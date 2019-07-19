«Хочется, чтобы каждый инвестор мог бы профинансировать, скажем, строительство дороги»

Новая инициатива Минэкономразвития должна помочь собирать с резидентов ТОСЭР больше налогов в городской бюджет

Фото: Сергей Афанасьев

С резидентов ТОСЭР в Набережных Челнах собрали уже 3,5 млрд рублей налогов, но город получил из них лишь 90 миллионов. Именно поэтому власти ждут реализации новой инициативы министерства экономического развития России — TIF, согласно которой большую часть налогов резиденты будут направлять в местные бюджеты. Корреспондент «Реального времени» узнал, с какими производствами уже едут или могут приехать в Челны китайцы, итальянцы и американцы, как из-за отмены страховых льгот забуксовал набор новых резидентов и почему автоград нельзя сравнивать со страной третьего мира, куда цивилизованные страны «сбрасывают» свои «грязные» производства.

Собрали 3,5 млрд, получили 90 млн

Число моногородов сегодня в РФ — 319, из них статус ТОСЭР получили 89, в которых работает 385 резидентов (компаний), 14% из них, или 85 компаний, — в пяти ТОСЭРах Татарстана. 70% всех резидентов — в Набережных Челнах. Доля резидентов ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития — льготная зона для бизнеса) Набережных Челнов сегодня — 7% всей отгруженной продукции города — отгружено было на 5 млрд рублей только в первом квартале, рассказал «Реальному времени» Эльдар Тимергалиев, замруководителя исполкома Набережных Челнов, курирующий местный ТОСЭР.

Всего за существование ТОСЭР во все бюджеты было собрано 3,5 млрд рублей, но сам город получил налогов лишь на 90 млн рублей. Льгот резиденты получили на 1 млрд рублей, так что «бюджетная эффективность — положительная». Создано 6 300 рабочих мест, из них 4 028 занимают челнинцы, со средней зарплатой в 40 тыс. рублей (по городу средняя зарплата — 37 тыс. рублей). До конца года планируют открытие производств 13 предприятий, с начала года пришли 15 резидентов. 70% всех 40 челнинских резидентов — малый бизнес, на который и стараются делать ставку власти города.

Тем не менее лучшие экономические показатели у крупных компаний, в том числе у китайской компании «Хайер» и местного «Татэлектромаша». Таковы главные, экономические итоги попытки государства диверсифицировать экономику автограда, зависящую и сегодня от положения дел на КАМАЗе.

Доля резидентов ТОСЭР Набережных Челнов сегодня — 7% всей отгруженной продукции города. Отгружено было на 5 млрд рублей только в первом квартале, рассказал Эльдар Тимергалиев

Кого с нетерпением ждут в челнинском ТОСЭР

Тимергалиев отдельно выделил открытое в этом году ООО «Зиас Машинери Поволжье» (производство навесных систем), ООО «Цеммаркет Кама» («дочка» ГК «Евробетон»), НПП «КАМА» (производство компенсаторов), «Кама-Трейд Татарстан» (металлообрабатывающий центр по EPS-очистке металла). В августе ждут открытия с участием президента РТ Рустама Минниханова индустриального парка китайской компании «Хайер» по производству стиральных машин, в первую очередь. На открытие приедет и основатель китайской корпорации Жан Руминь, который прочитает лекции в Казани по бизнес-модели своей компании. Бизнес-модель должна показаться бизнесменам РТ интересной, считает Тимергалиев: благодаря ее внедрению на купленной «Хайер» американской компании «Дженерал Электрик» спрос вырос на 30% за один год.

Помимо «Хайер» также в этом году ждут компании «Химресурс», «стратегического резидента», который будет производить эпоксидную смолу, сегодня закупаемую за рубежом, и новое производство спортинвентаря компании «Заряд» (50% которой уже выкуплено «дочкой» ГК «Росатом» — компанией UMATEX), для него «Химресурс» тоже может поставлять эпоксидную смолу. В-четвертых, в Челнах ожидается открытие производства автокомпонентов итальянской компании «КЁНИГ МОДУЛО РУ»: итальянцы сконцентрируют все свои существующие в РФ производства в автограде. И, наконец, пищевое производство Сергея Акульчева ООО «Чоко рай».

В перспективе ТОСЭР может пополниться большой американской компанией «ИнЭнТэк», занимающейся производством заводов по переработке мусора в замкнутом контуре, без выбросов, с 90%-й локализацией в Челнах. Представители компании уже приняли участие на совещании-встрече с руководством «Татнефтехиминвестхолдинга» и президентом РТ. Изначально американцы планировали открывать производство в Индии, Вьетнаме, теперь присматриваются к Татарстану и Набережным Челнам. Власти автограда признают, что большая часть резидентов — «дочки» уже существующих компаний: последним открывать новые проще, с нуля же запускаться, выполнив все условия ТОСЭР, новичкам не просто или даже невозможно. Обыкновенно, рассказал Тимергалиев, новые производства открывают бывшие «перепродавцы», которые ранее закупали товары за рубежом и перепродавали в России, но затем, в целях расширения, принимают решение о запуске собственных производств.

Лучшие экономические показатели у крупных компаний, в том числе у китайской компании «Хайер» и местного «Татэлектромаша»

Как собирать с резидентов больше налогов в городской бюджет

Тимергалиев прокомментировал и небольшую величину налогов, которые получает город, по НДФЛ — 90 млн рублей. Во-первых, заметил он, город, помимо налогов, получает еще и рабочие места, во-вторых, развивает производства и новые компетенции у себя. Тем не менее «налоговый вопрос» челнинские власти удручает:

— Хочется, чтобы каждый житель города и каждый инвестор, открывающий производства в ТОСЭР, понимал, что эти деньги в какой-то нормальной, соизмеримой части идут в местный бюджет, чтобы он был более гибким и мог бы профинансировать, скажем, строительство дороги к новому предприятию или вложить в социальную инфраструктуру, — признался он.

В автограде надеются на новую инициативу МЭР РФ, глава которого, Максим Орешкин, на недавнем совещании моногородов в Тольятти рассказал о формировании нового инструмента — TIF (пока неизвестна даже расшифровка, не то что параметры программы), согласно которому значительная часть резидентов TIF будет поступать в местные бюджеты. Набережные Челны обязательно будут заявляться на эту программу, заявил замглавы исполкома.

Почему автоград — не «страна третьего мира»

Не получается ли пока так, что автоград в итоге превращается в «страну третьего мира», где компании размещают свои производства, загрязняют окружающую среду, но почти не дают в виде налогов городу никаких денег — а выгоду получают бизнесмены из соседних регионов и стран, спросили мы у Тимергалиева. Нет, уверен он, это не так, и «думать надо стратегически».

— Нельзя так рассуждать! Конечно, нам надо привлекать компании, не вредящие нашей экологии. Но мы не сможем создавать свои бренды без формирования качественных поставщиков комплектующих. В чем преимущество «Хайер»? Это мировой бренд, с очень высокими требованиями по качеству. Российские компании, чтобы стать его поставщиком, вынуждены покупать новое оборудование, производить товар в два раза качественнее. В итоге у нас формируется цепочка качественных поставщиков комплектующих. А это база и фундамент, чтобы уже мы могли в будущем создавать свои бренды — «сделано в Набережных Челнах», — утверждает Эдуард Тимергалиев.

«Конечно, нам надо привлекать компании, не вредящие нашей экологии. Но мы не сможем создавать свои бренды без формирования качественных поставщиков комплектующих», — утверждает Эдуард Тимергалиев

Он напомнил, что Германия до Второй мировой войны тоже была по качеству производства «как сегодня Китай», лучшими товарами считались товары, произведенные в Англии. Сейчас же «made in Germany» — показатель качественного бренда. На Германию равняются и в попытке диверсифицировать экономику моногорода: по словам Тимергалиева, Рурской области понадобилось на полную диверсификацию более 30 лет.



Из-за отмены страховых льгот забуксовал приток резидентов

У ТОСЭР пока есть свои проблемы: с начала года отменили — в Челнах надеются, что «временно» — страховые льготы резидентам. Теперь в автограде ждут внесения изменений в Налоговый кодекс РФ, чтобы льготы вернуть на территорию ТОСЭР хотя бы на 5 лет, лоббировать интересы моногородов по этой тематике будет и депутат Госдумы РФ Альфия Когогина.

При этом страховые выплаты при зарплате в 40 тыс. рублей новые компании должны будут платить сразу, несмотря на то, построено производство и запущено уже или нет: тогда как налог на прибыль платить придется тогда, когда прибыль только появится (информации о том, сколько резидентов уже вышли на точку безубыточности, пока, увы, нет).

В результате руководство ТОСЭР сейчас вынуждено «точечно» работать всего с пятью компаниями, и лишь две из них готовы без страховых льгот вложить по 100 млн рублей в производство и начать работать: это бизнес по производству газового оборудования и компания из Свердловской области (стекольная промышленность) с оборотом в 6 млрд рублей, которая тоже заинтересована в челнинском производстве, несмотря на отсутствие страховых льгот. Еще три компании — потенциальных резидента будут ждать страховых льгот.