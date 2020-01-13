Оставили в поле: многодетные челнинцы выиграли право на дорогу, но у города нет денег

Жители микрорайона «Подсолнухи» 7 лет вынуждены мириться с беспутьем и отсутствием коммуникаций

Более 800 жителей микрорайона «Подсолнухи» в Набережных Челнах — в основном это многодетные семьи, получившие здесь участки — вот уже 7 лет живут без газа, воды, уличного освещения и дорог. Отчаявшись, челнинцы подали в суд на исполком Тукаевского района и выиграли дело. Однако быстрого решения у проблемы все равно нет — на создание необходимой инфраструктуры поселка в районном бюджете нет денег. В перипетиях борьбы челнинцев за блага цивилизации разбиралось «Реальное время».

Пешком по грязи

Семь лет многодетные семьи из Набережных Челнов, которым выделили землю в микрорайоне «Подсолнухи», живут без воды, газа, уличного освещения и дорог, хотя поселок находится всего в 2 км от автограда. Жилой массив стал первой ласточкой в Закамье по реализации федеральной программы бесплатного предоставления земельных наделов семьям с тремя и более детьми. На границе с существовавшим поселком Рябинка и деревней Азьмушкино прямо в чистом поле был сформирован участок площадью более 300 га, рассчитанный на проживание 15 тыс. человек.

С 2012 года, по словам жителей, которые обратились с письмом в редакцию «Реального времени», мало что изменилось. Из благ цивилизации — только электричество, да и оно подается нестабильно из-за перегрузки линий передач, так как все отопительные приборы в поселке работают на электроэнергии.

«Газовый вопрос начали решать лишь в 2019 году, началась прокладка труб высокого давления, что не сулит скорого завершения. Водопровод провели по нескольким улицам, что не покрывает и 10% территории, да и тот не действует из-за технических и юридических проблем» — пишут жители в своем обращении и добавляют, что уличное освещение не налажено ни на одной улице, а из-за отсутствия мелиорационных работ многие участки поселка заболочены, хотя выделены многодетным семьям в таком состоянии по федеральной программе.

Больше всего проблем им доставляет отсутствие дорог

Но больше всего проблем им доставляет отсутствие дорог. Как рассказал «Реальному времени» один из авторов письма Радик Галлямов, в распутицу люди оставляют свои машины там, где кончается асфальт, и по 2—5 километров (поселок имеет вытянутую форму), прихватив тяжелые сумки, канистры с водой и маленьких детей, вынуждены идти по непролазной грязи до своих домов.

— У кого есть квартира в городе — переезжают в межсезонье туда, многие еще и не зимуют, хотя после прошлогоднего обращения в МЧС России, когда из-за метели поселок был заблокирован, снег сейчас чистят, — рассказал Галлямов. По его словам, постоянно проживают в «Подсолнухах» 700—800 человек. Было бы больше, но кто-то не может прописаться (с этим тоже проблемы).



«Доставить детей в школу, детсады и поликлиники порой бывает трудновыполнимым. Специальным спасательным службам к нам добраться порой невозможно, что уже случалось. Многие собственники участков даже не могут начать строительство на них, так как в этих жутких дорожных условиях это весьма рискованное занятие», — говорится в письме.

Отчаявшись, в июне 2019-го жители микрорайонов «Подсолнухи» и «Рябинка» отправили видеообращение на Прямую линию с Путиным. Фото youtube.com

Суд признал правоту многодетных

Своими силами решить проблему многодетные не могут. Хотя в прошлом году провели референдум по самообложению и будут скидываться на освещение двух центральных улиц. На одной из них, правда, не так давно районные власти распорядились повесить несколько светильников. За свой счет жители сделали спортивную площадку с велопарковкой, хотя по проекту на территории предполагалось строительство пяти спортплощадок, культурно-развлекательного комплекса, детского клуба, кафе, парка, центральной площади, а еще шести детских садов и школы.

Отчаявшись, в июне 2019-го жители микрорайонов «Подсолнухи» и «Рябинка» отправили видеообращение на Прямую линию с Путиным. В эфир попасть им не удалось, но после этого Следком РФ по РТ начал доследственную проверку по факту отсутствия в поселке дорог, сетей водоснабжения и газопровода. Комментировала ситуацию и официальный представитель казанского Кремля, а ныне руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Она заявила, что республиканские власти согласны с наличием проблем в этом населенном пункте, но не все вопросы можно решить сразу.

Тогда же, в июне, жители подали коллективный иск в районный суд на бездействие местных властей по обеспечению транспортного сообщения в «Подсолнухах». Он был удовлетворен — исполкому Тукаевского района вменили в обязанность устранить нарушение закона. Однако ответчик не согласен с решением суда и подал апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена в феврале 2020 года.

В исполкоме Тукаевского муниципального района на запрос «Реального времени» ответили: чтобы проложить в поселке дороги, необходимо 1,8 млрд рублей

На газопровод деньги нашли, на дороги — нет

В исполкоме Тукаевского муниципального района на запрос «Реального времени» ответили: чтобы проложить в поселке дороги, необходимо 1,8 млрд рублей. Таких средств в районном бюджете нет. «Строительство подъездных, внутриквартальных дорог и устройство тротуаров на указанных земельных участках возможно за счет средств федерального бюджета», — сообщается в ответе в редакцию.

Районная администрация не считает, что она самоустранилась от решения проблем жителей, а потому будет оспаривать решение суда, «так как на территории микрорайона «Подсолнухи» был осуществлен ряд мероприятий в рамках имеющихся финансовых возможностей района». В частности, сообщается, что в муниципальном бюджете предусмотрены денежные средства на очистку дорог в микрорайонах «Подсолнухи» и «Рябинка» от снега. Также организована работа по установке уличного освещения, ведутся мероприятия по благоустройству территории, собрана и направлена в ГКУ «Главтатдортранс» информация для подготовки проектно-сметной документации по строительству дорожной инфраструктуры.

«В 2019 году по инициативе исполнительного комитета Тукаевского муниципального района ООО «Газпром трансгаз Казань» за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, выполнен проект на объект «Ответвление газопровода к мкр. «Подсолнухи», «Рябинка», «Азьмушкино» Тукаевского района РТ» и начато строительство газопровода высокого и низкого давления. На указанные мероприятия, в соответствии с планом мероприятий по газификации Республики Татарстан на 2019 год, утвержденным постановлением Кабинета министров Республики Татарстан №962 от 26.10.2019 г., выделено 49,8 млн рублей, в том числе на проектно-изыскательные работы 3,2 млн рублей. Газоснабжение микрорайона будет продолжено в 2020 году, также за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. Согласно плану мероприятий по газификации Республики Татарстан на 2020 год, утвержденному постановлением Кабинета министров Республики Татарстан №829 от 13.09.2019 г., на строительство газопроводов будет выделено 77 млн рублей. В целом предполагается прокладка 23 км газопровода высокого давления, 60 км уличных сетей, установка пяти ГРП и двух ГГРП», — сообщает пресс-служба главы Тукаевского района.

Жители поселка настаивают, что никакие причины не могут служить «оправданием бездействия властей»

Пока власти решают, кто же должен финансировать строительство дорог и создание всей остальной инфраструктуры, жители поселка настаивают, что никакие причины не могут служить «оправданием бездействия властей».