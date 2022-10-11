Меньше половины казанцев считают свой город лучшим для построения карьеры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Среди жителей Казани лишь 43% считают свой город лучшим для построения карьеры. Против такого мнения 44% опрошенных, еще 13% респондентов затруднились ответить. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, в котором прияли участие 20,5 тысячи экономически активного граждан, проживающих в городах России с численностью населения от полумиллиона человек.



В 2021 году считали Казань лучшим для построения карьеры 51% горожан. В 2020-м показатель составлял 54%, в 2018-м — 55%, а в 2014-м — 62%.

Выше всего для построения карьеры оценивают такие города, как Москва и Санкт-Петербург. Казань находится на третьем месте.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За год оценки карьерных перспектив снизились в подавляющем большинстве мегаполисов. Лишь Набережные Челны и Киров сумели нарастить по 3 процентных пункта, впрочем, возможности вырасти по служебной лестнице здесь по-прежнему видит меньшинство опрошенных.

Опрос проводился с 14 сентября по 5 октября 2022 года в 37 населенных пунктах России среди респондентов старше 18 лет. Размер выборки: 20,5 тыс. респондентов — по 1,5 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов.

41% работодателей просматривают профили кандидатов в социальных сетях перед принятием решения о найме. Из них 21% признались, что профиль может повлиять на решение, для 15% — это лишь формальность. О том, что соцсети прямо влияют на решение о найме, заявили 5% опрошенных. 59% опрошенных работодателей рассказали, что в их компании не просматривают социальные сети соискателя.

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Маргарита Головатенко