Миронов предложил заменить «Семейную ипотеку» жильем по соцнайму

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением запустить госпрограмму по строительству жилья для семей с детьми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

По мнению Миронова, квартиры должны предоставляться по договору социального найма с возможностью последующего перехода в собственность. Такая программа, по его словам, должна заменить действующую «Семейную ипотеку», которая не решает демографическую проблему.

— Для решения демографической проблемы, стимулирования многодетности нужна государственная программа по строительству жилья, предоставляемого по социальному найму при рождении ребенка с возможностью последующего перехода данного жилья в собственность, — говорится в обращении.

Миронов подчеркнул, что льготная ипотека под 6% годовых доступна лишь в 901 городе России, преимущественно в малых населенных пунктах. Однако высокие рыночные цены на жилье делают программу недоступной для многих семей. Согласно данным Аналитического центра «Домклик», большинство участников программы покупают однокомнатные (45%) или двухкомнатные квартиры (38%), в то время как четырехкомнатные приобретают лишь 2% участников.

Реальное время / realnoevremya.ru

Депутат отметил, что средняя стоимость жилья в рамках программы составляет 7,8 миллиона рублей, первоначальный взнос — 2,3 миллиона рублей, а ежемесячный платеж — 34,5 тысячи рублей. Эти суммы, по его словам, непосильны для большинства граждан. Кроме того, высокие цены на недвижимость выгодны в первую очередь продавцам и девелоперам, но не решают проблему стимулирования рождаемости.

— Демографическую проблему программа «Семейная ипотека» не решает, и поэтому для стимулирования рождаемости партия предлагает запустить госпрограмму строительства жилья, предоставлять его надо по соцнайму с возможностью последующего перехода квартиры в собственность граждан, — заключил Миронов.

Матвей Гавриков