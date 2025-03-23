Казань заняла 46-е место в мировом рейтинге по дороговизне жилья

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Казань расположилась на 46-й строчке в международном рейтинге городов по соотношению цен на недвижимость и доходов населения. Согласно исследованию портала Numbeo, семье в столице Татарстана нужно копить семейный доход в течение 16,6 года для покупки типовой квартиры.

Выше оказалась Москва — 37-е место с показателем 17,6 года, Калининград и Санкт-Петербург заняли 52-е и 53-е места (15,7 года). 57-м и 59-м стали Краснодар и Нижний Новгород — 15,5 и 15,4 года соответственно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Лидерами рейтинга недоступности жилья стали Коломбо (Шри-Ланка) с показателем 37 лет накоплений, Катманду (Непал) — 36,6 года, Пекин (Китай) — 34,7 года и Шанхай (Китай) — 34 года. В первую десятку также вошли Хошимин (Вьетнам), Тегеран (Иран), Гонконг (Китай), Манила (Филиппины), Гуанчжоу (Китай) и Бангкок (Таиланд).



Напомним, что недавно ДОМ.РФ опубликовал список городов Татарстана, где с 1 апреля можно будет оформить семейную ипотеку на вторичное жилье.

Матвей Гавриков