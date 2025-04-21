Фильмы об Ильхаме Шакирове, поисковых отрядах и слепом поклоннике Тукая

Как прошел питчинг в Министерстве культуры РТ

Традиционно в этом году на кино — 8 млн рублей. Фото: Динар Фатыхов

Традиционно раз в год Министерство культуры РТ проводит конкурс на создание кинофильмов. Уже несколько лет его бюджет остается неизменным — 8 млн рублей. На них некоммерческие организации республики могут снять в этом году восемь фильмов. На конкурс пришло всего девять заявок, причем две из них подал заместитель главного редактора интернет-газеты «Реальное время» Радиф Кашапов.

Там, где было состязание...

Если раньше каждый заявитель должен был предъявлять справки об отсутствии долгов или, к примеру, о том, что его организация не является иностранным юридическим лицом, то в этом году к синопсису, презентации и возможному сценарию фильма нужно было приложить минимальные сведения, включая ОКВЭД.

Первоначально ожидалось, что защита также пройдет в онлайн-формате, в результате выступления в Министерстве культуры РТ через интернет слушали московские эксперты — ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра кинообразования и экранных искусств ВГИКа Сергей Каптерев, сценарист и преподаватель курса психологии драматургии для сценаристов в киношколе PROKINO Валерия Байкеева и директор Центрального Дома кинематографистов Екатерина Головня. Казанские эксперты — это заместитель министра культуры республики Ленар Хакимзянов, историк Бахтияр Измайлов, учредитель «Времени кино» Александр Ишимов, а также глава «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

На восемь фильмов пришло девять заявок, а это значит, что некоторые номинации остались вовсе без внимания.

В этом году самый конкурентный проект — фильм об Ильхаме Шакирове. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Больше всего интерес вызвала категория документальных полнометражных фильмов (с бюджетом в один миллион рублей). На фильм к 90-летию певца Ильхама Шакирова претендовало три организации.

В итоге моя заявка с идеей снять именно биографию Шакирова-музыканта, с привлечением разновозрастных экспертов из категории музыки, а также с использованием видеоархива его аккомпаниатора Рустема Валеева, выиграла.

Фильм о Шакирове — под названием «Ильһам чишмәсе»/«Родник Ильхама» — также задумал снять Алмаз Нургалиев, автор биографии актера Азгара Шакира «Плакса» и истории о последнем жителе несуществующей деревни в Актанышском районе «Между семью островами». Основную часть защиты он провел на татарском. Нургалиев работал в Татарской филармонии и плотно общался с певцом. Кстати, отметил, насколько интеллигентным был Шакиров:

— Один раз он ругался, и то — цитируя Авзалову!

И была заявка Фарида Давлетшина «Петь — значит жить». Опытного режиссера, автора художественных фильмов «Рудольф Нуриев. Рудик», «Небесные врата», «Собака», выдвинул Союз кинематографистов Российской Федерации в Республике Татарстан. Сам Давлетшин сейчас в Ташкенте. Автор идей, ведущий концертов Шакирова Рабит Батулла — в деревне. Так что о фильме коротко рассказал Леонид Славин, указывая, что у Батуллы сохранился богатый архив, связанный с певцом.

Тимур Нуртдинов (слева) в прошлом году выиграл субсидию на фильм о Пушкине. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Две заявки пришли по теме «Герои Отечества» — это «фильм, направленный на популяризацию героических подвигов времен Великой Отечественной войны, образа современного героя, воспитание патриотизма и любви к Родине».

Проект «Светя, сгораю» Алексея Барыкина продолжает начатую режиссером серию хроник о территории, за которую на СВО отвечает Татарстан. Новый фильм будет посвящен медикам.

Вторая заявка — проект «Неизвестные герои» Тимура Нуртдинова, который в прошлом году снял фильм о Пушкине в Казани (и попал под критику архитектора и краеведа Сергея Саначина, нашедшего в нем ошибки). В картине с рабочим названием «Они говорили: «Он просто пропал» Нуртдинов хочет показать подвиги неизвестных героев на основе раскопок. Бахтияр Измайлов и Миляуша Айтуганова после одобрения заявки предложили автору больше сосредоточиться именно на поисковиках, потому что в Татарстане это движение широко развито.

...И никого

Две номинации остались без внимания. Вероятно, на полумиллионный транш за альманах «Моя жизнь в искусстве» никто не претендовал, поскольку само описание вызывало вопросы. По результату должна была появиться серия документальных новелл, посвященных юбилейным датам выдающихся деятелей искусств республики: Василия Качалова, Салиха Сайдашева, Хасана Туфана, Азада Аббасова, Алмаза Монасыпова, Сулеймана Юсупова, того же Ильхама Шакирова, Туфана Миннуллина. «И другие» — значилось в конце.

Также незамеченной осталась номинация «Фильм о безопасности дорожного движения».

Почему так случилось? Есть мнение, судя по разговорам в кулуарах, что большие режиссеры просто не решились браться за картины с таким бюджетом. Цены на рынке меняются, растет аренда, стоимость трудочасов, меняется рынок, но ежегодные 8 миллионов остаются 8 миллионами. При этом большие режиссеры могут направить свои силы в Фонд поддержки регионального кинематографа, но в нем редко поддерживают Татарстан...

О Сайдашеве фильма не будет. скриншот с сайта НБ РТ

По одной заявке

По этой же причине на некоторые темы снимать фильмы изъявили желание только по одной компании.

Такой была моя заявка на документальный фильм «Хади Атласи. Политик, историк, богослов». В 2026 году ему исполняется 150 лет. Идея фильма — представить многоликого деятеля, успевшего стать депутатом Думы, написать множество учебников и книг по истории, поработать учителем и муллой, через людей, которые могли быть его коллегами.

А, скажем, создать мультфильм за миллион по произведению Мусы Джалиля традиционно вызвался «Татармультфильм». Его сюжет построен на стихотворении «Маэмай». Как объяснил директор студии Азат Ганиев, прообраз главного героя, живущего в 1970-х, — это их главный режиссер Сергей Киатров, который по сюжету будет превращаться в различных героев. Эксперты тут же предложили, чтобы в финале Киатров читал Джалиля внуку.

На фильм с бюджетом в полмиллиона, посвященный российским военнослужащим — участникам СВО, претендовал Артем Семенов из благотворительной организации поддержки гражданских инициатив «Ценим Жизнь». Он предложил сразу два проекта — «Единство» и «Сквозь объектив».

— Мой культурный код — я по национальности чуваш, вырос в Башкирии, делаю карьеру в Татарстане, — объяснил он первый сюжет.

В «Единстве» будут сниматься чуваш, татарин и башкир. А сквозной нитью, по словам автора, станет многонациональное единство перед угрозой с описанием «Не русский я, но россиянин».

Фильм об СВО Семенову предложили снимать в Татарстане. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Второй проект, «Сквозь объектив», расскажет о четырех фотографах в Луганске и Донецке. Услышав о готовности к съемкам на фронте, Ленар Хакимзянов указал:

— Сейчас очень много материала с передовой. Если вы хотите показать героев как личностей, их отношения, боевую дружбу, нужно ли вам туда ехать?

— Я ориентировался на фактуру, — ответил Семенов.

— Фактуры уже достаточно. Я бы обратил внимание на людей.

Так что «Единство» Семенову одобрили, указав, что снимать ему надо в Татарстане.

Наконец, самый длинный разговор был по поводу съемок игрового полнометражного фильма по произведению Габдуллы Тукая к его 140-летию. На 2 млн рублей претендовал Ренат Хабибуллин с картиной «Я увижу тебя стихами», которую он собирается снимать на территории центра реабилитации «Ярдэм». Его слепнущий герой любит стихи Тукая, перед ответственным выступлением окончательно теряет зрение. Прообраз героя уже был в центре документальной картины Хабибуллина. Сейчас прототип женат, растит детей и работает журналистом. Режиссер определил свой бюджет в 6,5 млн и сказал, что готов искать оставшиеся средства.

— Вы должны понимать, что, подписывая контракт с Министерством культуры, вы обязуетесь сдать фильм, — ответила Айтуганова после одобрения заявки, указывая, что два миллиона следует считать лишь началом, ведь в Москве это только сумма гонорара.



Она также добавила, что в Татарстане есть несколько картин, которые до сих пор не сняты после получения субсидии от республики — по причине нехватки денег.