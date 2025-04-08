Гатиятулин превзошел Билла и едет в Москву: «Ак Барс» вышел во второй раунд Кубка Гагарина

Заварухину не надо жаловаться на судей, «Автомобилист» сам упустил победу

«Ак Барс» стал предпоследним участником второго раунда Кубка Гагарина-2025. Команда Анвара Гатиятулина в ожесточенном противостоянии с «Автомобилистом» все-таки вырвала победу в серии, выиграв во втором овертайме седьмого матча. Что стало решающим в победном результате «Ак Барса» — в материале «Реального времени».

Перестройка «Ак Барса» сложилась удачно



«Ак Барс» победил в седьмом матче серии с «Автомобилистом» со счетом 2:1 и вышел в следующий раунд плей-офф. Победитель определился лишь во втором овертайме, что говорит о силе противоборствующих команд. Хозяева точно не были слабее, но казанцы показали себя чуточку лучше. И где-то хитрее.

Тренерский штаб «Ак Барса» может занести себе в актив выход во второй раунд Кубка Гагарина. Во-первых, Анвар Гатиятулин уже превзошел прошлогодний результат Зинэтулы Билялетдинова, который вылетел от «Автомобилиста» на этой стадии турнира. Во-вторых, «барсы» провели отличную работу над ошибками и смогли поправить проблемы из концовки регулярного чемпионата.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Шутка ли, обе шайбы в решающем матче серии «Ак Барс» забросил в большинстве. А ведь сколько было претензий в адрес Алексея Тертышного, ответственного за работу в неравных составах, по ходу нынешнего сезона?! Качественно сыграл и Тимур Билялов, который все никак не мог показать игру с приставкой «топ» в чемпионате. Ошибки в обороне тоже были наперечет, результативных и вовсе был «ноль».

Уверенность Гатиятулина в команде

При этом тренеры «Ак Барса» выглядели уверенными в себе на протяжении всей серии. Гатиятулин полностью доверял игрокам и сочетаниям звеньев, к которым пришел по итогам всего сезона. С одной стороны, это доверие едва не обернулось неприятностями — с другой, дало дополнительную поддержку хоккеистам.

«Ак Барс» не стеснялся выставлять те же пятерки на следующую игру после победы. Единственный срыв произошел перед шестым матчем, когда нападающие Егор Коршков и Семен Кошелев были выведены из заявки. Не вернулись опытные форварды в состав и на седьмую игру, тренерский штаб «барсов» оставил без изменений ростер команды в Екатеринбурге.

У Заварухина с этим были определенные проблемы. Что стоит его неожиданная рокировка вратарей в четвертом матче серии в Казани. Его желание дать отдохнуть Евгению Аликину вышла команде боком. Психологически хоккеисты «Ак Барса» оказались сильнее соперника, что проявилось в двух последних встречах.

Лидеры «Ак Барса» взяли на себя ответственность за результат

В прошлом розыгрыше плей-офф в составе «Автомобилиста» в серии с казанцами солировал Анатолий Голышев. Капитан уральцев тогда стал настоящим героем противостояния, «барсы» никак не могли его сдержать. На этот раз нападающий забросил всего одну шайбу за семь матчей, да и то в игре, где «Автомобилист» проиграл 2:7.

Бледной тенью самих себя выглядели и два других лидера команды Заварухина. Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек забили всего по голу, а на ведущие роли в серии с «Ак Барсом» вышли Алексей Бывальцев и Александр Шаров. Последний отличился и в седьмом матче, открыв счет в середине первого периода. Однако без поддержки лидеров в плей-офф играть нельзя. «Автомобилист» так и не решил эту проблему и досрочно отправился в отпуск.

Зато в «Ак Барсе» лидеры тащили команду до победного. Например, Александр Барабанов с четырьмя голами стал лучшим снайпером «барсов», а Кирилл Семенов — лучшим бомбардиром с восемью очками. На счету последнего и победный гол во втором овертайме и неофициальный статус MVP серии. Здесь же отметим Илью Сафонова, при непосредственном участии которого были забиты обе шайбы в седьмой игре. Первые два звена «Ак Барса» выступили единым кулаком в самые важные моменты и подтвердили свой класс.

— Все написано на наших лицах. Очень много работы сделали, рады этой победе. Таких длинных седьмых матчей у меня в карьере еще не было, но играл и во встречах подлиннее. Тут надо было терпеть, как и весь плей-офф, ждать свои моменты. Слава богу, у нас это получилось. Все сегодня герои, но Тимура Билялова хочу отдельно отметить, — сказал Яшкин после победы.

Судейский фактор

«Автомобилист» после игры сетовал на судейский фактор. В частности, про третью сторону матча говорил и главный тренер команды Николай Заварухин. Рулевой уральцев намекал на симуляцию со стороны защитника «Ак Барса» Никиты Лямкина, после которого было заработано то самое решающее удаление во втором овертайме.

— В раздевалке парней поблагодарил за сезон, есть опустошенность. Неприятно, что в этой серии решил исход вот такой момент: не парни, не команда решили, а другие люди. Осадок есть, у нас был шанс «5 на 4» в овертайме, мы воспользовались, соперник — нет. Действия некоторых людей — это действия некоторых людей, — сказал Заварухин.

Едва ли тут может идти речь о каком-то подсуживании в пользу «Ак Барса». Если судить по другим спорным моментам, то почему-то Заварухин решил забыть эпизод с прыжком Никиты Трямкина в голову Степана Фальковского. Судьи в том моменте выписали ассистенту капитана уральцев обычные две минуты, хотя тянул этот грязный прием на более суровое наказание.

Да, был упущен момент с попаданием клюшки Эрика О’Делла в лицо Бывальцева в первом овертайме. Однако, вероятнее всего, это связано с банальной ошибкой судей, а не каким-то заговором в отношении хозяев. К тому же, «Автомобилист» ведь получил право на реализацию лишнего в дополнительное время, но шайб не забросил. «Ак Барс» всего лишь использовал свое большинство, чего не удалось уральцам.

«Это командная победа»

Соперник «Ак Барса» по второму раунду плей-офф определится завтра. Казанцам предстоит дождаться окончания седьмого матча серии «Салават Юлаев» — «Сибирь». В зависимости от результата «барсов» ждут два варианта. В случае победы «Салавата Юлаева», казанцы будут играть с московским «Динамо». Если победит «Сибирь», то «Ак Барс» выйдет на «Спартак».

Если исходить из очного противостояния в регулярном чемпионате, удобнее всего для команды Гатиятулина будет московское «Динамо». «Ак Барс» дважды обыграл бело-голубых в прошедшем регулярном чемпионате, забросив им 11 шайб. В Казани «барсы» одолели «Динамо» со счетом 5:4, а в Москве — 6:5. Со «Спартаком» такого не скажешь. «Ак Барс» проиграл обе игры красно-белым — 0:3 и 3:5.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Гатиятулина, в клубе пока не смотрели на будущих соперников. Сейчас команде предстоит отдохнуть после серии с «Автомобилистом» и начать подготовку к следующему раунду.

— Седьмой матч, высочайшее напряжение. Благодарен ребятам за то, как они справились с ним, благодарен болельщикам за поддержку. Это командная победа, будем готовиться дальше. Пока еще не смотрели на соперников, концентрировались на своей серии. Будет время отдохнуть, завтра узнаем соперника и начнем готовиться, — резюмировал Гатиятулин.

«Автомобилист» — «Ак Барс» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 Шаров (Да Коста, Эберт, 08:13, 5х4);

1:1 Сафонов (Пустозёров, Семёнов, 15:46, 5х4);

1:2 Семёнов (Лямкин, 82:32, 5х4).

Календарь матчей «Ак Барса» во втором раунде Кубка Гагарина станет известен чуть позже. В любом случае, казанцы начнут серию в Москве. Преимущества домашней площадки у «Ак Барса» в этом плей-офф не будет.