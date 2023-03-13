За 2022 год челнинцы выпили больше 40 млн литров пива

Жители Челнов за 2022 год выпили порядка 40 миллионов литров пива. Это на 1% меньше показателей 2021-го, рассказала руководитель Набережночелнинского территориального органа Госалкогольинспекции Татарстана Гульшат Вафина.

За 12 месяцев в республиканский бюджет от продажи алкоголя поступило 24,4 млрд рублей. Половина доходов — от реализации пивной продукции.

За прошлый год поступило 122 заявки и 59 обращений граждан о нарушениях в сфере нелегального оборота алкогольной продукции. Чаще всего челнинцы жаловались на ночную продажу алкоголя и реализацию спиртосодержащей жидкости двойного назначения.

Фото: nabchelny.ru (архив)

В прошлом году «Реальное время» писало, что жители Набережных Челнов выпили 350 тысяч декалитров водки. Всего челнинцы за 2021 год употребили 803,9 тысячи декалитров алкогольной продукции.

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Айрат Назипов