Фотомарафон «100-летие Татарстана»: демонстрация на пл. Ленина в Набережных Челнах, 1 мая 1950 года

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Фото: из фондов Историко-краеведческого музея г. Набережные Челны

Праздничные парады и демонстрации были особым явлением в советской действительности. Они проводились до войны 1 Мая и 7 Ноября (в День солидарности трудящихся и в годовщину Великой Октябрьской революции), а после войны к ним прибавилось еще и 9 Мая.

В ТАССР, как и везде в Советском Союзе, праздничные шествия проходили на центральных улицах городов и сел. В них участвовали колонны практически от всех предприятий и учреждений поселений, особенно небольших, каким были, например, Набережные Челны в 1950-х годах. От каждого предприятия в параде обязательно должны были участвовать сотрудники, причем чем больше, тем лучше: по партийной разнарядке составлялись списки, и руководство строго проверяло присутствие.

Оформление колонн было довольно бесхитростным: в 1950-х годах его делали по принципу «чем богаты, тем и рады». Предприятие выводило свои автомобили, вешало на них изготовленные вручную транспаранты, обязательно было присутствие флагов и портретов вождей.

Первомайский парад в Набережных Челнах, 1950-й год

В Казани и других крупных городах парады были более изощренными: специально к ним изготавливали специальные платформы и помосты, на которых организовывалась даже культурная программа (особенно популярны были выступления гимнастов и других спортсменов). Но в небольших городках и поселках все ограничивалось торжественным проездом отмытых до скрипа и украшенных автомобилей, за которыми шли нарядно одетые сотрудники предприятий. Обязательно участвовали представители пионерской и комсомольской организаций: школьников выводили на демонстрации и парады целыми классами. В некоторых школах (особенно в деревнях) после этого устраивали чаепития и раздачу пряников и конфет ученикам.

Колонна школьников на первомайской демонстрации в 1950 году, Набережные Челны

Парад и демонстрация считались знаковыми и очень веселыми мероприятиями. Те, кто не вошел в колонну, выходили на улицы и смотрели на шествие. Особенно интересно было малышам, но и взрослые с большим удовольствием подхватывали праздничное настроение (причем многие для подкрепления этого самого настроения уже с утра начинали отмечать самые главные коммунистические праздники страны). Люди несли транспаранты, позже в праздничный обиход вошли шарики.

Первомайская демонстрация на площади Ленина в Набережных Челнах, 1954 год

Фотографироваться в бытовой обстановке было как-то не принято, а вот на торжественном мероприятии — почему бы и нет? И поэтому в музее или архиве любого татарстанского предприятия обязательно найдутся фотографии трудового коллектива на демонстрации — или первомайской, или ноябрьской.

Людмила Губаева