Фотомарафон «100-летие ТАССР»: берег Камы до затопления, 1960-е годы

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Фото: из фондов Историко-краеведческого музея г. Набережные Челны

Глядя на фотографии Набережных Челнов до 1970 года, невозможно узнать в этих местах современный город, разделенный на ровные комплексы с близнецами-многоэтажками.

60 лет назад это был небольшой городок, едва переросший статус села, тихий, с ветхими деревянными домами и медленно разрушающимися купеческими особняками, преисполненный своего особенного очарования. Строительство автогиганта не оставило ему никаких шансов: старое безвозвратно ушло. Но поучаствовал в прощании со стариной не только автозавод, но и водохранилище и Нижнекамская ГЭС: с частью старой территории Челнам пришлось попрощаться в прямом смысле, небольшая прибрежная часть города ушла под воду.

У военкомата, ул. Советская, 1960-е годы

Купцы в этих местах строили точно такие же дома, как и в Казани, и в Чистополе, и в Елабуге: внизу каменный этаж с лавкой и хозяйственными помещениями, сверху — жилая надстройка в виде сруба. Это препятствовало распространению пожаров. В одном из таких особняков на улице Советской в 1960-е годы очень удобно расположился военкомат Набережных Челнов: город был маленький, всего 19 тысяч человек, и этого помещения вполне хватало.

Улица Центральная, 1960-е годы

На улице Центральной стояли точно такие же дома: когда-то это была улица зажиточных людей села Бережные Челны. Посмотрите: один за другим стоят особнячки с каменными первыми этажами. Разумеется, в 1960-е было не до сохранения этого наследия, и они находились в весьма неприглядном состоянии. Но здесь жили люди: разбивали во дворах небольшие огороды, воду носили с колонки, отапливались печками (газификация дошла до Челнов не так быстро, о центральном отоплении до перестройки города здесь не знали вообще). Из привычных нам благ цивилизации здесь было только электричество.

«Старое уходит», 1960-е годы

В 1960-х уже не действовали храмы всех сел, на месте которых выросли Набережные Челны. Один из самых крупных из них — святого Николая — использовался под хозяйственные нужды города, его разобрали к 1975 году, а позже его фундамент ушел под воду при затоплении Нижнекамского водохранилища.

Панорама старого города Набережных Челнов, 1960-е годы

Вот как выглядел город в 1960-х годах. К этому моменту здесь действовали несколько предприятий: элеватор (старейшее предприятие города), текстильная фабрика, мясокомбинат, молочный комбинат, хлебозавод. В начале 1960-х здесь построили завод ячеистого бетона, кирпичный завод. В 1963 начали строить Нижнекамскую ГЭС, поселки для энергетиков и гидростроителей. Но до 1969 года, пока не было принято решение о строительстве КАМАЗа, Челнинский район был преимущественно сельскохозяйственным, а сами Челны оставались всего лишь одной из многих точек на карте ТАССР.

Людмила Губаева