ЗАО Кулонстрой
Строительство, Строительные компании
Общая информация
Компания была образована в 2000 году. За это время были построены два завода. Капитальные вложения были сделаны в строительство производственных баз, приобретение и модернизацию оборудования, машин и механизмов.ЗАО «Кулонстрой» — крупная производственно-строительная организация с развитой инфраструктурой и современной системой управления.
Руководитель: Фахрутдинов Булат Альбертович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Гвардейская, 53
- Телефон: (843) 295-57-27
- Email: info@kulonstroy.ru
- Сайт: www.kulonstroy.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017