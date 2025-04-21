Айрат Шафигуллин: «С ценами на молоко всегда качели: то производители жалуются, то переработчики»

Глава Татарстанского УФАС России — о подорожании «молочки», ситуации на продуктовом рынке и незаконной рекламе

Фото: Динар Фатыхов

В России упали продажи сливочного масла на фоне роста цен на продукт — спрос сократился на 15%, согласно исследованиям. Падение реализации началось несколько месяцев назад, причина — рекордная инфляция в категории. За год сливочное масло в России подорожало на 36,8%, сообщил Росстат. Заметно подорожал продукт и в Татарстане, при этом его качество, напротив, снизилось, заметил руководитель Татарстанского УФАС Айрат Шафигуллин. Подробнее о ценах на молочную продукцию, ситуации на продовольственном рынке республики в целом и проблемах навязчивой рекламы глава регионального антимонопольного ведомства рассказал в интервью «Реальному времени».

«Уже сейчас переизбыток молочной продукции на складах»

— Айрат Радинович, молочная продукция, в первую очередь сливочное масло и творог, за последние несколько месяцев стали стоить едва ли не как красная икра. Были ли жалобы в УФАС по РТ на подорожание?

— Нами в этом направлении ведется постоянная и системная работа: сбор и анализ данных, мониторинг цен. Как ни удивительно, но жалоб не поступало. Возможно, это связано с тем, что в последнее время выросли и доходы населения — работают оборонные предприятия, а там достойная зарплата, появился спрос на рабочие руки, и другие работодатели вынуждены за ними подтягиваться.

— Тем не менее многие возмущаются, что продавцы требуют 200—300 рублей за 180-граммовый кусок сливочного масла и от 90 до 180 рублей за 180 граммов творога. Проверяют ли в республике, насколько обоснованы эти цены?

Встает вопрос, насколько обоснованно продавцы требуют с покупателей 200—300 рублей за 180-граммовый кусок сливочного масла. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— По данным Госалкогольинспекции, которая еженедельно мониторит цены, на прошлой неделе цены на сливочное масло чуть-чуть снизились, но уже опять вышли на уровень более 1 000 рублей за килограмм. Рост цены за неделю составил 7,5 рубля, а качество молочной продукции при этом падает. Важно уточнить, что антимонопольная служба не устанавливает цены: ведомство оценивает обоснованность роста, снижения либо поддержания цены на товар или услугу и принимает меры реагирования при наличии признаков нарушения законодательства. Например, при фактах картельного сговора между производителями, когда цена необоснованно растет одномоментно и сразу у всех участников рынка, или кто-то из них воспользовался своим доминирующим положением и стал повышать стоимость товара.

Наш анализ таких ситуаций не выявил. Мы следим за динамикой изменения цен, и если бы за короткий временной отрезок цены выросли на 30 и более процентов, то были бы приняты соответствующие меры, но и таких фактов нет. То есть мы видим, что на формирование цен влияют рыночные факторы.

— Получается, проблему невозможно решить?

— Почему же? Уже сейчас наблюдается переизбыток товара на складах из-за падения спроса. Молоко и молочную продукцию стали меньше покупать. А государство открыло рынок для молочной продукции из Белоруссии, Турции. И эти изменения не могут не повлиять на цены.

Куда летят молочные «качели»

— У проблемы есть и другой аспект: фермеры жалуются на низкие закупочные цены на молоко. Средняя цена по Татарстану — около 36,5 рубля за литр, но у производителей Нижнекамского района его закупают по 42 рубля, а в Дрожжановском — по 28. Крестьяне говорят, что вынуждены резать скот. Есть ли у УФАС возможность повлиять на ситуацию?

— Разница цен, действительно, присутствует. На нее влияет множество самых разных факторов: удаленность района, где произведено молоко, его качество, объемы надоев, условия труда… Вместе с тем нарушения антимонопольного законодательства в том, что вы описали, нет. В республике много и производителей, и переработчиков, и нет предприятий, чья доля на этом рынке была бы признана доминирующей. При этом отмечу, что в ситуации с закупочными ценами на молоко всегда наблюдались своеобразные качели: то производители молока жалуются на низкие цены переработчиков, то уже переработчики обращают внимание на то, что производители молока подняли цены. На переработчиков, в свою очередь, давит розница, чтобы они не поднимали цены, поскольку органы исполнительной власти пытаются ограничить рост розничных цен. В этом году это было особенно заметно, когда цены на молоко сильно выросли, и 4 месяца назад мы проводили совещание с участием Министерства сельского хозяйства, производителей и переработчиков молока.

С закупочными ценами на молоко всегда качели: то производители молока жалуются, то переработчики. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— И каков был результат?

— Я тогда высказал свое мнение: чтобы качели не повторялись, производителям и переработчикам следует заключать долгосрочные контракты, которые выгодны и тем и другим, потому что обе стороны уже меньше зависят от колебаний закупочных цен. Но, к сожалению, этим инструментом мало кто пользуется. Видимо из-за иллюзии, что, используя качели, можно что-то выиграть.

— В совещаниях участвовали крупные игроки рынка?

— Да, крупные. С личными подсобными хозяйствами история более сложная. К ним нередко есть вопросы по качеству молока, которое у всех разное. Поэтому переработчики неохотно берут у них молоко напрямую. И в цепочке «производитель — переработчик» появляется еще одно звено — трейдер, и он тоже хочет получить свою выгоду, что в конечном счете тоже влияет на закупочную цену. К примеру, когда спрос на молоко был высоким, они подняли свою маржинальность с 2 до 7 рублей с литра, завышали цену для переработчиков.

К ЛФХ есть вопросы по качеству молока, по жирности, которая у всех разная. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Получается, в рассуждениях о росте цен на молочную продукцию в рознице по причине того, что растут цены на ГСМ, энергию, лекарства для скота, воду и так далее, правды нет?

— Правда есть, цены на самом деле растут на все. Но здесь нужно смотреть на долю каждого компонента в цене молока. И основная доля тут приходится на молоко. В ситуации, когда спрос на молоко вырос, выгода производителей составляла более 20 рублей с литра.

— Но это у крупных производителей. А как быть с мелкими? Или ЛФХ обречены?

— Как уже было сказано, с личными подсобными хозяйствами работать чуть сложнее, но они тоже нужны. Возможно, им стоит производить более элитное, диетическое молоко — оно более дорогое. Спрос на фермерские продукты у нас есть, и он растет.

«Надо брать ручку и вычеркивать»

— Ваше управление плотно работает в сфере недобросовестной рекламы. Недавно Коллегия Верховного суда России приняла судьбоносное решение о выплате компенсаций морального вреда абонентам за несанкционированные звонки. Как вы считаете, это уменьшит спам?

— Во-первых, сразу хочу отметить, что данное судебное решение не изменило наши подходы к оценке подобного рода ситуаций. Более того, выработанная позиция нашего управления о том, что распространение рекламы против воли абонента является формой «информационного насилия», была многократно поддержана Арбитражным судом Республики Татарстан.

Часто выясняется, что люди сами дали согласие на рекламные звонки, подписали документы, не читая, а потом забыли об этом. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рассматриваемых случаях «информационное насилие» способствует возникновению угрозы причинения вреда здоровью людей. В этом смысле упомянутый вами акт, на мой взгляд, окончательно фиксирует как саму незаконность спам-рассылки, так и ответственность звонящего. В том числе посредством компенсации морального вреда.

Что касается влияния данного судебного решения на ситуацию со спамом, то надо сказать, что мы много работаем в этом направлении, но надо отметить, что появились и механизмы блокировки таких звонков, хотя они и не всем подходят. В нашей практике подобных дел множество, и часто в ходе рассмотрения выясняется, что заявители сами дали согласие на рассылку, подписали документы, не читая, а потом забыли об этом.

Поэтому оценивая влияние решения Верховного суда на проблему спам-звонков, важно учитывать не только юридические аспекты, но и уровень осознанности самих граждан. Даже самое строгое решение суда не сможет полностью устранить спам, если пользователи будут продолжать автоматически ставить галочки на документах, не вникая в суть условий, которые в этих документах изложены. Ведь именно через согласие в договорах или те самые галочки на сайтах недобросовестные рекламодатели находят лазейки для своих рекламных рассылок и звонков.

Даже самое строгое решение суда не сможет полностью устранить спам, если пользователи будут продолжать автоматически ставить галочки на документах, не вникая в суть условий. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А кто наиболее часто распространяет такой спам?

— Прежде всего это банки. Среди других нарушителей — клиники, студии красоты, предлагающие свои услуги. Сегодня сложно найти сферу, которой бы не коснулась такая практика.

— И как с этим бороться, если телефон нельзя «закрыть» от звонков с незнакомых номеров?

— Внимательно читать те документы, которые предлагают подписать при оформлении кредита или покупке. Сейчас зачастую даже не в сам договор, а в согласие на обработку персональных данных добавляют пункт об одобрении звонков, передаче номера телефона другим компаниям, с которыми сотрудничают компании, предоставляющие клиенту свои услуги. Не нужно бояться брать в руки ручку и самим прописывать ваше несогласие с пунктами, касающимися звонков или рассылки сообщений. Можно и нужно самим дописывать в этих документах, на что именно вы не согласны — на звонки от банка или на передачу вашего номера телефона третьим лицам.