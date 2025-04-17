Ввод жилья в Татарстане превысил миллион «квадратов» — Росстат

Фото: Максим Платонов

По данным Росстата, за первые два месяца 2025 года в Татарстане ввели более 1 млн кв. м жилья, что позволило республике войти в тройку лидеров по объемам строительства в России. Всего в Приволжском федеральном округе, ставшем аутсайдером среди федеральных округов, было введено 3,54 млн кв. м жилья, что на 18,9% хуже показателя прошлого года.

В целом по стране за январь — февраль ввели 21,4 млн кв. м нового жилья, превысив результат 2024 года на 3,8%. Лидерами по приросту стали Южный (+43,5%) и Центральный (+28,8%) федеральные округа. Московская область возглавила рейтинг с результатом 2,7 млн кв. м, второе место занял Краснодарский край (1,36 млн кв. м).

Саратовская область заняла только 10-е место в ПФО, введя 113,5 тыс. кв. м жилья (-13,2% к 2024 году). Значительное падение объемов отмечено в Самарской области и Башкортостане (-40%). Рост показали лишь Пензенская область и Пермский край.

Несмотря на положительную динамику в Татарстане, ввод многоквартирных домов в России сократился на 1,5 млн кв. м в первом квартале 2025 года, достигнув 7,3 млн кв. м, что на 17% ниже уровня прошлого года. Доля МКД в марте упала до 26%, а по итогам квартала — до 22,9%.

Напомним, что в январе — феврале 2025 года в Татарстане предприятиями, организациями и населением введено 1 093 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Это на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (89,2% к уровню января — февраля прошлого года).

Матвей Гавриков