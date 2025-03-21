Банк ДОМ.РФ запустил «семейную ипотеку» для покупки вторичного жилья

Фото: Максим Платонов

Банк ДОМ.РФ запустил прием заявок по программе «семейной ипотеки» на приобретение жилья на вторичном рынке.

Льготные условия доступны семьям, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, проживающим в городах с низкими темпами строительства.



В таких населенных пунктах одновременно возводится не более двух многоквартирных домов.

Недавно ДОМ.РФ опубликовал список городов, где с 1 апреля можно будет оформить семейную ипотеку на вторичное жилье.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матвей Гавриков