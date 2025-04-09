«В сговоре с чиновниками Минздрава»: главврачу ЦРБ Нижнекамска предъявили сорванные операции и 7 инфарктов?

По версии СК, превышение полномочий в сфере госзакупок ударило по здоровью 18 пациентов и бюджету

Сегодня истекают 48 часов с момента задержания главного врача Нижнекамской многопрофильной больницы. По данным источников «Реального времени», Руслан Валеев не согласен с обвинением в превышении полномочий — защита предлагает оценивать его действия по вскрытым силовиками обстоятельствам тендеров как халатность. В СК и экономической полиции считают: незаконные действия Валеева в сговоре с вышестоящими лицами уже обернулись срывом 36 запланированных операций по стентированию, вследствие чего 18 пациентов оказались экстренно госпитализированы, причем семеро — с острым инфарктом. Есть и жертвы.

Когда цена тендера — чужие жизни

Врач с 20-летним стажем оказался в наручниках в этот понедельник. Ранним утром домой к Руслану Валееву нагрянули оперативники и следователи, после чего обыски и выемки были проведены уже по месту его работы — в Нижнекамской районной больнице. Самого же главврача сопроводили в Казань на допрос. Эту и прошлую ночь он провел в столичном изоляторе временного содержания.

Дело во втором отделе по особо важным делам Следкома по Татарстану возбудили по двум статьям. Одно в отношении главврача райбольницы и неустановленных должностных лиц Минздрава Татарстана по признакам превышения должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Другое — против неустановленных коммерсантов по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Претензии к работе Руслана Валеева и неустановленных должностных лиц Минздрава РТ связаны с двумя контрактами 2024 года. скриншот телеграм-канала НЦРМБ

Задержанию Валеева предшествовала серьезная проверка, ход которой контролировали в центральном аппарате СК и в Госдуме РФ. Поводом для нее стало обращение заведующего отделением Нижнекамской клиники Алексея Крохалева, которого возмутило, что при новом руководстве в больнице возникли перебои с поставками расходных материалов на плановые операции для сердечников.

В фабуле уголовного дела, как отмечают источники «Реального времени», упоминаются два госконтракта на общую сумму около 9 млн рублей:

Первый руководство нижнекамской клиники заключило в январе 2024-го с казанской фирмой «Поликомплекс» на поставку стентов для коронарных артерий, катетеров разного профиля производства РФ, Китая, Японии, США, Германии и других стран, наборов для их введения и иных медицинских изделий для нужд пациентов отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, всего за 8 млн 167 тысяч рублей. В январе 2025-го контракт был расторгнут, при этом размер прекращенных, то есть неисполненных, обязательств сторон составил всего 45 рублей.

Второй контракт подписали в июне 2024-го с зеленодольским «Трейд-Сервисом» по тем же позициям, но на сумму 700 тысяч рублей. Он также расторгнут в январе текущего года.

С исполнением госконтрактов для ЦРБ Нижнекамска у фирм-победителей возникли проблемы, отмечает источник «Реального времени». взято с сайта Минздрава РТ

По версии обвинения, до заключения первого контракта главврач Нижнекамской ЦРБ, превышая полномочия, дал незаконное указание завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Крохалеву об утверждении техзадания на поставку медицинских изделий, составленного представителями двух указанных организаций. При этом в задании, в целях «гарантированного заключения контрактов» с данными фирмами были включены, мягко говоря, редкие модели тех самых стентов и катетеров, которые практически не используются практикующими хирургами и, соответственно, не заказываются давно работающими на рынке поставщиками.

Задание главврача было выполнено, и конкурентов на торгах у «Поликомплекса» не оказалось, однако на этапе реализации у победителя, как полагают силовики, возникли проблемы. Завотделением с учетом назначенных плановых операций направлял заявки по нужным позициям, а в ответ слышал — товара на складе в данный момент нет, возьмите другой, — поясняет один из источников «Реального времени». При этом другой товар был не аналогом нужного. Ситуация повторилась и с «Трейд-Сервисом», хотя у этой компании на торгах были и соперники.

Умышленные и неправомерные действия главного врача больницы Валеева, должностных лиц Министерства здравоохранения РТ и коммерсантов, действующих группой лиц по предварительному сговору, как считают в СК и МВД, повлекли существенное нарушение прав и интересов пациентов клиники: 36 человек, у которых в третьем квартале 2024 года были назначены плановые операции по стентированию, в указанный срок хирургического вмешательства не дождались, в результате 18 этих «плановых» больных пришлось госпитализировать экстренно, в связи с обострением сердечно-сосудистых заболеваний, причем у семерых пациентов врачи диагностировали острый инфаркт. Крохалев в своем обращении указывал, что были и смертельные случаи. Ряд врачей на фоне этой ситуации уволились.

Карьеру в здравоохранении будущий главврач начинал медбратом в отделении реанимации. взято с сайта Минздрава РТ

«Когда лоббируются интересы конкретного поставщика — это одно, но когда от этого поставщика не требуют соблюдать условия контракта, от исполнения которого зависят жизни людей — это вдвойне преступно!», — поделился с «Реальным временем» осведомленный источник, знакомый с результатами проверки тендерной истории.

Главврач действовал по указке сверху?

Вчера по этому делу задержали Данила Костоланова. Его брат Кирилл в официальных источниках указан в качестве директора и бенефициара компании «Поликомплекс». Тогда как в качестве главы и учредителя «Трейд-Сервиса» в документах фигурирует Илья Котов. Однако силовики установили — именно Данила Костоланов выступал в качестве лоббиста интересов обеих организаций и приходил на встречу к завотделением Нижнекамской ЦРБ с тем самым, согласованным на уровне главврача, а то и выше, техзаданием.

Отметим — на счету зеленодольской фирмы-поставщика всего пять госконтрактов. Два из них заключались в прошлом году с Нижнекамской больницей (на 700 и 954 тысячи рублей соответственно), еще один — с Альметьевской больницей (8,4 млн рублей), все три прекращены в январе текущего года. Однако в феврале заключены два новых — с Республиканским онкодиспансером на общую сумму около 3 млн рублей. По данным «СПАРК-Интерфакс», трудится в «Трейд-Сервисе» всего один человек.

В рамках проверки установлено — претензии к поставщикам медизделий были не только у нижнекамских врачей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В «Поликомплексе» — четыре сотрудника и 11 госконтрактов почти на 88 млн рублей в 2020—2024 годах. Самые крупные — на поставку колясок по заказу Фонда соцстраха, расходников для оказания высокотехнологичной медпомощи в казанской горбольнице №7, медицинских изделий для Республиканского кардиоцентра в Уфе и тех самых катетеров и стентов для Нижнекамской многопрофильной больницы.

В рамках проверки установлено — претензии к поставщикам были не только у нижнекамских врачей. При этом «неустановленные должностные лица Минздрава РТ» в фабуле дела возникли ввиду подозрений, что навязанные условия от поставщиков и отсутствие контроля за ними появились в Нижнекамске отнюдь не по инициативе главврача больницы. К слову, защита задержанного предлагает иную квалификацию его действий — не превышение полномочий, а халатность.

Проверки ситуации с поставками в другие больницы Татарстана могут добавить эпизодов в этом деле. взято с сайта Минздрава РТ

Руслан Валеев является выпускником факультета педиатрии Казанского медуниверситета, закончил его в 2006-м с красным дипломом, ординатуру проходил по урологии в Казанской медакадемии, позднее обучался и на кафедре лучевой диагностики. Работу начинал медбратом в реанимации РКБ-2, пять лет отработал врачом-урологом в Пестречинской ЦРБ, потом перевелся в Казани, а в 2019-м занял должность заведующего операционным блоком в травматологическом центре РКБ. С 11 апреля 2023-го возглавляет Нижнекамскую больницу.

Появится ли в деле обвиняемый в ранге министерского чиновника покажет время. Источники «Реального времени» не исключают, что проверки ситуации с поставками в другие больницы Татарстана могут обернуться новыми эпизодами в уголовном деле.

Что до потерпевших пациентов, то тут слово — за экспертами. Им предстоит установить — насколько серьезный вред здоровью нанесла отложенная по вине чиновников и поставщиков операция. В фабуле обвинения о летальных исходах речь не идет.