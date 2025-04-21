Плавание в Татарстане — это два титана: Дьякова и Минаков

На чемпионате мира выступят два представителя Татарстана

Андрей Минаков . Фото: Динар Фатыхов

Чемпионат России по плаванию завершил трилогию национальных первенств в Казани в начале 2025 года. Лыжные гонки, настольный теннис и плавание повышали градус значимости турниров. «Реальное время» анализирует последний из трех стартов и все в совокупности.

Рекорд России Минакова, юниорский рекорд Дьяковой

Самым длительным из трех стартов оказался чемпионат России по лыжным гонкам, начавшийся 1 марта в Казани, а завершившийся только 13 апреля гонками на 70 километров в Мончегорске. Между ними уместился настольный теннис — чемпионат страны, имевший продолжение в виде международного турнира в Богатых Сабах и открытия пяти спорткомплексов в районах Татарстана. Наконец, чемпионат России по плаванию будет иметь продолжение в течение всего летнего сезона, поскольку в Казани пловцы отбирались на чемпионат мира и юниорское первенство, а также на Универсиаду.

Спортивные итоги казанского чемпионата таковы, что два лидера сборной республики — Андрей Минаков из спортклуба «Синтез» и Софья Дьякова — завоевали львиную долю наград, оставив партнерам сущую мелочь. Дьякова победила на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем, оба раза выполнив норматив, необходимый для участия в чемпионате мира в Сингапуре. Плюс на 800 метров ею был установлен юношеский рекорд России. Андрей Минаков стал чемпионом на 100 метров баттерфляем, также с новым рекордом, только среди взрослых. Плюс был вторым на «сотне» вольным стилем.

На дистанциях 50 метров брассом (Ралина Гилязова) и 200 метров баттерфляем (Анастасия Колпакова) завоевали бронзовые медали. Спортсменки норматив чемпионата мира не выполнили, но, надеемся, получат шанс стартовать на Всемирной летней Универсиаде в Германии, куда россияне, скорее всего, также отбирались, как и на все первенства среди юниоров, которые состоятся в нынешнем году. Поэтому результаты Эдуарда Валиахметова в комплексном плавании, попадание в финал Анастасии Чернышовой (2010 г.р.) и Карины Акиновой (2007 г.р.) тоже будем иметь в виду как потенциальную заявку на международные старты.

Отметим альметьевца Алексея Мерзлякова, который за месяц до нынешнего старта участвовал в ветеранском чемпионате России. Правда, 50-летний пловец принимал там участие в непонятном качестве, поскольку один из его результатов заявлен как новый рекорд России в категории «Мастерс», а среди победителей он не значится. Но сейчас Мерзляков попал в шестерку лучших по итогам «полтинника» вольным стилем, отстав от Корнева, Колесникова, Самусенко, Гринева.

Пловец спортклуба «Синтез» Андрей Минаков (в центре) позирует с золотом. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Все течет, все меняется

Юлия Ефимова завоевала серебро на дистанциях 50 и 100 метров брассом, не выполнив норматив, необходимый для попадания на чемпионат мира. На момент подготовки статьи было неизвестно, возьмут ли ветерана мирового плавания в состав сборной по решению тренерского совета, возглавляемого новым наставником Андреем Шишиным. Тут есть свои резоны: как, например, количество членов делегации, максимальное использование спортсмена на тех же эстафетах, комплексных, смешанных. Даже такой нюанс — кому отдать старт на смешанной эстафете, мужчине-спинисту, чтобы создать запас, либо девушке, тем самым уменьшив шансы стартовать брассистке Ефимовой.



Брасс, во всяком случае в России, стал плавательной дисциплиной, максимально демократичной по возрасту участников. Рядом с Ефимовой была Виталина Симонова (обе родились в 1992 году), среди мужчин их ровесниками были финалисты Андрей Николаев и Кирилл Стрельников. Кстати, у Николаева в Казани отобрали национальный рекорд на дистанции 50 метров, причем еще на стадии полуфинальных заплывов.

При этом долгие карьеры Ефимовой и Симоновой начались еще в 2006 году, когда они стартовали на взрослом чемпионате России (возраст допуска — 14 лет, в Казани он был ограничен 2011 годом рождения). В этом нет ничего удивительного, когда-то советское плавание взорвало мировое своими школьницами — Юлией Богдановой (14 лет), Светланой Варгановой и Линой Качюшите (15 лет). Но затем тема была закрыта, поскольку девочки уходили из спорта, едва перешагнув студенческий возраст. А сейчас карьеры Ефимовой и Симоновой насчитывают по 20 лет, примерно столько же, сколько нынешнему лидеру сборной в брассе Евгении Чикуновой. Кстати, она также успешно дебютировала в 14 лет, и мы желаем ей спортивного долголетия.

В первый день казанских стартов на дистанции 200 метров золото взял Михаил Довгалюк, серебро было у Ивана Гирева, а Михаил Вековищев финишировал пятым. Для понимания: это бывшие партнеры нашего Александра Красных по серебряной эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на чемпионате мира в Кванджу 2019 года. Причем Довгалюк — ровесник Александра, им обоим в этом году по 30 лет, и заплыв у них тогда получился сказочный, когда все проплыли 1.45 с копейками. Там еще Мартин Малютин плыл в финале, сейчас в Казань он не приехал. Говорят, что эстафета 4 по 200, которая ранее стабильно финишировала в медалях, на нынешний чемпионат мира не будет сформирована.

Спинистка на дистанции. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У Вековищева уже младший брат Григорий в свои 17 лет выходит на уровень полуфинала чемпионата страны, а Татарстан сейчас здесь не котируется. Более того, женская эстафета, которая еще в прошлом году выиграла золото, сейчас не существует в том составе. Дарья Устинова перешла в команду Новосибирска, Валерия Саламатина не стартовала, а усилий Дьяковой и Анастасии Колпаковой недостаточно, чтобы вытаскивать квартет на пьедестал почета.

Итоги трансферной политики

Впрочем, среди потерь не только названные. Спинист Николай Зуев вернулся в сборную Коми, и сборная потеряла стартера на мужской комбинированной эстафете. Да и на микстовой эстафете тоже, поскольку Зуев в прошлом году с партнерами завоевал золото в подобном старте. Отсутствие сильных партнеров по эстафетным командам лишило тех же Дьякову и Минакова по паре потенциальных наград.

Необходимо отметить, что состав сборной Татарстана существенно обновился. Ранее в нем было очень много приглашенных в Татарстан пловцов, которые защищают цвета сборной Поволжского университета спорта либо выступают на соревнованиях по линии общества «Динамо», то есть являются такими многостаночниками.

Сейчас в актуальном составе сборной Татарстана остались Алексей Крутых из Южно-Сахалинска и Артем Эсаулов из Сыктывкара, а также Амалия Гиззатуллина (Уфа), Ирина Злобина (Красноярск), Алиса Михеева (Калтан), Дарья Черемина (Астрахань). Среди новичков Глеб Власов (Новоалтайск), Дмитрий Черкасов (Новосибирск) и Дина Кирамова (Магнитогорск). Плавание — такой вид спорта, в котором действующие спортсмены могут взять определенный перерыв на залечивание травмы или просто на отдых, а потому нельзя с уверенностью утверждать, что произошло существенное изменение состава сборной республики по сравнению с прошлым олимпийским циклом.

Широкая улыбка чемпионки. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но брат и сестра Дмитрий и Анастасия Баландины (Челябинск), Арина Байкова из латвийской Юрмалы, Ангелина Корнилова (Самара) фигурировали среди участников либо чемпионата Татарстана, либо первенства Приволжского федерального округа. На этих же стартах можно было обнаружить Эвелину Агишеву (Кумертау), Дмитрия Саламашко (Краснотурьинск), Артема Соколова (Краснодар), Максима Шульгина (Салехард).

Ясность с продолжением карьеры в том или ином статусе и составе региона внесет продолжение сезона, когда состоится еще Кубок России. В любом случае география участников внутренних стартов растет, в сборную республики пробиваются уже из Тетюшей, снова из Бугульмы, родины Александра Красных. Но Красных был самородком, а сейчас мы видим плоды целенаправленной работы. Кстати, самородок отлично отработал сокомментатором Дениса Панкратова на трансляциях чемпионата России.

Со строительством бассейнов в районных центрах можно рассчитывать на большее количество перспективных представителей в индивидуальных видах спорта. В районах не так высок шанс отдать ребенка в игровые командные виды спорта, куда в крупных городах отдают лучших детей, плюс меньше соблазнов. Не зря лучшие пловцы Свердловской области вышли из закрытых городов: Свердловска-45 (ныне Лесной, Наталья Струнникова и Александр Попов) и Свердловска-46 (ныне Новоуральск, Эльвира Василькова, затем Данила Изотов, Никита Лобинцев, Савелий Лузин).

Посмотрим: кто ушел?

Плавательный чемпионат России был постолимпийским, а это в наших реалиях всегда означало определенную смену составов. Поскольку возрастные спортсмены в циклических видах спорта зачастую живут в определенной договоренности с собственным организмом на четырехлетний цикл. Несколько сбила спортсменов история с коронавирусом, которая перенесла Олимпиаду в Токио на 2021 год, тем самым сократив ожидание Парижа до тех лет. Но сейчас, даже со ссылкой на нестабильность событий, Лос-Анджелес не примет Олимпиаду ранее запланированного 2028 года, и ветеранам просто нет смысла оставаться в спорте. Особенно это касается плавания. Перенос чемпионата мира 2021 года привел к тому, что далее Акватики проводились в режиме нон-стоп. С 2022 года Будапешт, Фукуока, Доха, сейчас Сингапур.

Что любопытно, наиболее масштабными могут быть изменения в сборной хозяев Олимпиады, команде Америки, где Ник Финк (1993 г.р.) Райан Мерфи и Блэйк Пирони (оба 1995 г.р.), Калеб Дрессел и Симона Мануэль (оба 1996 г.р.), а также две спортсменки 1997 года рождения — Лилли Кинг и Кэти Ледеки могут не выдержать борьбы с конкурентами и собственными годами.

Противоборство в плавании на спине. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Хотя один из хозяев Олимпиады в Париже — Флоран Манаду в свои 35 лет решает не заканчивать с плаванием, а всего лишь дать себе годовой отпуск, чтобы вернуться к домашнему чемпионату Европы 2026 года в Париже. А завершившийся в одни сроки с казанским стартом командный чемпионат мира по фигурному катанию в Японии продемонстрировал, что, когда надо, спортсмены возвращаются даже с пресловутого «дивана». Дебют сборной Грузии на команднике по ФК вернул в спорт их одиночников Мориса Квителашвили и Алину Урушадзе.

Нам придется по-новому знакомиться с мировой элитой

Увы, но трехлетний пропуск международных стартов не дает России точных данных по поводу того, как сейчас готов измениться мир плавания. Дело в том, что, отслеживая олимпийские старты, чемпионаты мира и Европы, мы, увы, упустили молодежные турниры, которые зачастую дают пищу для размышления и прогнозов на завтрашний день в развитии плавания. С другой стороны, наши нынешние дебютанты чемпионата мира Егор Корнев и Мирон Лифинцев, Алина Гайфутдинова и Марина Осетрова и подгоняющие друг друга на длинных дистанциях плавания вольным стилем Дьякова и Ксения Мишарина тоже загадка для мировой общественности, не отслеживавшей таких стартов, как «Дети Азии» и Игры стран СНГ, «Дружбы» и стран БРИКС, на которых российская плавательная поросль получала практику в последние три года. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — это немного другое, там больше про повороты и выходы из воды, чем про скольжение по водной глади.

Если говорить о россиянах, то о завершении карьеры заявила Татьяна Белоногофф, россиянка, начинавшая в Англии, а закончившая в 23 года на исторической родине. Впрочем, россияне с экзотическими корнями на чемпионате страны обнаружились прежде всего потому, что Москва сейчас — это сосредоточение всех наций и рас. Сейчас ее представлял Ясин Тоффахи, а на молодежном уровне стартуют сестры Лостуцци, Аль-Марфади, Торрегроса-Гарсия.

Баттерфляй. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кстати, заметно присутствие в плавательной среде детей бывших спортсменов и ВИП-персон. Среди продолжателей спортивных династий и Милана Белофастова (дочь Андрея Белофастова, бывшего ватерполиста и тренера ВК «Синтез», ныне наставника сборной России), и Даниил Паненко (представитель легендарной для Набережных Челнов волейбольной династии Паненко). И Никита Евграфов, сын действующего триатлониста Романа Евграфова. И Тимур Мульдияров (его отец Алексей — бывший футболист казанского «Рубина-2» и дубля «Турбины», команд из Волжска и Йошкар-Олы).

Попов и Сальников помирились?

За присутствие настоящих иностранцев на казанском чемпионате отвечала прежде всего сборная Белоруссии, а также ряд пловцов из Таджикистана и юный серб Йован Тепавчевич, который своей фамилией вызвал подозрение: а не родственник ли это Ранко Тепавчевича, заместителя руководителя Дирекции спортивных проектов. Скорее всего, сын, поскольку заявленный на чемпионат России как представитель сербского клуба, на самом деле Йован Тепавчевич живет и тренируется в Казани, в спортшколе «Касатка». Самая что ни на есть персона из династийного разряда ВИП, как и Аклим Нугайбеков, сын руководителя республиканской Федерации плавания Рената Нугайбекова.

Впрочем, мир сейчас настолько всеобъемлющ, что на недавно завершившемся в Казани чемпионате страны по плаванию выступала Ксения Милутинович, в прошлом спортсменка сборной Черногории. Ее младшая сестра — Катарина Милутинович до сих пор выступает, стартовав на последнем чемпионате Европы 2024 года. Но за сборную Сербии. А с Россией они связаны тем, что жили с отцом Стеваном, сербом по национальности, в Москве, а тренировались у известных тренеров Василия Белякина и Ольги Кирсановой. Супруги до развала СССР работали в Ташкенте, а затем переехали в Рязань в 1994 году, и уже там выросла пловчиха, будущий член сборной России Дарья Белякина.

В окружении брызг. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Последнее наблюдение из разряда примечательных: на торжественной церемонии открытия чемпионата среди почетных гостей в одном ряду стояли экс-пловец Евгений Коротышкин, экс-прыгун Глеб Гальперин, экс-синхронистка Ольга Брусникина и два четырехкратных олимпийских чемпиона Владимир Сальников и Александр Попов. Лет десять назад это даже представить было невозможно. У каждого была своя вотчина — Федерация плавания России или спортивное общество «Локомотив». Свои турниры — «Сальников» на его родине, в Питере, и «Попов» в Екатеринбурге и Казани. Свои разборки, которые они то и дело выносили на суд общественности и которые были неким продолжением великих спортивных разборок, как происходивших до (хоккеисты Бобров и Тарасов, фигуристки Роднина и Тарасова), так и после (фигуристки Загитова и Медведева). Неужто два гиганта международного плавания наконец-то помирились?