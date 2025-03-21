Банк ДОМ.РФ запустил «семейную ипотеку» для покупки вторичного жилья
Банк ДОМ.РФ запустил прием заявок по программе «семейной ипотеки» на приобретение жилья на вторичном рынке.
Льготные условия доступны семьям, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, проживающим в городах с низкими темпами строительства.
В таких населенных пунктах одновременно возводится не более двух многоквартирных домов.
Недавно ДОМ.РФ опубликовал список городов, где с 1 апреля можно будет оформить семейную ипотеку на вторичное жилье.
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