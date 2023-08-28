За год средняя зарплата в Набережных Челнах увеличилась до 64,5 тысячи рублей — рост составил 14,6%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В первом полугодии 2023 года средняя зарплата по крупным и средним предприятиям в Набережных Челнах составила 64,5 тысячи рублей. Как сообщила на аппаратном совещании заместитель руководителя исполкома города Наталия Кропотова, рост реальной заработной платы составил 14,6%.

При этом за первые шесть месяцев 2022 года челнинцы в среднем получали 53,8 тысячи рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В июле самыми высокооплачиваемыми специалистами в Набережных Челнах стали водители и инженеры. Больше всего в городе платили водителям-экспедиторам категории Е (в среднем зарплата составляет 150 тыс. рублей), водителям-испытателям (130 тыс. рублей), ведущим инженерам-конструкторам (до 110 тыс. рублей), механикам (105 тыс. рублей).

В мае «Реальное время» писало о том, что в Набережных Челнах и Елабуге остро стоит проблема кадрового голода. Предприятия привлекают на работу жителей сопредельных регионов и даже граждан соседних государств; строят общежития и организовывают вахту; соревнуются друг с другом по зарплате; организуют «вылазки» в школы и профтехучилища — и все равно испытывают жесточайший кадровый дефицит.

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Айрат Назипов