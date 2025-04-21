Худший второй период и фактор Билялова: как «Ак Барс» в третий раз подряд проиграл «Динамо»

Команде Гатиятулина больше нельзя проигрывать в серии

В воскресенье московское «Динамо» осталось для Казани неприступным, как в хоккее, так и в футболе. В отличие от «Рубина», проигравшего со счетом 1:3, «Ак Барсу» удалось забить трижды, но этого все равно не хватило для победы. Команда Анвара Гатиятулина проиграла со счетом 3:4 и теперь не имеет права на ошибку. Как «Ак Барс» упустил преимущество в серии с «Динамо» — в материале «Реального времени».

Терехов — к Яшкину, Петан — от него



Два подряд поражения в Казани вынудили Анвара Гатиятулина пойти на ротацию состава. По сравнению с предыдущими матчами произошли два изменения. Наконец-то в «Ак Барсе» вспомнили про Семена Терехова, для которого игра стала первой в плей-офф. Сыграть ему предстояло с Дмитрием Яшкиным и Кириллом Семеновым. Во второй тройке Терехов сменил Ника Петана. Канадский нападающий был переведен в третье звено «барсов».

Напрашивалась смена голкипера, но менять вратаря в «Ак Барсе» не стали. Тренеры продолжили доверять Тимуру Билялову, хотя тот провел два не слишком хороших матча в Казани. После «сухаря» во второй игре в Москве первый номер казанцев будто потерял уверенность в себе. От вратаря в плей-офф ждут гораздо большего.

В сменщиках был Амир Мифтахов, который провалил остаток регулярного чемпионата. Так что решение оставить Билялова читалось. Интересно, что у Мифтахова в карьере до этой игры значилось лишь три сыгранных матча в плей-офф. И ни одной пропущенной шайбы! Правда, все они были сыграны с выходом на замены. При этом «Ак Барс» ни разу не победил в этих трех матчах.

У «Динамо» в составе произошло лишь одно изменение. Вместо Бреннана Менелла тренеры «бело-голубых» выпустили Артема Чернова. В воротах — Владислав Подъяпольский, герой казанских матчей.

Активное начало не в пользу «Ак Барса»

Счет московского матча был открыт уже на третьей минуте встречи. Команды стартовали с обоюдных атак, в которых чуть удачливее оказались хозяева. «Бело-голубые» затащили шайбу в зону казанцев, оставили защитнику Артему Сергееву, а тот броском с синей линии прошил Тимура Билялова — 1:0. Ранний гол заставил игру раскрыться, динамичный хоккей продолжился до конца периода.

«Ак Барс» не стал откладывать ответ на долгий срок. Спустя пару мгновений «барсы» сравняли счет. Семенов и Терехов побежали два в одного, Кирилл отдал диагональ на партнера, и Семен завершил атаку точным броском — 1:1. Молодой форвард сразу же принялся доказывать тренерам, что те зря мариновали его в запасе.

Тут же могли казанцы выходить вперед в счете: Илье Сафонову помешали бросить по пустым воротам. Затем был опасный момент у Яшкина, после его броска шайба катилась по «пятаку» хозяев, но никто не успел на добивание. Завершило мощный отрезок «Ак Барса» попадание Артема Галимова в перекладину. А потом сработало правило «не забиваешь ты, забьют тебе». Сафонов удалился, и «Динамо» реализовало большинство: Никита Гусев замкнул передачу партнера на дальней штанге — 2:1.

И снова второй период…

А далее «Ак Барс» в пятый раз в серии с «Динамо» провалился во втором периоде. «Барсы» умудрились пропустить трижды за двадцать минут — от Максима Комтуа, Артема Швеца-Рогового и Артема Михеева. Хотя судьи засчитали из них лишь два гола. Гол от Комтуа был забит с нарушением правил, канадец сыграл в эпизоде ногой. 1:4 перед последним периодом выглядели неотыгрываемым результатом.

Зато случилось важное — Гатиятулин все же решился заменить вратаря после четырех пропущенных. Сложно сказать, что Билялов провалился, но спасений от основного голкипера казанцев было мало. И дело даже не в сэйвах. Вратарь будто испытывал мандраж, и это передавалось другим игрокам. Возможно, Билялову просто нужен был отдых. Все же Тимур проводил 12-й матч в плей-офф подряд. Вышедший вместо него Мифтахов не подвел команду. Амир отразил все броски соперника и сохранил свои ворота «сухими».

А вот у «Динамо» все тащил Подъяпольский. Ключевой момент случился за три минуты до конца второго периода. Яшкин и О’Делл разыграли комбинацию у ворот хозяев с выводом канадца на бросок, но вратарь «Динамо» успел закрыть дальний угол. Был хорош Подъяпольский и в других моментах, коих «Ак Барс» создал предостаточно.

Подъяпольского пробить можно

Однако исключительно непробиваемым Подъяпольский не является, что еще раз доказали казанцы в третьем периоде. Подопечные Гатиятулина не спешили отыгрываться, хотя уже на первых секундах мог забивать Сафонов. Тренеры «барсов» при этом вернули Петана к Яшкину и Семенову. Впрочем, ощутимой разницы от перестановки не было.

Гости начали погоню за «Динамо» ближе к середине периода. Благо судьи дали казанцам право на реализацию большинства. Хитро сыграл Яшкин, рикошетом от амуниции Подъяпольского запустивший шайбу в ворота с отрицательного угла — 4:2 в пользу «бело-голубых».

Третьего гола пришлось ждать до последней минуты. Причем «Ак Барс» долго не мог закрепиться в зоне соперника, чтобы сменить вратаря на шестого полевого. За 21 секунду до сирены «барсы» забили: с третьей попытки точным оказался бросок Петана. В следующей атаке О'Делл должен был отправлять команды в овертайм, но шайба угодила в перекладину. 4:3, победа «Динамо».

«Есть моменты, которые надо поменять»

После матча Гатиятулин справедливо назвал нынешний второй период худшим в серии в исполнении «Ак Барса». Хотя количество засчитанных пропущенных шайб в этих игровых отрезках не меняется уже третий матч подряд. Начиная с третьей игры в Казани «барсы» неизменно пропускали по два гола в каждом из вторых периодов.

— Допустили больше результативных ошибок, чем соперник. Как минимум не уступаем сопернику, кроме как в фокусе на каждом игровом эпизоде. Мы были уже на краю, правильно тогда отреагировали. Второй период сегодня был худшим за всю серию. Тем не менее в перерыве мы поговорили, донесли до ребят, что нужно делать. Команда правильно отреагировала, в третьем периоде перестроилась, с этим настроем пойдем в следующий матч, — сказал Гатиятулин.

При этом тренер ушел от ответа на вратарский вопрос. Штабу «Ак Барса» предстоит решить, кому довериться в шестом матче. С одной стороны, Билялов находится не в лучшем состоянии, с другой — именно он первый номер команды. А по сегодняшней игре Мифтахова пока сложно сделать далеко идущие выводы.



Сам Гатиятулин также подчеркнул, что в игре «Ак Барса» появились моменты, которые требуют обсуждения и поправок.

— Как я и говорил в сезоне, у нас тандем, мы доверяем обоим вратарям. Терехов? Мы эмоциональных решений не принимаем. Хотели добавить интенсивности. Будем анализировать матч, смотреть функциональное состояние ребят, определимся с составом к следующему матчу. Есть моменты, которые нужно обсудить и поменять, — резюмировал Гатиятулин.

«Динамо» М — «Ак Барс» — 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

Голы:

1:0 Сергеев (Ильенко, 02:06)

1:1 Терехов (Семенов, Яшкин, 03:11)

2:1 Гусев (Уил, Пыленков, 15:17, 5х4)

3:1 Швец-Роговой (Джиошвили, Михеев, 27:24)

4:1 Михеев (Ожиганов, Джиошвили, 36:01)

4:2 Яшкин (Миллер, Галимов, 48:00, 5х4)

4:3 Петан (О'Делл, Яшкин, 59:39, 6х5)

Счет в серии стал 3:2 в пользу московского «Динамо». Следующий матч серии пройдет 22 апреля в Казани в 19.00 по московскому времени. Больше «Ак Барсу» проигрывать нельзя.