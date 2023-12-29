Челнинский предприниматель незаконно выдавал займы в комиссионном магазине

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Набережных Челнах предприниматель выдавал займы под вывеской комиссионного магазина «Дружба». Нарушение законодательства о потребительском кредите выявила прокуратура города, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



— Предприниматель не имеет статуса кредитной или некредитной финансовой организации, а значит, не правомочен осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских кредитов (займов), — объяснили в надзорном ведомстве.

В отношении челнинца возбудили административное дело по статье о незаконном осуществлении деятельности по предоставлению потребительских кредитов (ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ). Набережночелнинский городской суд назначил ему 30 тысяч рублей штрафа. Предприниматель прекратил незаконную деятельность по требованию прокуратуры.

Напомним, в Казани суд по постановлению прокурора приостановил работу комиссионного магазина за незаконную выдачу потребительских займов.

В октябре прошлого года «Реальное время» писало о татарстанских организациях, у которых имелись признаки нелегальной деятельности. За девять месяцев 2022 года Банк России выявил в республике 23 подобные фирмы.

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Маргарита Головатенко