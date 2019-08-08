Пешим ходом: в Челнах экспериментируют с дорожными знаками для велосипедистов

На улицах автограда установили таблички — предупреждение велосипедистам спешиться перед «зеброй»

Фото: предоставлено ГИБДД по РТ

Дорожное ноу-хау запустили в Набережных Челнах. На улицах города установили знаки, предупреждающие велосипедистов о необходимости спешиться перед переходом по «зебре». Как выяснило «Реальное время», в горисполкоме планируют установить их по всему городу — у пешеходных переходов в местах концентрации ДТП. Будут ли наказывать за несоблюдение знаков, какая от них польза и почему автомобилисты голосуют за распространение практики на весь Татарстан, а велосипедисты считают их оскорбительными — подробнее в нашем материале.

Либо так, либо никак



Знак, который вы видите на фотографии, относится к так называемым знакам индивидуального проектирования — в Правилах дорожного движения их нет. Тем не менее велосипедисты требованию этого знака подчиняться обязаны, если, конечно, намерены пересекать дорогу по пешеходному переходу. Потому что на велосипеде они являются водителями немеханических транспортных средств и должны двигаться по дороге вместе с автомобилями и автобусами.

— Эти знаки мы начинаем устанавливать в городе только в этом году, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», на снимке — знак на переходе рядом с парком Победы, — рассказал «Реальному времени» замначальника Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения набережночелнинского горисполкома Руслан Ибрагимов. — Предполагается, что их будет достаточно много. А конкретно с этого места мы начали потому, что парк является как раз местом притяжения велосипедистов, которые часто нарушают правила — выезжают на переход на велосипедах и создают таким образом аварийные ситуации.

Ибрагимов затруднился назвать точное количество знаков «Пешим ходом», которое будет установлено в Челнах, но отметил, что, учитывая популярность велосипедных прогулок среди населения города, их количество будет расти.

Анализ все покажет

«15 июля текущего года в Набережных Челнах в качестве дополнительного информирования велосипедистов о необходимости соблюдения требований пункта 24.8 Правил дорожного движения Российской Федерации на регулируемом перекрестке проспектов Мира и Дружбы народов установили информационные таблички «Пешим ходом», предупреждающие о необходимости велосипедистов спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходному переходу», — сообщили «Реальному времени» в республиканском Управлении ГИБДД.

Сотрудники управления пояснили, что именно этот перекресток был выбран для эксперимента, «исходя из анализа аварийности»: там в 2018 году произошло 11 ДТП, в которых 16 человек получили травмы. Пострадавшие были в четырех случаях наезда на пешеходов и в одном — на велосипедиста. Годом раньше там пострадало в ДТП 13 человек.

В Госавтоинспекции уточнили, что работы по установке знака были проведены по инициативе горисполкома и при поддержке ГИБДД «в рамках капитального ремонта, включающего в себя замену элементов дороги и установку дополнительных средств повышения безопасности дорожного движения — устройство шумовых полос, нанесение предупреждающей разметки для пешеходов и установку дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости», а «вопрос дальнейшего применения таких табличек будет рассмотрен по результатам анализа дорожно-транспортной обстановки».

Другими словами, в ГАИ пока не уверены, что начинание приживется, и благословят распространение опыта и, соответственно, трату денег на таблички «Пешим ходом», только если убедятся в их эффективности.

Оштрафовать неспешившегося велосипедиста имеют право независимо от наличия знака, а табличка — лишь напоминание сойти с велосипеда перед «зеброй», пояснили в ГИБДД:

— Если велосипедист нарушил п. 24.8 ПДД, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 800 рублей (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ). Но эта табличка просто напоминает о необходимости спешиться.

«Это же физика!»

— Очень актуальный знак, — прокомментировал новшество на челнинском пешеходном переходе председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин. — Эту практику надо распространять! Ведь то, что прописано в ПДД — что движение по «зебре» разрешается только пешеходам, — это не чья-то прихоть, а необходимость, которая продиктована законами физики и человеческой физиологией. Пешеход выходит на переход со скоростью 2—5 километров в час, поэтому у водителя есть время увидеть его и отреагировать, затормозить и пропустить. Велосипедист выкатывается на дорогу со скоростью 20—40 километров в час, и у водителя на реакцию просто не остается времени!

По мнению Кулагина, сегодня на дорогах сложилась нездоровая ситуация: велосипедисты на «зебрах» продолжают себя чувствовать пешеходами, хотя двигаются отнюдь не как пешеходы, а риск сбить «наездника» несут автомобилисты. При этом, подчеркнул Кулагин, водитель машины не только несет по закону ответственность, в том числе материальную, за наезд, но и испытывает сильный стресс:

— Каково нормальному человеку жить с мыслью, что он кого-то задавил или покалечил, даже если он не виноват?

«Дайте нам дорожку!»

А вот в казанском велосообществе челнинское нововведение оценили лирически негативно. Казанский общественный активист и представитель велодвижения Фарид Ахметов считает, что, устанавливая эти знаки, горисполком, равно как и согласовавшая эти работы Госавтоинспекция, фактически умывает руки вместо того, чтобы реально позаботиться о безопасности водителей экологичного транспорта:

— Забота о здоровье велосипедистов должна выражаться не в предупреждениях, а в создании комплексной сети велодорожек, по которым велосипедисты города могут проехать от дома до места приложения рабочей силы! Это куда актуальнее, чем такие предупреждения!

К тому же, по словам Ахметова, велосипедисты сознательно «берут на себя ответственность за свою жизнь», поскольку понимают, что гораздо более уязвимы, чем водители, защищенные своими «железными коробками».

— Велосипедист, выезжая на переход, оценивает обстановку, он пересекает дорогу быстрее, чем пешеход. Это выгодно автомобилистам — им не приходится притормаживать, таким образом, они экономят время и ресурсы. Требование сойти с велосипеда многим кажется просто обидным, вроде как ты обязан сойти и покланяться барину в машине. Хотя я согласен с тем, что правила для всех едины и все обязаны их соблюдать.

Фарид Ахметов подчеркнул: никакие знаки о движении «пешим ходом» вообще не понадобились бы, если бы в татарстанских городах было достаточно связанных между собой велодорожек, на которых автомобили обязаны уступать велосипедистам дорогу.