 лет назад: приказы, решения о первой и второй сдаче и прочее. Третья, интерактивная книга будет для детей: в ней дедушка-первостроитель рассказывает своим внукам, как строился КАМАЗ (она выпущена на русском, татарском и английском языках).