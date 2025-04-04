Казанцы рассказали, сколько готовы потратить на ремонт и каким дизайном мечтают украсить квартиры

Фото: Максим Платонов

Согласно опросу «Авито Услуг», большинство жителей Казани предпочитают подходить к расходам на ремонт разумно. Так, 26% горожан планируют вложить в обновление жилья не более 100 тысяч рублей, а 40% готовы потратить до 300 тысяч рублей. Лишь 5% опрошенных намерены инвестировать в ремонт сумму, превышающую 1 миллион рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Молодые казанцы в возрасте 18—24 лет оказались самой финансово подготовленной группой для проведения ремонта. В среднем они планируют выделить на эти цели 295 тысяч рублей — больше, чем представители других возрастных категорий. При этом 70% зумеров намерены финансировать ремонт исключительно за счет собственных сбережений, без привлечения кредитов или займов.

Опрос показал, что при наличии достаточного бюджета многие казанцы мечтают о серьезных изменениях в интерьере. Так, 36% респондентов заявили, что хотели бы полностью обновить свою квартиру. Еще 24% выразили желание заказать дизайн-проект интерьера для создания стильного и комфортного пространства. 19% опрошенных предпочли бы установить систему «умный дом», а 5% мечтают о дорогостоящей сантехнике, например, джакузи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

77% казанцев хотели бы лично участвовать в ремонте своей квартиры. Некоторые планируют выполнять работы полностью самостоятельно, другие готовы привлекать специалистов только для отдельных задач. Лишь 21% опрошенных предпочитают доверить ремонт профессионалам и не погружаться в процесс.

Интересно, что 26% казанцев заявили, что были полностью довольны результатом сделанного ремонта. В то же время 70% опрошенных после завершения работ остались удовлетворены практически всегда, что говорит о высоком уровне удовлетворенности качеством проведенных работ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При выборе дизайна интерьера казанцы отдают предпочтение современным решениям — такой вариант выбирают 30% опрошенных. Классический стиль привлекает 28% респондентов, а минимализм — 23%. При этом 21% опрошенных не стремятся придерживаться какого-либо определенного стиля, комбинируя элементы из разных направлений.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Таким образом, казанцы демонстрируют практичный подход к ремонту, сочетая разумные траты с желанием создать комфортное и стильное пространство для жизни.

Напомним, что в 2025 году стоимость ремонта жилья в России вырастет на 10—20%, согласно прогнозам специалистов в области строительства. Стоимость косметического ремонта начнется от 30 тыс. рублей за квадратный метр, а капитального — от 60 тыс. рублей.



Матвей Гавриков