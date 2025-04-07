Самая человекоцентричная и цифровая: у ГК «А101» две награды PROESTATE Awards

В финал PROESTATE Awards 2024 вышло 146 претендентов в 60 номинациях

Фото: предоставлено ГК А101

Двойную победу в престижной международной премии ГК «А101» принесла стратегия устойчивого развития с особым акцентом на экологическую и социальную составляющие: ее Группа сделала своим главным приоритетом еще несколько лет назад.

В финал PROESTATE Awards 2024 вышло 146 претендентов в 60 номинациях, а оценивали их руководители строительных, риелторских, брокерских, управляющих, консалтинговых и девелоперских компаний, представители архитектурных бюро, инжиниринговых компаний и журналистского сообщества, а также ведущие аналитики рынка недвижимости.

По итогам независимого судейства под контролем ДОМ.РФ ГК «А101» признана абсолютным победителем в номинации «ESG-компания». При этом учитывалось множество факторов: развитие современной городской среды и местных сообществ, многочисленные проекты экологической направленности, поддержка бизнеса, открытость и прозрачность в корпоративном управлении.

— Мы строим города, в которых хочется жить. И, как один из ведущих застройщиков страны, очень рады, что такая большая премия теперь включает номинацию «ESG-компания». Это показывает, что повестка ESG становится все более актуальной. Поэтому мы надеемся, что не только ГК «А101», а все девелоперы будут строить города, в которых захочется жить, — отметила руководитель группы внедрения проектов устойчивого развития ГК «А101» Полина Линдберг.

Победу во второй номинации, «Лучшее комплексное цифровое решение», Группе принесло комплексное цифровое решение, сделанное в коллаборации лицензионного продукта Домиленд и мини-аппов, разработанных самостоятельно ГК «А101». Это целая экосистема цифровых продуктов, которые помогают клиенту на всем пути — от выбора и приобретения объекта недвижимости до решения повседневных бытовых и производственных задач в районах ГК «А101». Ее пользователями ежемесячно становятся более 50 тысяч человек. Кстати, в 2023 году это мобильное приложение было признано лучшим в независимом рейтинге PROPTECH MEDIA.

предоставлено ГК А101

— Мы выбрали стратегию внедрения цифровых сервисов для наших клиентов три года назад. При этом трансформируем свои цели под потребности клиентов, понимая, что их запросы также меняются со временем, — исходя из этого и строим свою экосистему сервисов. Мы благодарны нашим партнерам, которые помогают нам реализовывать новые решения, — это Домиленд, KTS, Ujin, Бруно. В 2025 году мы нацелены на создание новых сервисов по эксплуатации умного дома, а также других коммерческих продуктов, — говорит директор внедрения цифровых сервисов ГК «А101» Татьяна Файнблит.

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