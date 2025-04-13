Правило «бывших»: Яшкин помог «Ак Барсу» победить, а Кудашов уколол СКА

«Барсы» переиграли «Динамо» в скоростях, на вбрасываниях и счете на табло

«Ак Барс» стартовал во втором раунде Кубка Гагарина с неожиданной гостевой победы над «Динамо» в Москве. При этом «бело-голубых» считали фаворитом противостояния с казанцами. Что неудивительно, ведь команда Алексея Кудашова ранее обыграла питерский СКА. Но «Ак Барс» сумел сыграть на минусах «Динамо» и повел в серии. За счет чего «барсам» удалось победить — читайте в материале «Реального времени».

«Бывшие» против «бывших»



Тренерский штаб «Ак Барса» не стал искать проблем и выпустил на игру с «Динамо» тот же состав, что завершал серию с «Автомобилистом». В третий раз подряд вне заявки остались опытные форварды Егор Коршков и Семен Кошелев. По версии различных инсайдеров, оба игрока попали в немилость к Анвару Гатиятулину, их возвращение возможно только в экстренных случаях.

В нынешнем плей-офф безоговорочное место в воротах «Ак Барса» занимает Тимур Билялов. После семи матчей в первом раунде голкипер вышел с первых минут и на стартовую игру с «Динамо». Его сменщиком снова был заявлен Амир Мифтахов.

Интересным выглядело предстоящее противостояние бывших хоккеистов обеих команд. Таковых хватает с обеих сторон. Например, в «Ак Барсе» играют Дмитрий Яшкин и Эрик О’Делл, у «Динамо» — Игорь Ожиганов, Кирилл Адамчук и Владислав Подъяпольский. Последний начал игру со скамейки запасных, в воротах «бело-голубых» вышел Максим Моторыгин. А вот появление Ожиганова было под вопросом. Капитан «Динамо» получил повреждение в последней игре со СКА, но успел восстановиться. Знакомы друг с другом и главные тренеры команд. Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин некоторое время назад вместе работали в сборной России и питерском СКА.

В итоге именно Яшкин и О’Делл внесли решающий вклад в победу «Ак Барса» над «Динамо». Капитан казанцев оформил дубль, а канадский нападающий забил в самый сложный для команды отрезок в стартовом периоде встречи. Для Эрика шайба была важна как в психологическом, так и в игровом плане на фоне критики за серию с «Автомобилистом».

«Холодный душ» для хозяев

Первая пятиминутка встречи ознаменовалась обоюдными попытками реализации «лишнего». «Динамо» свою возможность в большинстве не использовало, чего не скажешь об «Ак Барсе». Митчелл Миллер набросил с синей линии, а Дмитрий Яшкин подправил полет шайбы в ворота — 1:0. Причем пару секунд назад капитан «барсов» имел момент на «пятачке», однако промахнулся.

В середине периода Максим Комтуа снова оставил хозяев в меньшинстве за неправильный силовой прием против Степана Фальковского. На этот раз опаснее атаковало «Динамо», Седрик Пакетт едва не отличился в быстром отрыве, но Билялов спас казанцев. У «барсов» два одинаковых момента имели Яшкин и О’Делл, которые оставались одни на линии ворот, однако не смогли переиграть Моторыгина. Хозяева в целом часто давали центрфорвардам «Ак Барса» простор возле вратарской площадки.

Затем пару минут игра шла без средней зоны, команды обменивались быстрыми контратаками. Завершилось все вторым голом гостей. Альберт Яруллин остановил шайбу на синей линии, отдал на О’Делла, а тот поймал Моторыгина на противоходе — 2:0. В концовке периода Дмитрий Кателевский отправился в штрафной бокс. Хозяева пару раз выезжали на бросок в большинстве, но вратарь «барсов» был на высоте.

— Старались играть в нашу игру, большую часть времени нам это удавалось. В каких-то эпизодах допустили несколько ошибок, удалились, этого следует избегать. Любому вратарю неприятно, когда кто-то перед ним стоит. Если мы продолжим в том же духе, то нас ждет такой же успех, как сегодня. Я радуюсь каждому голу. Прошло много времени с момента игры за «Динамо». Для Эрика эта серия тоже специфична. Не вижу проблем для радости, — сказал после матча Яшкин.

Пара минут слабости и возвращение интриги

Во втором периоде игра проходила в закрытом режиме. С учетом преимущества в счете «Ак Барс» лишний раз не рисковал и перешел на оборонительный хоккей с быстрыми контратаками. «Динамо» значительно упростило свои действия, но казанцы легко справлялись с изменениями в игре соперника.

У «Ак Барса» не получались позиционные атаки. В основном из-за того, что нападающие «бело-голубых» начали перекрывать линию передач на защитников. Пару таких перехватов стали помехой для организации опасного момента у ворот Моторыгина. Большинство подходов были с резких наскоков, как то прорыв Алексея Пустозерова или выход Артема Галимова и Александра Барабанова два в одного.

Сложности у «Ак Барса» в обороне начались в концовке периода. Навал на ворота Билялова закончился вначале попаданием в штангу, а затем удалением Константина Лучевникова. В моменте с попаданием в каркас не успел на добивание Никита Гусев. А штрафные две минуты защитника казанцев ударно провели форварды «Динамо». Шквал бросков, насыщенный трафик на «пятачке» — и один гол хозяева отыграли. Дилан Сикьюра бросил с точки вбрасывания, а Джордан Уил и Седрик Пакетт создали помехи у ворот Билялова и затолкали шайбу в ворота — 2:1.

— Плохое начало повлияло на результат игры. Со второго периода включились, практически вытащили, но гандикап был большой, поэтому не успели. Позитива не может быть. Потому что мы проиграли. Мы пропустили безобразные голы, никакого позитива нет, — заявил после игры Кудашов.

Фантастика в третьем периоде

В третьем периоде шла размеренная игра, хозяева пытались сравнять счет, а «Ак Барс» отгонял «динамовцев» от своей зоны. Расшевелило игроков удаление в составе «бело-голубых». В середине периода казанцы получили право на еще одно большинство и не упустили своего шанса. От Митчелла Миллера ждали голов и результативных действий всю «регулярку», а американец начал «бомбить» в плей-офф. Артем Галимов отпасовал на синюю линию, откуда защитник «барсов» пальнул шайбу в девятку ворот Моторыгина. Стоит отметить действия Яшкина перед воротами, мешавшего голкиперу соперника.

Казалось, на этом можно ставить точку в матче. Но хоккеисты «Динамо» оказались против такого расклада. Спустя несколько минут Павел Кудрявцев отыграл один гол. Форвард «бело-голубых» резко с разворота бросил, и шайба неожиданно оказалась в сетке ворот Билялова — 3:2. Тут же команды обменялись удалениями, где выше всех похвал отметился Максим Комтуа. Канадец откликнулся на пас из-за ворот и в одно касание отправил шайбу за спину вратаря — 3:3. Вот так, за пять минут до конца периода, пришлось начинать все сначала.

В «Динамо» довольно потирали руки, дожидаясь овертайма. Игроки хозяев постарались на славу, уйти с «минус 2» в плей-офф дорогого стоит. Только вот у «Ак Барса» были другие планы на концовку матча. Довольствоваться упущенной победой в штабе Гатиятулина не собирались. Тем более «бело-голубые» продолжали оставлять кучу шансов центрфорвардам казанцев на «пятаке». В одном из эпизодов Галимов набросил с синей линии, а Илья Сафонов умудрился подставить клюшку, подправив полет шайбы, — 4:3.

Точку в счете на табло поставил Яшкин. Капитан «Ак Барса» получил шайбу в центре площадки и катнул ее в сторону пустых ворот «Динамо». Сменившийся на шестого полевого игрока вратарь Моторыгин грустно поглядывал со скамейки запасных, а казанские хоккеисты торжествовали — 5:3. Дело сделано, и никакие оскорбления Комтуа, за которые канадцу выписали удаление, никак не могли испортить победу «Ак Барса».

«Скорости в серии со СКА были меньше»

Несмотря на неутешительные прогнозы экспертов, «Ак Барс» повел в серии с «Динамо» со счетом 1:0. Победа должна придать уверенности казанской команде и убрать излишнюю нервозность. Особенно радует, что «барсы» воспользовались главными слабостями соперника, которые проявились еще в «регулярке» и противостоянии со СКА в плей-офф. Даже тренер «Динамо» Кудашов признал проблемы против более скоростной игры «Ак Барса», на вбрасываниях и проигранную борьбу на «пятачке».

— Скорости в серии со СКА были меньше. Поэтому на таких скоростях еще не играли. Мы не только вбрасывания проиграли, но и все подборы. То, что мы будем пытаться исправить, — это точно. Про однотипные голы с «пятака» знаем. Никаких тактических моментов. Мы все знаем, что делать, но игроки недоработали, — резюмировал Кудашов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом «Ак Барсу» есть в чем прибавлять. Например, в дисциплине. Соперник два из трех голов забил в большинстве, причем после двух глупых удалений в казанской команде. Гатиятулин на пресс-конференции заявил, что «Ак Барс» разбирал сильные стороны в игре «Динамо», но все равно не смог удержать иностранных лидеров соперника. В итоге Пакетт и Комтуа забросили свои шайбы в большинстве, хотя «барсам» удалось сдержать солиста «бело-голубых» Никиту Гусева.



— Да, перед серией мы разбирали сильные стороны соперника и знали, что большинство — один из таких компонентов. Заостряли внимание команды на удалениях. Сегодня не все получалось, где-то получили ненужные удаления. Разберем эти ситуации. Мы всегда отталкиваемся от своей игры, смотрим и анализируем предыдущий матч, ищем моменты, которые можем усилить. «Пятак» — один из компонентов, на котором мы всегда заостряем внимание. Сегодня ребята хорошо подошли к игре и здорово действовали, — подвел итог матча Гатиятулин.

«Динамо» М — «Ак Барс» — 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)

Голы:

0:1 Яшкин (Миллер, Барабанов, 05:01, 5х4)

0:2 О'Делл (Яруллин, 14:48)

1:2 Пакетт (Уил, Сикьюра, 38:52, 5х4)

1:3 Миллер (Галимов, Яшкин, 50:34, 5х4)

2:3 Кудрявцев (Ильенко, 52:57)

3:3 Комтуа (Рашевский, 55:09, 5х4)

3:4 Сафонов (Галимов, Миллер, 58:10)

3:5 Яшкин (Марченко, Лямкин, 59:50, ПВ)

Следующий матч «Ак Барс» и «Динамо» проведут в Москве 14 апреля в 19.00 по московскому времени. После этого команды отправятся в Казань, где в случае успешного выступления «барсы» могут досрочно закрыть серию с «сухим» счетом. Правда, верится в такое с трудом: соперничество между «Ак Барсом» и «Динамо» выглядит равным. Чего не скажешь про противостояние Запада и Востока. Команды Восточной конференции выиграли все четыре стартовых матча в сериях второго раунда Кубка Гагарина.