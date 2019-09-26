«Челны в осаде»: как автоград защищали от фанатов «Спартака» срочниками, но все обошлось

Почему матч «народной команды» с «КАМАЗом» закончился на радость всем: москвичи прервали серию поражений, а челнинцы бились до конца

Накануне вечером в Набережных Челнах состоялась встреча 1/16 финала Кубка России — 2019/20 между челнинским «КАМАЗом» и московским «Спартаком». Матч задолго до его начала вызвал чуть ли не скандал: местная полиция, ссылаясь на небезопасность стадиона, хотела «сослать» игру в Казань или Москву, мэр же Наиль Магдеев упорно стоял на своем — играем «на родине». Спекулянты тем временем, пользуясь ажиотажем, скупили большую часть билетов — и прогадали. А в Челны в день игры направили целую армию правоохранительных органов, от вереницы автозаков до казанских срочников. Корреспондент «Реального времени» побывал на долгожданном матче, пообщался с болельщиками обоих клубов, оценил игру команд и, конечно, выслушал слаженный хор спартаковских фанатов, исполнивших по традиции песню «Знаешь ли ты» казанской певицы Максим.

Вереница «автозаков» на трассе М-7, перегороженный парк и казанские срочники

Футбольный день 25 сентября начался с утреннего движения в сторону Челнов по трассе М-7 вереницы автозаков, машин ОМОН, полиции и других правоохранительных органов. Всю эту армию силовиков — количество людей, включая казанских срочников, не поддается оперативному подсчету — Татарстан выделил лишь на одно мероприятие, и, пожалуй, так спокойствие города и челнинцев не охраняли даже во время приезда в автоград президента РФ Владимира Путина.

Экстраординарные усилия были предприняты, естественно, по причине приезда тысяч фанатов «Спартака», известных своей агрессивностью, на матч Кубка России с ФК «КАМАЗ». Впрочем, были времена, когда фанаты челнинского клуба могли бы в этом смысле дать им фору. Чтобы кулачных боев на тему, кто кого круче, все-таки не произошло, весь парк Гренада за несколько дней до этого был перекрыт по периметру полицейскими ограждениями — именно в парке располагается реконструированный стадион «КАМАЗ», где и прошла встреча двух команд.

Экстраординарные усилия были предприняты по причине приезда тысяч фанатов «Спартака», известных своей агрессивностью

Уже за два часа до встречи вокруг парка дежурили ОМОН, полиция, народная дружина и представители МЧС в полной боевой готовности. В самом парке можно было различить в сумерках солдат, незаметных с первого взгляда благодаря форме цвета хаки: срочники были призваны вылавливать тех фанатов, которые могли попытаться перепрыгнуть через ограду и дать деру к стадиону — впрочем, и там бы их ожидал неприятный сюрприз. Болельщиков мониторили на главном заезде в парк, затем пропускали по билетам ближе к стадиону, затем еще раз обыскивали на предмет запрещенных предметов.

Дабы пресечь конфликты в зародыше, «спартаковцев» заселили в «клетки», именуемые фан-зонами, с мониторами и палатками по одну сторону аллеи, «камазовских» же болельщиков определили через несколько метров в похожую «клетку» по другую сторону. Входы в обе клетки тщательно охранялись. После попадания на стадион выйти обратно было уже невозможно: перед самым матчем плотными очередями все еще стояли болельщики, которых не успевали обыскивать. Отметим, что в челнинской фан-зоне было гораздо веселее, полиции там было заметно меньше, а ведущий разыгрывал призы.

Отношение фанатов к Кононову «резко отрицательное»

Уже первый кордон проходили далеко не все. На наших глазах полицейские завернули пару основательно «подготовившихся» фанатов «Спартака». На автобусной остановке у входа в парк группками стояли их товарищи, в красных шарфах, со знаменами, в полной экипировке. «Спартаковцы» старательно избегали общения с челнинскими фанатами, те отвечали им взаимностью: противники на глазах внимательных полицейских и солдат тихо и мирно обходили друг друга. У входа некоторые москвичи, однако, не поленились приобрести в палатке «камазовскую» символику на память.

«Спартаковцев» заселили в «клетки», именуемые фан-зонами, с мониторами и палатками, по одну сторону аллеи, «камазовских» же болельщиков определили через несколько метров в похожую «клетку» по другую сторону. Входы в обе клетки тщательно охранялись. Фото vk.com/fcsm_official

Как рассказали корреспонденту «Реального времени» относительно мирные фанаты московского клуба, к главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову они относятся «резко отрицательно». Отношение вызвано, очевидно, и серией поражений — перед встречей в Челнах московский клуб умудрился проиграть четыре раза подряд. Фанат «красно-белых» Алексей предположил, что «Спартак» на этот раз победит, хотя говорил это с заметной неуверенностью. Фанат Никита же заметил в беседе с нами, что даже если тренер Кононов — некомпетентный специалист (заменим этими словами нецензурную характеристику), это еще ни о чем не говорит: «Игроки все-таки тоже должны знать, что делать на поле».

Москвичи, к слову, не помнили, что их клуб уже приезжал более 20 лет назад в Набережные Челны, и не раз. А челнинский болельщик Игорь, конечно же, все вспомнил: «КАМАЗ» в 90-х в рамках чемпионата России дважды выиграл у «Спартака» и дважды проиграл. Владимир, стоявший у палатки с «камазовской» фанатской экипировкой, уточнил, что «КАМАЗ» тогда два раза выиграл именно дома, что логично. В отличие от «спартачей», прогноз на матч челницы давать опасались. Ждали в лучшем случае ничьи в основное время, «а там как вытянут».

«В 90-х было попроще все! Тогда и стадион вмещал 15 тысяч»

Челнинских фанатов, что интересно, мало волновала ситуация с билетами. Отметим, что билеты в кассы закончились еще неделю назад, через несколько часов после начала продажи. Как жаловались местные болельщики, было обещано, что челнинцам продадут как минимум 1200 билетов , но в итоге билеты в кассе закончились на двухсотом стоящем в очереди. И это несмотря на то что один человек мог купить не более трех билетов с паспортом.

Часть билетов при этом ушла перекупщикам, которые затем продавали их на «Авито» сначала за 5 тыс. рублей, а потом, когда спроса на них не оказалось, по 3 тыс. (номинал — 600—1000 рублей). На прошлой недели оперативники задержали одного перекупщика прямо на Московском проспекте — он пытался реализовать билеты за 2,5 тыс. рублей.

За полтора часа до начала матча спекулянтам и вовсе пришлось демпинговать, на глазах, к слову, у полицейских: «Билетики, билетики, остались последние билетики». Цены вместо того, чтобы резко вырасти в цене, упали до 2 тыс. рублей. Но и за такую цену челнинцы их брать не желали. «Ну за полторы заберешь?!» — кричали отчаянно вдогонку поинтересовавшемуся фанату, но тот уже спешил в фан-зону. «Тяжело сейчас «перекупам», — злорадствовали болельщики.

Ближе к началу матча спекулянты, кажется, решили отбить хотя бы «себестоимость», спустившись уже и до номинальной цены в 1 тыс., потому что трибуны, за 5 минут до свистка бывшие полупустыми (только спартаковская зона была заполнена на две трети), внезапно начали заполняться людьми, а у входов на стадион образовались длиннющие очереди решивших попасть на матч со «Спартаком» в последний момент. В итоге трибуны были почти полностью заполнены ко второму тайму.

Челнинец Олег, болеющий за свою команду еще с конца 1980-х годов, признался нам перед матчем, что приобрести билеты сейчас уже фактически невозможно. Он успел купить билет сыну, а сам решил смотреть матч в фан-зоне:

— В 90-х было попроще все! Тогда и стадион вмещал 15 тысяч, и все равно люди на матчах со «Спартаком» стояли в проходах! Сейчас, после реконструкции, стадион вмещает всего 6 тыс. зрителей. Конечно, все желающие не могут на него попасть, — с сожалением заметил Олег.

«Сейчас, после реконструкции, стадион вмещает всего 6 тыс. зрителей. Конечно, все желающие не могут на него попасть», — сетуют болельщики. Фото vk.com/fckamaz

«Ни один клуб в мире не может сдержать спекуляцию билетами перед такими матчами»

За несколько часов до матча ситуацию с билетами и некоторые другие вопросы по просьбе «Реального времени» прокомментировал заместитель генерального директора ФК «КАМАЗ» Тимур Феоктистов.

— Не было идеи создать вокруг матча ретро-антураж в стиле 90-х, когда «КАМАЗ» частенько играл со «Спартаком»?

— Нет. Мир изменился, футбол тоже изменился. Если говорить об антураже, то мы как раз выпустили новую форму, и получилось так, будто специально к этому матчу.

Во-вторых, болельщики, которые помнят те времена, и так придут. Тем более что в городской прессе достаточно много публикаций на этот счет, проводящих параллели с матчами, сыгранными в 90-е. Так что «ретро-движуху» мы не создавали. Разве что атрибутику и рекламную кампанию делали с посылом «давайте повторим».

— Участников тех матчей звали?

— Да, выделили им билеты. А еще у нас есть один замечательный болельщик с рындой — ему тоже вручили билеты.

Тимур Феоктистов: «Ретро-движуху» мы не создавали. Разве что атрибутику и рекламную кампанию делали с посылом «давайте повторим». Фото vk.com/fckamaz

— Сейчас активно обсуждается тема перекупщиков билетов, которые занялись своим делом на фоне ажиотажа вокруг этого матча. Может быть, выходом стала бы продажа онлайн-билетов, а не только физических?

— Таким образом мы не смогли бы контролировать продажу билетов. Для нас одним из важнейших аспектов была безопасность проведения матча. Поэтому мы намеренно поделили квоты — отдельно для болельщиков «Спартака» (1500 билетов), отдельно для домашнего фан-сектора.

Если бы мы вытащили билеты в онлайн-продажу, то сделали бы это без скидки. Во-вторых, мы не смогли бы контролировать процент продаж (т.е. соблюдение квоты болельщиками «Спартака», — прим. ред.). Ну и такого ажиотажа, когда люди пытались брать по три-четыре билета на один паспорт, мы немного не учли. Поэтому получилась такая проблема с билетами.

Всего у нас было четыре квоты: как я уже сказал, болельщики с обеих сторон, потом предприятия города, которые нас поддерживают, и свободная продажа через кассы. На одни руки можно было получить три билета — мы рассчитывали, что люди пойдут семьями.

С другой стороны, мы считаем, что уйти от проблемы спекулянтов в глобальном смысле у нас получилось. Те люди, которые хотели попасть на матч, на него попадут.

— А как же истории с продажей билетов за 5 тыс. рублей на «Авито»?

— Да, такие были. Но ни один клуб в мире не может сдержать спекуляцию при таких играх. Если уж на матчах Лиги чемпионов спекулируют, где билеты чуть ли не именные, обвинять маленький клуб в том, что он допустил спекуляцию, в корне неверно.

— Клубу удалось заработать на этом матче?

— По поводу прибыли от игры сможем ответить только после ее проведения. Потому что мы очень многое предприняли, чтобы этот матч прошел именно здесь — и с точки зрения безопасности, и с точки зрения привлечения дополнительных сил, и с точки зрения реконструкции стадиона. Все это стоило денег.

Но глобально это один из самых успешных матчей «КАМАЗа» за последние годы, и с точки зрения экономики, и с точки зрения антуража. Нам бы очень хотелось, чтобы таких матчей в городе было как можно больше. Мы все для этого делаем.



— Из-за красной карточки, полученной в предыдущем матче Кубка России, за «КАМАЗ» не сможет сыграть лидер атак Александр Гаглоев…

— Даже не лидер атак, а участник важной связки — Гаглоев и Караев. На этих ребят мы будем рассчитывать и в ФНЛ, потому что они на уровень выше ПФЛ. Это одна из лучших связок нападения в ПФЛ. Но, думаю, тренерский штаб эти моменты предусмотрит и внесет соответствующие коррективы, чтобы нивелировать потерю.

«Закончен бой — … домой»: дымовые шашки, хлопки, барабанные и хоровые войны фанатов

Зоны для фанатов на стадионе — за зеленой сеткой — тоже тщательно охранялись, как внутри, с патрулированием полицейскими, так и снаружи. Как обычно, они были разведены по противоположным трибунам за воротами команд. Во время перерыва ни один болельщик «Спартака» из фанатской зоны D не мог бы пересечься как-либо с челнинскими фанами в зоне отдыха, туалете или у палатки с едой. Впрочем, простые фанаты, сидевшие в обычных зонах, легко растворялись в толпе: так, один из них с удивлением поинтересовался у нас, давно ли у ФК «КАМАЗ» появились такие цивилизованные туалеты и не построили ли их специально (!) к приезду «Спартака».

Уже за полчаса до начала матча фанаты красно-белых бушевали, выкрикивая речевки, вывешивали оскорбительные и не очень баннеры, от «Дальше идем мы!» до «Закончен бой — ... (вали) домой», стучали в барабаны. На еще жидкие поначалу попытки челнинцев хором кричать «КАМАЗ! КАМАЗ! КАМАЗ!» москвичи отвечали слаженным ревом «Спар-так! Спар-так! Спар-так!». В течение игры такие «хоровые войны» случались неоднократно, перерастая порой в барабанные. За все время матча, однако, никаких эксцессов, к счастью, так и не произошло: не считая двух-трех опасных выстрелов или хлопков в зоне фанатов «Спартака» и одной петарды, пущенной в сторону своего же вратаря.

Матч символическим ударом по мячу начал директор ФК «КАМАЗ» и мэр Челнов Наиль Магдеев. Фото vk.com/fckamaz

«В таком темпе мы еще не играли. Поэтому первые 30 минут оборонялись»

Матч символическим ударом по мячу начал директор ФК «КАМАЗ» и мэр Челнов Наиль Магдеев, уже сама эта церемония была для него своеобразной победой. За недели до этого он пообещал, что приложит все усилия к тому, чтобы матч состоялся-таки в Набережных Челнах.

Сама встреча началась неудачно для челнинской команды — москвичи активно атаковали и полностью доминировали на поле. Удары по воротам, и довольно опасные, следовали чуть ли не один за другим, приводя местных болельщиков в уныние. Сказывалась, как после матча признался тренер ФК «КАМАЗ» Михаил Белов, разница в уровне подготовки, прежде всего в скорости: москвичи были просто быстрее и резче и постоянно накрывали соперников, получавших мяч. «Камазовец» Воронин после матча тоже скажет: «В таком темпе мы еще не играли, поэтому первые 30 минут оборонялись».

Свою зеленую команду (цвета «КАМАЗа» в этот вечер) регулярно спасал вратарь Александр Кобзев, которого вообще можно назвать героем матча. Однако челнинцы на удивление быстро пришли в себя и начали как фолить (Илья Стефанович получил первую желтую карточку — карма сыграла во втором тайме, его, травмированного, заменили на Чушьялова), так и опасно контратаковать. С 10-й минуты ворота «Спартака» были пару раз атакованы, а «зеленые» стали обживать штрафную москвичей. Но словно боялись футболистов из Премьер-лиги, теряясь на ровном месте.

Свою команду регулярно спасал вратарь Александр Кобзев, которого вообще можно назвать героем матча. Фото vk.com/fckamaz

«Мо-лод-цы!»: ничья в первом тайме вызвала восторг у челнинских фанатов

Поняв, что атаки их захлебываются и опасаясь разящих контратак, челнинцы к 20-й минуте ушли в плотную защиту, казалось, окончательно перекрыв доступ к воротам Кобзева. И как только это показалось болельщикам автограда, нападающий «Спартака» Понсе с подачи Бакаева головой отправил мяч в ворота на 22-й минуте. Челнинцы, недолго думая, яростно бросились в атаку, Караев на дриблинге заработал пенальти и — под свист московских болельщиков — его реализовал. Чем вызвал настоящий кураж у своей команды: еще несколько минут челнинцы регулярно забегали в штрафную «Спартака», правда, безуспешно.

Со стороны москвичей «КАМАЗу» досаждал полузащитник Алекс Крал: его кудри частенько мелькали по самым носом Кобзева, но чудом обошлось. (После матча Крал признается, что находился «под большим давлением перед игрой, несмотря на знание о том, что «КАМАЗ» играет во втором дивизионе»). Таким образом, московские фанаты успели порадоваться всего две минуты, после чего восторги захлестнули «зеленые» зоны стадионы. На перерыв свою команду жители автограда провожали, скандируя «Мо-лод-цы!».

Почему «победили все»: «Спартак» прервал череду неудач, а «КАМАЗ» не ударил в грязь лицом

Во втором тайме сыграло свою роль функциональное превосходство гостей — челнинцы оказались не готовы к выносливости москвичей и быстро уставали. С другой стороны, и красно-белые особенно не феерили. На пресс-конференции после матча Олег Кононов признает, что причиной не самой сильной игры стала «спешка, быстрее хотели забить».

Москвичи нередко били по воротам в упор, но мяч, как заколдованный, раз за разом летел мимо цели, полузащитник хозяев Евгений Воронин, выбежав прямо на вратаря, тоже отправил игровой снаряд на трибуны московских фанатов. 76-я минута, наконец, поставила точку в матче — Понсе закатил второй мяч в ворота «КАМАЗа». До конца матча трибуны ревели «Нужен гол!», но гола так больше и не было, хотя, надо отдать «зеленым» должное, они буквально рыли носом землю в попытках отыграться. Почему и провожали зрители свою проигравшую команду все тем же «Мо-лод-цы!». Победить «Спартак», пусть и немного хромой, мало кто надеялся, а счет 1:2 совсем не обидный, и команда из второго, напомним, дивизиона, дралась до последнего.

Провожали зрители свою проигравшую команду все тем же «Мо-лод-цы!». Фото vk.com/fckamaz

В то же время не обидно было и московским фанатам: в Челнах их команда наконец-то прервала черную полосу. Капитан «Спартака» Джикия заявил, что не хочет и вспоминать о четырех последних проигрышах после челнинской игры. По-видимому, по этой причине никаких эксцессов в итоге не было: уже через полчаса фан-зоны оперативно опустели — радостные болельщики и той и другой команды спокойно разошлись (а возможно, где-то и дружно выпили в барах).

День, который мог стать кошмаром для правоохранительных органов, в итоге оказался хорошим футбольным праздником для хозяев и для гостей. На аллеях парка Гренада через час после матча устало бродили лишь работники и работницы правопорядка. Никаких фанатов здесь больше не было.

Олег Кононов ждет «КАМАЗ» в Премьер-лиге

Главный тренер «Спартака» после матча выглядел выжатым как лимон и, откровенно говоря, не слишком радостным. Он назвал игру «сложной», объяснив это тем, что Набережные Челны — «город футбольный», а «КАМАЗ», признал он, занимает лидирующие позиции в своей лиге. «И по игре, и по результату москвичам пришлось убедиться, что соперник оказался серьезным». Кононов даже выразил надежду, что «КАМАЗ» рано или поздно попадет в Премьер-лигу.

Главный тренер «Спартака» после матча выглядел выжатым как лимон и не слишком радостным. Фото vk.com/fcsm_official

— Но мы выиграли, и это самое главное. Команда строится, молодая, сейчас идет притирка — и по линиям, и индивидуально. Команда у нас волевая, хочет побеждать и она будет побеждать. Критика будет всегда, как бы мы ни играли. Это только мотивирует, — философски заметил тренер красно-белых.

А Михаил Белов не удивится, если его игроков захотят купить другие клубы

А главный тренер «КАМАЗа», сорвавший на матче голос, напротив, казался победителем. Михаил Белов посчитал, что челнинская команда выглядела «очень достойно», не в последнюю очередь потому, что игроки «хорошо разобрали «Спартак» и его игру» (к слову, за день до встречи автор этих строк был свидетелем, как в пресс-зале Белов как раз подробно разбирал последние игры москвичей со своими игроками). Все идеи «удалось воплотить в жизнь».

— Мы гордимся ребятами, которые провели очень хорошую игру, — отметил он. — Мы видели реакцию трибун, даже после поражения они скандировали «Молодцы!». Чувствовалась энергетика. Но мы на таком уровне еще не играли. И занесем эту игру себе в актив. Я не удивлюсь, если после этой игры какие-то наши футболисты получат хорошие приглашения [от других клубов].

Михаил Белов посчитал, что челнинская команда выглядела «очень достойно», не в последнюю очередь потому, что игроки «хорошо разобрали «Спартак» и его игру». Фото vk.com/fckamaz

Эмоциональный Понсе и «упавший» сайт ФК «КАМАЗ»

Автор дубля Эсекьель Понсе после матча объяснил сложность игры с «КАМАЗом» тем, что такие встречи нелегко даются в психологическом плане: хотя ты и знаешь, что команда-противник играет в «низшем дивизионе», но каждый раз такой соперник, выходящий против клубов выше рангом, «гипермотивирован»:

— Никто не был доволен нашими последними поражениями. Сегодня же мы победили, и эта победа была нам очень нужна, — не скрывал эмоций испано-аргентинский футболист. — Но нам очень много над чем нужно теперь работать.

Ажиотаж от наконец-то одержанной победы «Спартака» внезапно сказался на сайте ФК «КАМАЗ». Он почти сразу после матча «упал», при заходе на него сообщалось: «В настоящий момент к сайту поступает слишком много обращений, что может являться попыткой DDoS-атаки».