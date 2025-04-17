Росреестр Татарстана зафиксировал рост спроса на загородную недвижимость на 20%

Фото: Ирина Плотникова

Росреестр Татарстана сообщил об увеличении спроса на загородную недвижимость в марте 2025 года. По сравнению с февралем количество сделок купли-продажи земельных участков выросло на 20,7% (с 5 164 до 6 232), а частных жилых домов — на 19,8% (с 805 до 964).

Заместитель руководителя ведомства Нияз Галиакбаров отметил, что весенний рост спроса на загородную недвижимость является традиционным. В то же время рынок городской жилой недвижимости показал незначительный рост: количество регистраций ДКП увеличилось лишь на 2,1% (с 4 058 до 4 144). Общее число сделок по всем видам недвижимости выросло на 13%, достигнув 12 045.

Также отмечен значительный рост ипотечного кредитования. В марте зарегистрировано 4 342 ипотеки (+26,2% к февралю).

Наибольший рост зафиксирован в сегменте земельных участков: количество ипотек увеличилось на 50,3% (до 1 653). Число ипотек на жилые помещения выросло на 37,3% (до 1 528).

Первичный рынок недвижимости также демонстрирует положительную динамику: количество договоров долевого участия в строительстве выросло на 8,3% (с 1 309 до 1 417).

Вице-президент Гильдии риелторов Руслан Садреев подчеркнул, что наибольшим спросом у казанцев пользуются объекты в Лаишевском, Зеленодольском, Пестречинском и Высокогорском районах из-за их транспортной доступности. Эксперт добавил, что стоимость загородной недвижимости ежегодно растет, поэтому рекомендовал не откладывать покупку.

Напомним, что в России за первые 5 месяцев 2024 года спрос на загородные дома и земельные участки под них возрос на 30%. При покупке загородного жилья россияне чаще ориентировались на цену в 8 миллионов рублей и выше.



Матвей Гавриков