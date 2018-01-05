Большая стройка в Татарстане: рекорды ипотеки, аресты девелоперов и угроза «долевке»

Топ-10 событий и скандалов года в строительстве и на рынке жилья

Фото: Максим Платонов

Как ипотека стала главным драйвером рынка жилья, а крах ТФБ привел вкладчиков в недвижимость. Дольщики достучались до Кремля и выбили федеральную землю. А «салаватовские ждуны» жили в палатках, устраивали «штурмы» и дождались квартир. Почему республику сотрясали громкие аресты и банкротства девелоперов. И как жить по новым правилам «долевки», которую, кстати, решили отменить. «Реальное время» вспоминает знаковые события и тенденции года в строительстве.



1. Рекордные ставки и ипотечный бум

Ипотека в этом году была главным драйвером рынка жилья. К такому мнению пришли все эксперты. Ставки достигли исторического минимума, по данным ЦБ на начало декабря, — 9,95%.

Активное снижение ставок началось в августе, и это сразу привело к ипотечному буму в России и в Татарстане. Например, по данным ЦБ, только за сентябрь банки выдали россиянам в виде жилищных займов 183,9 миллиарда рублей, что почти в полтора раза больше, чем за тот же месяц годом ранее.

В то же время татарстанский рынок ипотеки в этом году рос медленнее, чем российский: +17% против +22%. Эксперты связывают это с отзывом лицензий у двух крупных игроков ипотечного рынка — «Татфондбанка» и «ИнтехБанка».

На фоне рекордного снижения ставок на рынке появился еще один тренд — рефинансирование ипотеки. Российские заемщики хлынули в чужие банки (иногда и в свои) за более привлекательными условиями по кредитам. С такой просьбой к лидерам рынка сегодня обращается каждый пятый клиент.

Однако в рекордной доступности ипотеки Центробанк увидел угрозу надувания пузыря на рынке. Чтобы Россию не постигла та же участь, что и Америку в свое время с ипотечным кризисом, регулятор изменит правила выдачи жилищных кредитов с низким первоначальным взносом или без него. По инструкции регулятора такие займы отнесут к рискованным продуктам. Ряд банков уже заявили, что будут вынуждены поднять минимальный размер первого взноса или ставку по ипотеке. Но эксперты считают меры ЦБ оправданными.

Негласные бенефициары компании Евгений Корольков (на фото) и Айрат Жамилов предусмотрительно обанкротились в октябре этого года, взять с них нечего. Фото prav.tatarstan.ru



2. Беды и победы «Сувара»

К знаковым в этом году можно отнести и события, связанные с крупнейшим татарстанским застройщиком — «Суваром». 18 марта всех потряс арест топ-менеджмента компании — Андрея Мочалова и Дениса Семенова. Гендиректора «Сувар Девелопмента» и его заместителя подозревали в участии в схемной сделке «Татфондбанка» по уводу 3,1 млрд рублей Центробанка.

В конце месяца руководителей компании все же освободили из-под стражи. Защите удалось убедить Верховный суд РТ в том, что Мочалов и Семенов практически сразу перевели обязательства по спорному кредиту на «Новую нефтехимию». Но в компании сильно понервничали — как-никак на кону десятки крупных строек и 15 тысяч дольщиков.

Задержание топ-менеджеров в рамках уголовного дела ТФБ сказалось на продажах квартир девелопера. Негативный фон и еще несколько проблем послужили поводом для разделения бизнеса на инвестиционный и собственно строительный. Так появились две одноименные компании «Сувар Девелопмент». Позднее ту, что возводит дома и которую возглавил Мочалов, переименовали в «#СуварСтроит». Ее дела сегодня идут неплохо.

А вот старую компанию «Сувар Девелопмент» атаковали кредиторы, в октябре ее признали банкротом. Считается, что подвели фирму крупные кредиты, взятые под ЖК «Столичный» в Казани и «Казанский» в Краснодаре. На стройку привлекли около 3 млрд рублей, из них 2,4 млрд предоставил «Татфондбанк», остальную сумму — «Тимер Банк» и «ИнтехБанк». Займы оформили под залог квартир, земли в комплексах и 51-процентной доли в самой компании.

Сегодня ТФБ, «Интех» и «Тимер» судятся с «Сувар Девелопментом» за возврат средств или залогового имущества. Но негласные бенефициары компании Евгений Корольков и Айрат Жамилов предусмотрительно обанкротились в октябре этого года, взять с них нечего. Любопытно, что конкурсным управляющим обоих банкротов назначен известный по делу «Вамина» арбитражник Сергей Кондратьев, а у самого «Сувар Девелопмента» — его сын Иван Кондратьев.

Летом Татарстан передал РФП 760 га возле Старого Аракчино — с помощью этой земли власти планируют привлечь инвесторов к завершению проблемных строек



3. Дольщики достучались до Кремля

Вопрос с татарстанскими долгостроями в этом году вынесли на самый высокий уровень. В апреле в Москве Рустам Минниханов докладывал Владимиру Путину о делах в регионе и назвал вопрос обманутых дольщиков одной из двух проблем республики, вторая — «погорельцы» банков.

Вскоре по возвращении президент издал указ о создании Республиканского фонда поддержки в помощь этим двум категориям граждан. Летом Татарстан передал РФП 760 га возле Старого Аракчино — с помощью этой земли власти планируют привлечь инвесторов к завершению проблемных строек. Кстати, помогать будут и федеральной землей. Республика получила несколько гектаров по линии АИЖК.

Но если вкладчикам банков РФП уже платит компенсации, то для дольщиков пока только ищет модель поддержки. Шла речь даже о создании второго фонда. Готовятся поправки в закон, чтобы у республики появилась правовая возможность помочь в достройке домов. Сроки завершения долгостроев указаны в региональных дорожных картах, которые Минстрой России опубликовал в конце сентября. Правда, татарстанцы, изучив документ, раскритиковали его за расплывчатые формулировки и отсутствие реальных источников.

За год в Казани удалось сдать несколько долгостроев, еще часть разморозили, пригласив других подрядчиков. Но масштаб проблемы все еще велик. Чтобы избежать ее в будущем, Владимир Путин решил, что пришла пора вовсе отказаться от долевого строительства, и поручил в течение трех лет перейти на банковское проектное финансирование. Застройщики известием были шокированы, они теряют дешевые ресурсы для строек. Поэтому девелоперы предвещают серьезный рост цен на недвижимость, если к делу подключатся банки.

Глава «ФОНа» несколько раз пытался обжаловать свое содержание под стражей, вызывал московских адвокатов, грозился снять еще один фильм о своем притеснении и даже заручался поддержкой Грефа. Фото Максима Платонова

4. Кто спасет стройки «ФОНа»?

Весной был арестован еще один крупный застройщик — это Анатолий Ливада, глава строительной компании «ФОН». В отличие от «суваровских» руководителей он все еще находится в СИЗО. На его компанию приходятся самые крупные проблемные комплексы и больше всего пострадавших дольщиков.

Несмотря на то, что расследование по делу «ФОНа» идет более трех лет, задержали Анатолия Ливаду только 27 марта 2017-го в кабинете следователя во время допроса. Многие связали это с его съемками в передаче у Андрея Караулова, где девелопер жаловался, что у него якобы отнимают бизнес. Глава «ФОНа» несколько раз пытался обжаловать свое содержание под стражей, вызывал московских адвокатов, грозился снять еще один фильм о своем притеснении и даже заручался поддержкой Грефа. Не помогли ни болезни, ни ходатайства общественных бизнес-омбудсменов из аппарата Титова. Ливада по-прежнему за решеткой.

Пока Ливада в заключении, на его стройках работают другие, следствие ищет активы, а две его фирмы обанкротились. Обе входят в группу компаний «ФОН» — это «Фон-Ривьера», застройщик в ЖК «Симфония», и ЗАО «ФОН», строившее дома в челнинском микрорайоне «Яшьлек». Спасать «фоновские» долгострои на Павлюхина взялся «Бриз». В комплексе создали ЖСК, суд передал будущим жильцам объекты незавершенного строительства. Но людей волнует судьба заложенных земель по третьему и четвертому домам. Кстати, именно в «Симфонии» следователи выявили факты двойных продаж квартир — это один из эпизодов уголовного дела, по которому обвиняется Ливада. По этой причине с прежним и новым застройщиками ЖК судится известный рантье Алмаз Сулейманов.

В заключении и другой виновник бед казанских дольщиков — глава «Фирмы «Свей» Рашид Аитов. Фото Васили Ширшовой

5. «Свей»: старт дела Аитова и побег Лашкина

В заключении и другой виновник бед казанских дольщиков — глава «Фирмы «Свей» Рашид Аитов. В мае прокуратура утвердила обвинительное заключение девелоперу по трем статьям. Это внушительный документ в 125 томов. Под арест попали три десятка автомобилей, особняк обвиняемого с двумя бассейнами, земельные участки, квартиры — всего на 1,5 млрд рублей, что в 4 раза больше установленного следствием ущерба.

В том же месяце стартовал повторный процесс по иску мэрии о сносе «лишних» этажей в высотке ЖК «Золотая середина». Хотя Арбитражный суд РТ постановил снести надстройку частично, решение о сносе устояло в апелляции, но Приволжский окружной арбитражный суд с этим не согласился и вернул дело на второй круг.

Знаковый для дольщиков уголовный процесс над Аитовым стартовал в июне при полном аншлаге из потерпевших и остальных дольщиков. Сам глава «Свея» постоянно жаловался на здоровье и просил отложить суд. Кстати, застройщик проходит обвиняемым и по другому уголовному делу. Его обвиняют и в мошенничестве в отношении бывшего подрядчика.

Год ознаменовался и уходом Сергея Лашкина после пяти лет работы конкурсным управляющим «Свея». В наследство своему преемнику Андрею Урлукову он оставил проблемные стройки, миллионные долги и пустые счета.

6. Штурмы, митинги и палатки «салаватовских ждунов»

Не простым выдался ушедший год и для тех, кто шесть лет ждал своего жилья в соципотечном микрорайоне «Салават купере». Недаром местных бюджетников уже сравнивали с обманутыми дольщиками — дома здесь также не сдавались годами. И даже «желтая карточка» президента РТ нерадивым подрядчикам во время его визита зимой на стройку не принесла особого успеха. Первую очередь жилого комплекса — 22 дома — не смогли сдать к 15 сентября, как указал Рустам Минниханов.

Госжилфонд неоднократно обвинял в срыве сроков и даже нецелевом использовании средств подрядные организации ПСО «Казань» и «КамГэсЭнергоСтрой». Но тем достаточно долго удавалось оставаться на стройке «Салавата».

«Салаватовские ждуны» выходили на митинги, жили в палатках на стройке, не раз «штурмовали» Госжилфонд. Фото Олега Тихонова

Недовольные темпами стройки, «салаватовские ждуны» выходили на митинги, жили в палатках на стройке, не раз «штурмовали» Госжилфонд, требуя розыгрыша своих квартир и опасаясь, что стоимость жилья повысится, пока они ждут. ГЖФ был вынужден заменить отстающих строителей и через суд требует вернуть выделенные на стройку деньги. Под конец года властям ситуацию удалось нормализовать.

7. ПСО: штрафы за стадион и «выход в космос»

Скандалы преследовали Равиля Зиганшина, руководителя ПСО «Казань», не только в соципотечном «Салавате» в Казани, но и в Самаре — на стройке стадиона к ЧМ по футболу.

В октябре компанию оштрафовали на 200 млн рублей за нарушение сроков подготовки арены к 2018 году, о чем заявил министр спорта России Павел Колобков на совместном заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018». Ранее ПСО ругали за использование на стройке стадиона труда нелегальных мигрантов из Узбекистана.

Также осенью стало известно, что именно ПСО «Казань» доверили стройку стартового стола под ракеты-носители семейства «Ангара» на космодроме «Восточный». По данным «Коммерсанта», с таким предложением «Роскосмос» обратился к Владимиру Путину. Кстати, позднее Кремль потребовал обоснования такого выбора.

Главным критерием отбора для госкорпорации при выборе подрядчика было наличие у компании собственных мощностей. Стоимость строительства объектов космодрома оценивается примерно в 75 млрд рублей, объектов обеспечивающей инфраструктуры — около 68 млрд рублей. Поручился за строителя татарстанский президент.

Следком задержал юриста компании Альберта Халиуллина, которого обвинили в мошенничестве на 136 млн рублей с арендой земли под элитным челнинским ЖК «Санрайс Сити». Фото Сергея Афанасьева

8. Афера с «Санрайс Сити», арест управдома «Радужного», ссора Грефа с риелторами

Год отметился еще несколькими скандалами в области недвижимости. Один из них разгорелся в ноябре в Набережных Челнах вокруг ГК «Еврогрупп». Следком задержал юриста компании Альберта Халиуллина, которого обвинили в мошенничестве на 136 млн рублей с арендой земли под элитным челнинским ЖК «Санрайс Сити». Сделка была бы невозможной без участия городских чиновников. Поэтому вскоре был задержан бывший сити-менеджер Набережных Челнов, а ныне директор ООО «Агросила Молоко» Фархад Латыпов.

В октябре 2017-го двухлетняя война управдомов в «Радужном» завершилась посадкой одного из них по обвинению в мошенничестве с завышением работ по ремонту. Главу управляющей компании «Комсервис» Камиля Шарипова суд признал виновным и отправил в колонию на 2,5 года за ущерб в 265 тысяч рублей. Позднее Верховный суд изменил ему наказание на условный срок.

На российском уровне рассорились давние партнеры — Российская гильдия риелторов и Сбербанк. Камнем преткновения стал совместно разработанный продукт — приложение «ДомКлик» для поиска и покупки недвижимости. У сторон была договоренность, что риелторы не будут терять клиентов и заработок, размещая свои объекты на площадке «Сбера», но получилось наоборот. РГР заявила о разрыве отношений с Германом Грефом.

«Кулонстрой» семьи Фахрутдиновых был объявлен банкротом. На продажу выставили и его завод ЖБИ



9. Бесплатные квартиры «аварийщикам», финны и Маганов на Казанке, мегапланы Семина и японцев

Чем еще запомнится этот год? Эксперты вспоминают, как рынок жилья оживили хлынувшие вкладчики ТФБ и «Интеха», — сказались последствия банковского кризиса. В то же время в Татарстане, как и по России, отмечается большое затоваривание квартирами.

Не пережил год еще один застройщик — «Кулонстрой» семьи Фахрутдиновых был объявлен банкротом. На продажу выставили и его завод ЖБИ. Небывалой щедростью отличились казанские власти, вдруг решив вместо мизерных выплат предоставить «аварийщикам» бесплатные квартиры. Под конец года появились неприятные слухи о проблемах в «Ак Барс Девелопменте» и скорой смене руководства компании, однако глава ГЖФ Талгат Абдуллин их развеял.

На рынок загородной недвижимости пришли японские девелоперы, построившие два тестовых дома в Салмачах. Они же планируют помочь в реализации глобальных планов Алексея Семина по застройке 18 га земли вокруг Казани. Сам город в этом году принял молодежную архитектурную биеннале и готовится построить «Финансовый район» в речпорту. А на Казанке, у Гаврилова, обосновались финны — сносят здание университета Махариши, чтобы построить 20-этажные жилые башни. И не только, рядом же оказались участки главы «Татнефти» Наиля Маганова.

Год начался с проблемы: стало сложно попасть на прием в Кадастровую палату. Фото Олега Тихонова



10. «Ждуны» в палате, налог по кадастру и запуск фонда дольщиков

2017-й войдет в историю и как год, когда приняли или начали действовать важные новшества. Год начался с проблемы: стало сложно попасть на прием в Кадастровую палату. Во всем виноват новый формат работы службы — кадастр недвижимости и реестр прав на нее объединили в ЕГРН. Корреспондент «Реального времени» на себе и своей семье испытал, как работает новая экстерриториальная система подачи документов «в одно окно». Обращение за простой выпиской превратилось в трудно проходимый квест. В Кадастровой палате выстроились огромные очереди. Кроме того, татарстанцам стало сложнее проверить продаваемую квартиру на «чистоту» или оформить ипотеку.

Заметно большие суммы стали выставлять гражданам в качестве налога на недвижимость. Дело в том, что с этого года его рассчитывают по кадастровой стоимости, а она близка к рыночной. Новость и в том, что с этого года можно зарегистрировать как объект недвижимости парковочное место, а не только квартиру. Этим активно воспользовались казанские дольщики, выкупая имущество для достройки долгостроев.

Кстати, осенью в России запустили компенсационный фонд, куда застройщики стали отчислять по 1,2% от цены договора долевого участия. Случись что с девелопером, именно эта структура возьмет на себя обязанности по достройке домов или выплате компенсаций.