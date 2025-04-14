Ни красной «Ламборджини», ни черного «бумера»: дело криптоблогера Хасаншина катится к суду

Ущерб по делу о мошенничестве с биржевой игрой перевалил за 28 млн рублей, а у потерпевшего экс-сотрудника МВД отняли BMW

Фото: Ирина Плотникова

В ближайшее время в суд может поступить дело гонявшего по Казани на скорости 170 км/ч блогера и трейдера Ильдара Хасаншина — если прокуратура Татарстана утвердит его обвинение по десяти эпизодам афер с ущербом в 28,6 млн рублей. Ранее судимому свои деньги доверял даже экс-начальник угрозыска казанского отдела полиции. Вот только погашать иски потерпевших нечем — спорткары, на которых рассекал и зазывал в красивую жизнь Хасаншин, ему не принадлежали, а иного имущества для наложения ареста следователям МВД найти не удалось. При этом адвокаты считают — именно посадка их клиента лишила инвесторов шансов на скорый возврат денег.

Гонки без прав и уголовное дело на 9 тысяч рублей

Ильдару Хасаншину всего 27, однако этот парень родом из Лениногорска не раз становился «героем» полицейских сводок и соцсетей. В одной даже успел набрать полтора миллиона подписчиков, демонстрируя атрибуты роскошной жизни — тачки, телохранители, брендовые шмотки и аксессуары. Предлагал вкладываться в криптоактивы, обещая не только заработок, но и возможность выиграть дорогой гаджет, а то и автомобиль.

При этом криптоблогер не афишировал тот факт, что еще в 2021-м его поймали на лихой езде за рулем одного из представительских авто без номерных знаков и в состоянии алкогольного опьянения. Результат проверки на алкотекторе показал наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе 0,75 мг/л.

Причем, Хасаншин поначалу согласился на прохождение медосвидетельствования. Однако уже в больнице при процедуре сдаче биоматериала, затягивал время, пытался затеять драку и убежать, что гаишники расценили, как отказ от процедуры медосвидетельствования. В результате суд лишил медийного персонажа водительских прав на 1 год и 9 месяцев и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

После казанского проката спорткар уехал на штрафстоянку, а блогер — отбывать 12 суток административного ареста. Реальное время / realnoevremya.ru

В полиции подозревали, что причиной отказа от анализов мог быть прием наркотиков, однако доказательств этой версии получено не было.

Примечательно, что на следующий же день после вступления решения о лишении прав в силу Хасаншин арендовал итальянский суперкар Ferrari F12berlinetta, стоивший на тот момент 20 млн рублей. Согласно договору, всего за два дня эксплуатации блогер выплатил компании «Точные технологии» 200 тысяч рублей, правда потом еще несколько лет отбивался от иска этой фирмы еще на 1,7 млн рублей. В эту сумму оценщики оценили стоимость восстановительного ремонта машины после попавших на видео прыжков криптоблогера с приятелем на капоте. Также в акте приемки зафиксировали вмятину на крыше, царапину на передней панели и превышение скоростного режима.

По итогам судебного спора и экспертизы претензии арендодателя к Хасаншину в части ремонта удовлетворили всего на 143 тысячи рублей. Правда, произошло это уже после гонок по Казани на другой арендованной машине. 10 августа 2022-го Хасаншина задержали на Lamborghini Huracan красного цвета. На машине не было номерных знаков, а у водителя — прав. При этом в его соцсетях был обнаружен видеоотчет о «пролете» в столице РТ на той же иномарке на скорости 173 км/ч. Машина уехала на штрафстоянку, блогер — отбывать 12 суток административного ареста.

В 2018-м Хасаншина привлекали за увод 9 тысяч рублей, теперь вменяют почти 30 миллионов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Заметим, на тот момент за плечами лихача уже были две судимости. В 2017-м его признали виновным за мошенничество с причинением значительного ущерба в Лениногорске, а в 2018-м за схожее преступление в Чебоксарах. Согласно приговору, Хасаншин разместил в Сети объявление о продаже автозапчастей, уговорил потенциального покупателя перевести деньги на его счет и ничего поставлять не стал. На следствии полностью признал вину и покаялся, добровольно возместив весь причиненный ущерб — всего-то 9 тысяч рублей.

В новом уголовном деле Хасаншина речь идет уже о хищениях на 28,6 млн рублей, и эти деньги так и не были найдены.

А черный «бумер» забрал банк

За решетку раскрученный криптоблогер угодил в июне 2024 года. На тот момент ему инкриминировали 4 эпизода мошенничества с ущербом порядка 16 млн рублей. Поводом для крайней меры пресечения стали не только заявления потерпевших, но и рапорт сотрудников уголовного розыска. Этот документ судья Вахитовского райсуда Казани Артем Идрисов исследовал на днях при очередном продлении крайней меры пресечения.

Оперативники указали — Хасаншин несколько месяцев находился на территории Арабских Эмиратов. В мае 2024-го вернулся в Россию через границу с Республикой Беларусь. Но в «июне 2024-го мог скрыться на территории Турции или республики Ирак», также используя безвизовый режим с вотчиной Александра Лукашенко.

По данным силовиков, один из потерпевших лишился 9,7 млн рублей. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

До ареста у блогера была челнинская прописка и гражданский брак. Сейчас его ребенку два года.

На заседании суда следователь ГСУ МВД Татарстана Роберт Багавиев указывал — предварительное следствие окончено, фигурант и его защитник ознакомлен с 10 томами своего дела, и материалы направлены в прокуратуру Татарстана для утверждения обвинительного заключения. А еще просил продлить срок содержания обвиняемого в СИЗО до 13 мая.

Багавиев отмечал — к финалу расследования дело Хасаншина выросло до 10-ти эпизодов мошенничества, семь из которых — в особо крупном размере, два — в значительном, один — в крупном.

Потерпевшими признаны те, кто доверил свои деньги в период с июня 2021-го по июнь 2024 года, поверив в обещания о высоком доходе за счет вложений в криптовалюту. При этом минимальный ущерб одного из «инвесторов» оценен в 220 тысяч рублей, а максимальный — почти в 10 млн рублей.

Часть брендовых вещей в гардеробе арестованного еще имеются. Имущество для погашения гражданских исков не найдено. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии силовиков, один из знакомых Хасаншина за две мартовские недели в 2023 году передал ему 9,7 млн рублей. Причем, встречи проходили в разных в местах, в том числе — на улице Мусина, напротив заведения «Чайхана №2». С учетом этого, не исключается, что дело криптоблогера может быть направлено на рассмотрение в Ново-Савиновский райсуд Казани.

Как отмечают источники «Реального времени», в деле также фигурирует передача 3,2 млн рублей на парковке у ТЦ «Тандем». А также возврат 950 тысяч рублей тому, кто доверил блогеру 5 млн рублей. Силовики расценивают тот возврат, как желание создать видимость успешной игры на бирже, тогда как защитники Хасаншина считают, что все указанные в обвинении сделки носили гражданско-правовой характер, и никакого умысла на обман у их клиента не было изначально.

Особо выделяется в этом плане эпизод с Русланом Литфулиным — бывшим начальником угрозыска отдела полиции «Гвардейский» в Казани, а ныне — руководителем фирмы по торговле стройматериалами.

В споре с бывшим начальником угрозыска ОП «Гвардейский» на черный BMW суды трех инстанций встали на сторону банка. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии следователей МВД, у их бывшего коллеги Хасаншин похитил порядка 4 млн рублей. Однако соглашение с этим «инвестором» предусматривало гарантии — в расписке о получении денежных средств говорилось, что в случае невозврата денег Литфуллин получит BMW X4 черного цвета. Автомобиль этот на тот момент был оформлен на Лилию Альбертовну Корнилову — сестру ныне обвиняемого. Однако весной 2023-го был перерегистрирован в собственность экс-полицейского, а затем его родственницы Ольги Литфулиной.

Однако спокойно ездить на черном «бумере» семье экс-силовика довелось не больше года — свои права на иномарку заявил банк «Уралсиб». И представил суду документы — в 2022-м году Корнилова приобретала этот BMW на кредитные средства, который так и не погасила, а потому банк требует вернуть купленный автомобиль, находившийся все это время в залоге, и аннулировать права новых собственников.

Литфулины обратились с встречным иском, указав, что являются добросовестными покупателями: приобретали авто по договору купли-продажи за 4,5 млн рублей и «пробивали» эту машину по учетам, но в базах залог по какой-то причине не отражался.

На заседании суда обвиняемый и адвокаты Ильнур Хисамиев и Руслан Иванов просили о домашнем аресте. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Суды трех инстанций — Лениногорский, Верховный суд РТ и Шестой КСОЮ — встали на сторону банка. И отметили — ничто не мешало Литфуллиным удостовериться в правомочности продавца путем нотариального запроса, а факт привлечения брата Корниловой к уголовной ответственности и признание Литфулина потерпевшим не влечет отмену решений гражданских судов.

Защита: «Считаем, сотрудники полиции заинтересованы, чтобы Хасаншин находился в СИЗО»

На заседании Вахитовского суда Казани блогер был немногословен. Тему своей помощи СВО не поднимал, просился под домашний арест. В ходе предварительного следствия вину по всем 10-ти эпизодам он категорически отрицал.

Адвокат Ильнур Хисамиев представил в суд выписки из истории болезни своего клиента, имеющего проблемы с органами дыхания, а также согласие собственника квартиры в Казани на проживание обвиняемого под домашним арестом либо запретом определенных действий.

— Имеются ли в материалах дела сведения, что Хасаншин может угрожать потерпевшим и свидетелям? — спросил Хисамиев у следователя.

— Уважаемый защитник, таких сведений в настоящее время не имеется, — отвечал Багавиев.

Представитель прокуратуры района Татьяна Маслова ходатайство МВД поддержала. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На такой же вопрос о сведениях, подтверждающих намерение скрыться, сотрудник МВД сослался на приведенный выше рапорт оперативников угрозыска и констатировал — избрание более мягкой меры пресечения на данном этапе следствием не рассматривается.

Старший помощник прокурора Вахитовского района Татьяна Маслова ходатайство о продлении ареста поддержала.

Второй адвокат обвиняемого Руслан Иванов, напротив, назвал необоснованной и голословной позицию силовиков: «Считаем, сотрудники полиции заинтересованы, чтобы Хасаншин находился в СИЗО. Просим изменить меру пресечения на домашний арест...»

В настоящее время материалы дела Хасаншина находятся в прокуратуре Татарстана. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Иванов напомнил о состоянии здоровья своего клиента и сообщил — должного лечения в СИЗО он не получает.

Адвокат Ильнур Хисамиев отметил — все следственные действия завершены и еще 2 апреля материалы направлены в прокуратуру Татарстана. Юридически Хасаншин не судим, а фактов об угрозах в адрес потерпевших либо свидетелей не имеется, добавил он. По мнению защиты, оказавшись за решеткой, трейдер лишился доступа к криптовалютным счетам и возможности расчета с теми, кто считает себя потерпевшими.

Судью речи защитников не убедили — Хасаншину продлили срок посадки в СИЗО до 13 мая. Поступит ли к этой дате дело криптоблогера в суд — покажет время.