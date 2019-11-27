«Юбилей, несмотря на убыток»: КАМАЗ отпразднует 50-летие без массовых сокращений
Включительно до января, полностью обеспеченного заказами, — в феврале ждут «мертвый сезон»
На ежегодной итоговой встрече журналистов с топ-менеджерами ПАО «КАМАЗ» говорили о предстоящих юбилейных торжествах автогиганта, на одно из которых приглашен президент России Владимир Путин. Замгендиректора компании по управлению персоналом и организационному развитию Александр Ушенин рассказал, что на предприятии успели пролоббировать у федералов финансирование по девяти инфраструктурным проектам в честь собственного 50-летия. Ушенин заверил корреспондента «Реального времени», что никаких массовых увольнений, сокращения рабочей недели или снижения зарплаты в связи с убытками компании и тяжелой ситуацией на рынке грузовиков не планируется. До января включительно, который заказами обеспечен полностью. В феврале же обычно наступает «мертвый сезон».
Олег Афанасьев: «У нас нет никаких антикризисных планов»
Перед началом встречи, которая прошла в Набережных Челнах в ресторане отеля Open City, мы поинтересовались у главы пресс-службы КАМАЗа Олега Афанасьева, есть ли у компании антикризисный план и как вообще она намерена, если намерена, отвечать на сегодняшние вызовы. Напомним, чистый убыток ПАО «КАМАЗ» по итогам 9 месяцев 2019 года составил 1,89 млрд рублей.
По сравнению с показателем за январь — сентябрь 2018 года он вырос в 6,5 раза. При этом выручка предприятия за этот период показала рост до 107,11 млрд рублей, что следует из промежуточной отчетности КАМАЗа. В самой компании убыток объяснили «сложной ситуацией, сложившейся на российском рынке в сегменте коммерческого автотранспорта, а также инвестиционным циклом компании, связанным с выводом на рынок нового поколения автомобилей К5». Еще ранее сообщалось, что по МСФО за первую половину 2019-го КАМАЗ получил убыток в 3,2 млрд рублей. В конце июня, подводя итоги 2018 года и первые итоги 2019 года, гендиректор автогиганта Сергей Когогин впервые вспомнил кризис 10-летней давности, заявив: «Положение вызывает большую тревогу, не хотелось бы свалиться на позиции 2008 года».
Олег Афанасьев рассказал корреспонденту «Реального времени», что пока об ответных мерах говорить рано — неизвестны еще итоги ноября (как и декабря):
— У нас нет никаких антикризисных планов. Но есть и всегда были планы по оптимизации производства и повышению эффективности бизнеса. Каждый месяц заседает под председательством Когогина комитет по повышению эффективности бизнеса, на котором в оперативном порядке принимаются все решения. В том числе и по тому факту, что у нас сегодня очень серьезная долговая нагрузка. Рынок грузовиков в России очень сложно себя чувствует. Поэтому определенные меры, конечно, по этой ситуации принимаются, в том числе корректируется инвестиционная программа.
Любопытно, что традиционные ежегодные встречи с журналистами КАМАЗ обычно проводил в конце декабря. Одной из причин переноса ее на ноябрь как раз и стала непростая обстановка на рынке, оправдывался Афанасьев. С одной стороны, 13 декабря КАМАЗ проводит большой юбилей (50-летие начала строительства завода).
— С другой стороны, после 13 декабря такие цены на ресторанные залы, что мы не можем себе позволить в условиях такой большой инвестиционной программы такие расценки… Поэтому перенесли мероприятие, — с сожалением заметил он.
Автогигант к своему юбилею пролоббировал финансирование строительства девяти объектов в автограде
Декабрьский юбилей разделили на две даты из-за нехватки в Набережных Челнах залов, способных вместить всех желающих отпраздновать 50-летие КАМАЗа. Торжественную часть с приглашением партнеров компании, поставщиков, дилеров проведут в Органном зале 5 декабря. Вторая часть мероприятий пройдет 13 декабря, в день закладки первого камня в строительство завода в 1969 году, на территории Автомобильного завода ПАО «КАМАЗ» с участием руководства России и Татарстана, артистов России и Татарстана (кого именно — тайна). Сюда ждут и президента РФ Владимира Путина, приглашение которому направили как руководство автогиганта, так и власти Татарстана. Пока неизвестно точно, приедет он или нет. Но по опыту проведения таких мероприятий, Путин обычно не упускает момента посетить Набережные Челны и автозавод и пофотографироваться вместе с работягами хотя бы для поддержки собственного имиджа «народного президента».
Любопытным оказалось даже не это, а инициатива автогиганта по лоббированию строительства в автограде ряда объектов инфраструктуры. Идею, признался Ушенин, заимствовали у АвтоВАЗа, который к своему 50-летию выпустил (точнее, пролоббировал) распоряжение РФ по выделению средств на улучшение социальной инфраструктуры.
— Наши сотрудники ездили к ним за опытом, увидели этот документ. Сначала никто не поверил, что так бывает. В итоге правительства России и Татарстана выделили средства, и девять приоритетных проектов [по линии КАМАЗа] уже реализуются. Это две ледовые арены, плавательный бассейн, онкологический центр, театр «Мастеровые», школа балета, Технический университет — у нас есть желание повысить статус филиала КФУ, технопарк совместно с «КАМАЗ-Мастером», картодром федерального уровня, — рассказал топ-менеджер.
Сам КАМАЗ финансировать эти проекты не будет
Олег Афанасьев уточнил, что все девять проектов, конечно, не могут быть построены за один юбилейный год и будут реализовываться в рамках пятилетнего периода через федеральные программы. Помимо них, до 2020—2021 года начнет реализовываться ряд других проектов, неназванных. При этом, как рассказал «Реальному времени» Александр Ушенин, КАМАЗ не будет участвовать в финансировании этих «юбилейных» социально-инфраструктурных проектов, так как это задача руководства страны и РТ:
— Мы просто сделали все возможное, подготовили необходимый пакет документов, создали комитет, руководителем которого стал Дмитрий Козак (вице-премьер правительства РФ, — прим. ред.), чтобы на федеральном уровне обозначить наш праздник. И под этот праздник попросить финансирования на проекты. Мы выступили с инициативой, стали драйвером, чтобы документ был реализован.
«За последние 5 лет на КАМАЗе ни разу не было сокращений»
На наш вопрос, будет ли после юбилея компания предпринимать какие-либо меры в отношении персонала КАМАЗа в свете сокращения продаж и тяжелой ситуации на рынке грузовиков — сокращать штат или рабочую неделю, снижать зарплату — Александр Ушенин ответил отрицательно.
— За последние 5 лет на КАМАЗе ни разу не было сокращений. На любом предприятии, особенно таком, как наше, занимающемся модернизацией производства (КАМАЗ 87 млрд вложил в это), идет оптимизация процессов, но даже тут ни одного человека мы не сократили. На сегодняшний день на КАМАЗе — 1,5 тыс. вакансий, вот их мы можем оптимизировать. В городе сегодня большой дефицит кадров: 0,28% — коэффициент безработицы! Представляете: на пять рабочих мест — лишь один безработный. Никаких сокращений не предполагается.
Январь заказами обеспечен полностью, но в феврале обычно — «мертвый сезон»
Оптимизируя производство, объяснил топ-менеджер, компания открывает новые рабочие места на КИП «Мастер», куда и переводит высвобожденную рабочую силу. Часть бывших рабочих Прессово-рамного завода была передана на новый Завод каркасов кабин. По словам Ушенина, в 2019 году не было ни одного дня по оптимизации рабочих месяцев (переход на четырех- и трехдневку):
«Ни одного бесплатного дня не было, мы все дни проплатили, хотя ситуация очень непростая — мы постарались сделать так, чтобы наши люди не сильно пострадали. В этом году люди из-за большого числа заказов вообще будут работать и 30, и 31 декабря. И от рабочих станков только пойдут праздновать Новый год». Олег Афанасьев также рассказал «Реальному времени», что компания о массовых сокращениях или сокращении рабочей недели обязана подавать информацию в Центр занятости автограда за 2 месяца до начала. В январе на КАМАЗе, как обычно, будет корпоративный отпуск, но этот месяц обеспечен заказами полностью. Февраль — всегда бывает «мертвым сезоном», объяснил Ушенин, решения по нему будут принимать как раз в последние дни ноября. То есть в теории возможно сокращение рабочей недели на фоне спада продаж, уточнили мы?
— Нет, вы знаете, в теории всего можно ожидать! Можно ожидать, что инопланетяне прилетят! Безусловно, мы предусматриваем такое, но решение всегда принимается по факту заказов, — объяснил Олег Афанасьев.
Соответственно, и зарплату снижать не будут. Средняя зарплата в 2018 году составляла на КАМАЗе 32 тыс. рублей. В 2019 году — 34,7 тыс. рублей.
К слову, ситуация спора между КАМАЗом и исполком Набережных Челнов по 190 автобусам, лизинговые платежи по которым мэрия давно просрочила, до сих пор не разрешилась. Ушенин признался, что вопрос с этими автобусами, которые автогигант хочет забрать обратно, а это может вызвать транспортный коллапс в городе, был для него животрепещущим, пока они не решили проблему с доставкой камазовских работников на заводы на собственных же автобусах.
— Мы не можем забыть о том, что нам должны, — добавил Олег Афанасьев. — Потому что тогда придут к нам и спросят, а почему вы у них не выбиваете деньги? Налоговые проверки проводятся часто, и как только они видят, что перед нами образовался долг, а мы не предприняли мер по его взысканию, претензии начинают предъявлять нам.
КАМАЗ также до 13 декабря презентует три книги, которые он издал к юбилею. Первая книга — сборник 200 стихов, написанных в 1969—2019 годах работниками и неработниками КАМАЗа о КАМАЗе, уже выпущен. Первыми владельцами ее стали сам Ушенин и журналисты, которым раздали экземпляры. Вторая книга, самая большая, весом 2,5 килограмма, — «КАМАЗ в документах и фактах», в которой будут собраны все документы о начале строительства завода и города 50 лет назад: приказы, решения о первой и второй сдаче и прочее. Третья, интерактивная книга будет для детей: в ней дедушка-первостроитель рассказывает своим внукам, как строился КАМАЗ (она выпущена на русском, татарском и английском языках).
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