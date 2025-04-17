Ильфар Каримов: «Этнофолк сейчас очень популярен не только у нас, но и за рубежом»

Исполнительный директор «Болгар радиосы» — о причинах успеха Homay, проектах студии и проблемах регионального радио

Фото: Реальное время

«Мы стремились омолодить аудиторию и потихоньку этого добиваемся, нам больше звонят люди 30—35 лет», сообщили в руководстве «Болгар радиосы». Ставка на молодежь за несколько месяцев изменила содержание программ и плейлисты станции. Впереди — живые встречи со слушателями в День радио, к которому здесь готовят большой праздник. Подробнее о его программе, новых музыкальных проектах и путях развития татарского народного радио — в интервью «Реальному времени» рассказал исполнительный директор студии Ильфар Каримов.

Праздник на День радио

— Ильфар Ильдусович, скоро у вас профессиональный праздник — День радио 7 мая. Как вы к нему готовитесь?

— Каждый год к этой дате мы устраиваем разные мероприятия — это либо эфирная акция, либо какая-то выездная. Раньше на День радио мы проводили концерт для наших слушателей в Старо-Татарской слободе Казани, устраивали различные конкурсы в эфире. В этом году решили замахнуться на «Татнефть Арену» и сделать более масштабное мероприятие, поскольку наши концерты пользуются популярностью.

Наш основной концерт мы проводим в завершение года — это вручение Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Билеты на него раскупают за несколько месяцев. Поэтому мы решили, что в мае устроим большой праздник для нашей аудитории, куда смогли бы попасть все желающие. Зал ледовой арены вмещает 7—8 тысяч зрителей, думаю, мы их соберем, потому что желающих прийти очень много. Все-таки это самый крупный зал в Казани, а «Болгар радиосы», полагаю, уже доросло до такого уровня, и наши радиослушатели достойны быть на празднике татарской песни. Многие крупные радиостанции делают шоу на больших аренах, мы тоже хотим подарить такой подарок аудитории.

«Каждый год в День радио мы устраиваем разные мероприятия — это либо эфирная акция, либо какая-то выездная». Реальное время / realnoevremya.ru

На этом мероприятии выступят лучшие представители татарской эстрады — это Фирдус Тямаев, Ильсия Бадретдинова, Элвин Грей, Ришат Тухватуллин, Марат Яруллин, Ильмира Нагимова, Анвар Нургалиев, Рифат Зарипов, Ильнат Фархуллин, наши парные исполнители — Алсу и Азат Фазлыевы, Ризат и Зинира Рамазановы и многие другие звезды. Конечно, всех позвать не получилось, мы выбирали артистов таким образом, чтобы они исполняли зажигательные, ритмичные песни, потому что у нас это будет концерт-дискотека. Люди, которые захотят потанцевать, смогут попасть на танцпол, и также можно будет посмотреть праздник, сидя в секторе.

Поскольку это День радио, мы хотим, чтобы там присутствовали все ведущие нашей радиостанции. Формат концерта будет нестандартным, в перерывах между выступлениями артистов мы проведем интерактивные игры и розыгрыши. Сейчас в соцсетях мы разыгрываем джерси — майку «Ак Барса» с автографами исполнителей, которые будут на этом концерте. А в день шоу разыграем джерси с автографами самой хоккейной команды, так как у нас сейчас идет плей-офф. Мы, конечно, болеем за «Ак Барс», но может случиться так, что именно на 7 мая выпадет игра, если наши хоккеисты выйдут в финал. Тогда уже нам придется перенести свой концерт на другой день, но площадка останется та же. Поэтому надеемся, что «Ак Барс» выиграет, но играть будет не в этот день (смеется).

Homay выстрелила благодаря национальному колориту

— В вашем эфире звучат песни только татарских певцов или и других этнических исполнителей? Сейчас в мировых чартах взлетела песня Homay башкирской фолк-группы Ay Yola. Какое впечатление от этой композиции, будете включать ее на радио?

— Мы более традиционное татарское радио, у нас в эфире можно услышать практически все песни татарских исполнителей. Но Homay — это башкирская песня, хоть и популярная. Я думаю, что это все-таки не наш формат. Хотя видео с песней набирает очень много просмотров и не только среди башкир, татар, но и среди русскоязычного и англоязычного населения. Композиция привлекла к себе большое внимание и некоторое время еще будет пользоваться популярностью, но, думаю, к концу эту песню уже забудут.

«Homay — башкирская песня, хоть и популярная, думаю, это все-таки не наш формат». скриншот из видео «AY YOLA "Batyr"» с канала «AY YOLA»

— Возможно, на успех башкирских коллег могли бы опираться татарские исполнители? Ведь они доказали, что этническая музыка, в том числе тюркоязычные песни, могут быть модными и интересными людям по всему миру.

— Конечно, ведь если разобраться, в чем популярность этой песни? Я тоже сидел, смотрел разные видеоролики этой группы и понял, что все-таки музыка с элементами фольклора, или этнофолк, сейчас очень популярна — это модно не только у нас, в татарской эстраде, но и в целом в России, и за рубежом. Homay выстрелила благодаря национальному колориту, музыканты использовали элементы национальной музыки, национальные инструменты. Это звучит очень интересно, свежо, поэтому они привлекли внимание.

«Стараемся изучать, что нравится татарской молодежи, что она слушает в интернете»

— Ранее вы говорили, что студия намерена стать ближе к молодежной аудитории. Что изменилось за эти месяцы?

— Мы усердно работаем в этом направлении. Нами была поставлена задача, мы стремились омолодить аудиторию и потихоньку этого добиваемся, судя по отзывам слушателей. Мы проанализировали звонки в эфир и выяснили, что нам больше звонят люди в возрасте 30—35 лет. Из сообщений мы тоже видим, что наша аудитория омолодилась, естественно, это отражается в подборе песен, в рубриках.

«Мы стремились омолодить аудиторию и потихоньку этого добиваемся, судя по отзывам слушателей». Реальное время / realnoevremya.ru

В основном мы стараемся играть все популярные татарские песни, сотрудничаем с известными татарскими артистами. Недавно у нас даже появились песни, которые исполняет искусственный интеллект — это группа Йозсез Voices. Стихи написали молодые люди, а музыку придумал и исполнил вокальную партию ИИ. Поет девушка на татарском языке, очень чисто — все это довольно свежо, интересно звучит.

Но наши радиослушатели все-таки больше привыкли к другой музыке. Татарская эстрада — это основное для нашей радиостанции. Хотя мы также стараемся изучать, анализировать аудиторию — что нравится татарской молодежи, что она сейчас слушает в интернете, какими песнями делится. Исходя из этого, стараемся подбирать плейлист так, чтобы охватить больше молодых слушателей.

Интернет и ТВ только помогают радио развиваться

— Как продвигается обновление материально-технической базы станции?

— В конце прошлого года мы обновили нашу студию, у нас появились видеокамеры, которые обеспечивают съемку высокого качества в формате Full HD. Сейчас радио можно не только слушать, но и смотреть в течение всего дня. Для этого нужно зайти на официальный сайт станции, где есть две кнопки «Слушать радио» и «Смотреть радио». Если вам хочется увидеть, как выглядит ведущий или какой гость пришел в студию, сейчас это можно легко сделать.

Кроме того, все наши программы записываются, и уже на следующий день мы выкладываем их видеоверсию. Видеоподкасты появляются в наших социальных сетях, и они тоже пользуются популярностью у наших слушателей, потому что не все могут послушать любимую передачу в прямом эфире. Кто-то в это время работает, а кто-то — наоборот. Например, программа «Сәхнәдәш» выходит в 22:00, а некоторые в это время уже спят, но они могут на следующий день зайти в наши соцсети и посмотреть запись.

«В конце прошлого года мы обновили нашу студию, у нас появились видеокамеры, которые обеспечивают съемку высокого качества в формате Full HD». Реальное время / realnoevremya.ru

После того, как мы обновили студию, и у нас появилась визуализация контента, количество посетителей сайта тоже возросло. Если раньше нас посещали где-то 1 500—2 000 человек в сутки, то сейчас среднее число — 4 000. Также у нас большое сообщество в сети «ВКонтакте», на сегодня мы одна из татарстанских радиостанций с самым большим числом подписчиков — около 70 000, и каждый день аудитория социальных сетей растет. Соответственно, количество просмотров, прослушивание программ в онлайн-формате — тоже.

Сейчас в Татарстане очень хорошо развит Интернет, практически во всех деревнях он есть. Поэтому даже в тех местах, где нет FM-волн, наши радиослушатели могут нас слушать через умные колонки, то есть нас можно найти везде. Цифровизация делает свое дело, радио только расширяется и никуда не исчезает. Когда появился Интернет или телевидение, все говорили, что век радио прошел. Оказалось, наоборот, они нам только помогают развиваться.

«Нам, как татароязычной станции, сложнее найти кадры»

— Недавнее исследование показало, что казанцы больше жителей других городов России слушают радио в автомобиле. Вы это учитываете в работе?

— Естественно, люди слушают радио в машине, в основном когда едут на работу или возвращаются с нее. Это прайм-тайм — с 7 часов и до 9 часов утра, а вечером с 17:00 до 19:00. Поэтому утро каждого буднего дня у нас начинается, можно сказать, нашим «паровозом» — утренним шоу «Иртәнге чәй». Это актуальная информация на текущий день, спортивные, культурные новости, то есть те новости, которые человек может обсудить с коллегами, за чашкой кофе. Даем прогноз погоды, как одеваться — то есть легкую полезную информацию. Кроме того, в начале каждого часа у нас выходят выпуски новостей, где уже более серьезные события из жизни страны освещаются.

«Люди слушают радио в машине, в основном когда едут на работу или возвращаются с нее. Это прайм-тайм — с 7 часов и до 9 часов утра, а вечером с 17:00 до 19:00». Реальное время / realnoevremya.ru

Вечером, когда человек возвращается с работы, у нас нон-стопом играет музыка, потому что люди едут уставшие, им хочется отдохнуть. В этот промежуток времени мы включаем знакомые им песни, хиты, которые они любят и слушают.

— Если говорить о региональном радио в целом, какие основные проблемы волнуют?

— Думаю, что главная проблема в отрасли на сегодня — это нехватка кадров. Мое поколение еще слушало радио, интересовалось им, а сегодняшнее поколение молодежи интересуется другим, они больше зависают в Интернете, смотрят рилсы. Радио им кажется чем-то из прошлого. Но все равно, когда они взрослеют, годам к 30, они тем не менее становятся радиослушателями.

В наше время найти ведущих среди молодежи было проще, а сейчас молодых людей, интересующихся продвижением радио, пока мало. Хотя наш университет и выпускает журналистов, именно радиожурналистов, радиоведущих не хватает. Плюс нам, как татароязычной станции, еще сложнее найти кадры. Надо, чтобы человек владел литературным татарским языком, чисто говорил, чтобы у него была поставлена речь, хорошая дикция, то есть задача усложняется многократно.

Но в целом региональные радиостанции тоже развиваются, находят своих слушателей. Нельзя сосредотачиваться только на эфирном вещании. Нужно устраивать большие акции, такие как День радио, встречи с аудиторией. Мы каждый год, в день рождения нашей радиостанции и телерадиокомпании «Новый век», проводим акцию «Веломарафон», едем до Болгара. Выходим на Сабантуй со своей концертной программой, то есть общаемся вживую со слушателями.

«В наше время найти ведущих среди молодежи было проще, а сейчас молодых людей, интересующихся продвижением радио, пока мало». Реальное время / realnoevremya.ru

— Какие новые проекты появились на радио?

— В этом году мы делаем две новые программы с поддержкой комиссии при раисе РТ по развитию татарского языка и родных языков представителей народов РТ. Первая программа называется «Уенда сүз» — это интерактивная игра на знание татарского языка, разных обозначений на татарском. На передачу приходит известная медийная личность, наш ведущий задает разные вопросы на тему языка, а гость отвечает. Один вопрос также задают радиослушателям. Тот, кто правильно ответит, получит подарок от гостя программы.

Еще одна новая программа «Элемтә» — проект, который рассказывает о молодых народных талантах, о которых еще не знают наши радиослушатели. Это молодые исполнители, музыканты, перспективные начинающие писатели, журналисты. Это тоже новый проект, который у нас стартовал в начале года. В рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне также запустили свой проект. Так что в эфире, можно сказать, у нас каждый квартал появляются новые рубрики.