Через китайских сотрудников Haier в Набережных Челнах вирус не должен проскочить в Татарстан

На производстве запаслись масками, каждый день контролируют температуру сотрудников и всячески перестраховываются

Сегодня в мэрии Набережных Челнов состоялась скайп-конференция генерального директора компании «Хайер Рус» Сунь Чжэньхуа и Людмилы Романовой, главы представительства Haier в России. Господин Чжэньхуа ответил на вопросы журналистов о том, какая эпидемиологическая обстановка сложилась на заводах корпорации и как ведется работа по недопущению завоза коронавируса через их сотрудников, прибывающих из Китая.

До Haier эпидемия пока не добралась — ни в России, ни в Китае

На заводах корпорации пока нет ни одного заболевшего, рассказал Сунь Чжэньхуа. В китайском офисе разработана специальная программа, в которой каждый сотрудник, приходя на работу, ежедневно фиксирует данные о своем здоровье. В головном офисе компании пока нет ни одного заболевшего, здоровы и все члены семей сотрудников.

В Набережных Челнах на всех трех производствах (заводы по изготовлению холодильников, телевизоров и стиральных машин) — тоже полный порядок. Здесь также организован особый режим, состояние здоровья сотрудников каждый день проверяют. Генеральный директор компании напомнил, что в России пока зафиксированы только два случая заболевания, и от Татарстана это, мягко говоря, далеко: в Забайкалье и в Тюменской области. При этом оба пациента болеют в легкой форме, они изолированы. «Поэтому мы уверены, что сегодня на нашем производстве в Набережных Челнах все спокойно», — заключил господин Чжэньхуа.

Сегодня в мэрии Набережных Челнов состоялась скайп-конференция генерального директора компании «Хайер Рус» Сунь Чжэньхуа и Людмилы Романовой, главы представительства Haier в России. Фото nabchelny.ru

На заводах в Челнах работают 10 китайцев, двое сидят в карантине

Сунь Чжэньхуа сообщил, что сейчас в Набережных Челнах работают 10 китайских сотрудников. Восемь из них прилетели по бизнес-визе, двое — по рабочей.

На заводе по производству холодильников работают трое китайцев, они приехали в январе. Остальные — в декабре 2019 года. Все они провели уже более трех недель в России, поэтому работают в обычном порядке: можно быть уверенными, что они не несут никакой эпидемиологической угрозы.

На заводе стиральных машин работают семь человек, один из них сегодня улетает в Китай в командировку. Из шести остающихся четверо приехали в декабре, один в ноябре и один в октябре, так что в состоянии их здоровья тоже можно быть уверенными.

Последние два человека прибыли в Челны из Китая 30 января, и им приходится тяжелее всех. Этих граждан Китая поместили в карантин: сначала они прошли медицинское обследование, сдали кровь, и сейчас руководство ждет, когда придут результаты их анализов. Они две недели будут жить отдельно, каждый день для них доставляют все необходимое: продукты, бытовую химию и прочие нужные для жизни покупки.

— Перед командировкой они тоже сдавали необходимые анализы, иначе их не выпустили бы из страны. Но мы перестраховываемся, и как только они прибыли, мы сразу их отправили в больницу и провели обследование, а потом посадили на карантин в отдельное жилье.

Сунь Чжэньхуа сообщил, что есть некоторые задержки с плановым прилетом некоторых сотрудников из Китая. Фото nabchelny.ru

Меры безопасности: контроль температуры, маски, дезинфекция, перенос командировок

Сунь Чжэньхуа сообщил, что есть некоторые задержки с плановым прилетом некоторых сотрудников из Китая.

— Но это не потому, что они нездоровы, а потому, что у нас в Китае вышла временная регулировка и новогодние праздники продлили на неделю. Нам нужно соблюдать это законодательство, а во-вторых, надо учитывать и то, что во время транспортировки необходимо минимизировать риск для людей, которые будут в командировке. Поэтому новые командировки и перемещения сотрудников мы будем планировать только после 10 февраля. Например, замгендиректора по производству вернется из Китая позже, чем закончатся праздники.



Генеральный директор Haier Rus рассказал, что после первой же информации об эпидемии российское представительство компании проконсультировалось с китайскими специалистами и с головным офисом. Потом было организовано общее собрание, в котором участвовал и российский менеджмент заводов. Были приняты серьезные меры профилактики и защиты на заводах: с поистине китайской скрупулезностью и точностью разработали полномасштабную схему.

— Мы приняли следующие меры: во-первых, срочно подготовили все необходимые материалы и инструменты для измерения температуры. Ежедневно в определенной зоне каждому сотруднику измеряют температуру и регистрируют его данные в журнале. Организовано проведение медосмотра и всех необходимых для оперативного контроля действий. Усилен режим дезинфекции в местах общественного питания и санитарных комнатах. Мы рекомендовали всем сотрудникам избегать контактов с людьми, которые болеют ОРВИ, и не посещать массовые мероприятия. Подготовили маски: поскольку коронавирус передается воздушно-капельным путем, если у сотрудников будет пожелание, то они могут находиться на рабочих местах в масках, — сообщил Сунь Чжэньхуа.

Генеральный директор Haier Rus рассказал, что после первой же информации об эпидемии российское представительство компании проконсультировалось с китайскими специалистами и с головным офисом. Фото Сергея Афанасьева

Самый строгий режим — для китайских сотрудников

— Конечно, самый строгий режим вводится для китайских сотрудников. Мы разработали график и строгий режим регистрации не только всех наших сотрудников, которые будут прибывать из Китая, но и наших поставщиков, и китайских партнеров. Все китайские граждане, которые будут приезжать в Набережные Челны, чтобы обслуживать наш проект, должны будут заранее зарегистрировать все данные по командировке и предоставить нам все сертификаты здоровья. Мы будем препровождать их в больницу, чтобы они сдали там все анализы. Каждому прибывающему будем выделять отдельную жилплощадь для двухнедельного карантинного проживания. Это ни в коем случае не будут отели города, чтобы не создавать неудобств для местных жителей, мы уже подготовили специальное общежитие. Мы уверены, что все эти административные меры помогу нам решить эти вопросы, — рассказал Чжэньхуа.

Комплектующие есть в России, из Китая поставок не планируется

На обеспокоенный вопрос журналистов о том, планируются ли поставки оборудования и комплектующих из Китая в ближайшее время, Чжэньхуа ответил:

— В январе наш завод по производству холодильников два дня простаивал: сломалось оборудование для производства дверей. Сейчас основной наш вопрос в том, что не хватает запчастей для термовакуумной машины. Есть запчасти в Москве, мы ждем их от поставщика. Из Китая пока нам ничего не нужно, первая ожидаемая поставка в Набережные Челны ожидается в конце марта. В ближайшие три недели оборудование прибывать оттуда точно не будет.

Что касается того, были ли нарушены планы завода, генеральный директор Haier в России ответил, что в январе все планы по производству в Набережных Челнах были выполнены. Для реализации производства сложностей никаких пока не наблюдается. Сейчас все три завода в Челнах имеют достаточный резерв комплектующих: они прошли через таможню еще в декабре и январе. Поэтому на заводах их могут использовать и спокойно продолжать работу. «Мы не видим никаких сложностей для нашего проекта. Уверены, что наш бизнес в России будет продолжаться», — заключил Чжэньхуа.

