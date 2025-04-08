Волго-Вятский банк Сбербанка помог жителям регионов совершить восемь тысяч сделок с недвижимостью

В 1 квартале 2025 года спрос на сделки купли-продажи недвижимости с помощью неипотечных сервисов Сбербанка вырос на 45%.

Жители Поволжья оценили удобство и безопасность сделок без ипотеки при покупке недвижимости. В I квартале их количество в Волго-Вятском банке Cбербанка превысило 8 тысяч. Спрос на эти услуги вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анна Забелина, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

— Мы отметили, что жители наших регионов все чаще выбирают неипотечные сделки в Сбербанке при покупке или продаже жилья. Такие сделки дают целый ряд преимуществ. Во-первых, это скорость оформления. Все процессы оптимизированы для того, чтобы сделка прошла максимально быстро и без лишних хлопот. Во-вторых, безопасность. Использование современных технологий гарантирует надежность каждой операции. Это особенно важно, когда речь идет о таком значимом шаге, как покупка жилья. И мы помогаем клиентам пройти этот путь максимально комфортно.

Значительный рост спроса на неипотечные сделки в I квартале 2025 года отмечен в Мордовии (70%), в Марий Эл (67%), в Татарстане (60%) и Удмуртии (60%).

Особенно активно услугами воспользовались жители Татарстана, совершившие 2 тысячи сделок. Жителям Нижегородской области принадлежит второе место — более 1,5 тысячи сделок. Третье место занял Пермский край с показателем 1,2 тысячи сделок.

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