Хуснуллин: в России происходит глобальное сокращение выдачи ипотеки

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Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о глобальном сокращении выдачи ипотечных кредитов в России, включая программу семейной ипотеки. Это связано с высокой ключевой ставкой, передает «Интерфакс».

— Мы видим глобальное сокращение ипотеки. Она сократилась в два раза, особенно семейная ипотека, — сказал Хуснуллин журналистам в Госдуме.

Он выразил надежду на снижение ключевой ставки и подчеркнул важность поддержки населения, чтобы не подорвать доверие к рынку жилья.

Инвесторы также ждут снижения ставки и не начинают новые проекты. Правительство планирует принять меры для поддержки рынка и предотвращения падения ввода жилья в 2026—2027 годах.

Реальное время / realnoevremya.ru

Замглавы Минстроя России Никита Стасишин сообщил о значительном снижении ипотеки на рынке новостроек. Объем выдачи ипотечных кредитов снизился на 57%, а объем запуска новых проектов — на 26%.

Однако в обзоре ЦБ отмечается рост показателей февраля по сравнению с январем. Выдачи жилищных кредитов увеличились на 79%, до 227 млрд рублей. Объем выдачи ипотеки с господдержкой составил 198 млрд рублей, что почти вдвое выше результата января. По «Семейной ипотеке» выдано 174 млрд рублей после 90 млрд рублей в январе.

В дальнейшем рост ипотечного портфеля может ускориться из-за снижения рыночных ставок и смягчения макронадбавок по кредитам.

Рената Валеева