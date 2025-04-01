СМУ-88 — трижды лауреат международной премии PROESTATE Awards

Церемония награждения лауреатов прошла накануне в Москве

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

На престижной международной премии PROESTATE Awards сразу три проекта группы компаний «СМУ-88» были удостоены высших наград. Церемония награждения лауреатов прошла накануне в Москве.

Жилой комплекс «Яналиф», строящийся на территории масштабной реновации «Новая Портовая», одержал победу в номинации «Комплексное развитие территорий». ЖК элит-класса включает 20 домов средней этажности, разработанных известным архитектурным бюро «Цимайло Ляшенко и партнеры».

Жилой комплекс «Минтимер» признан лучшим в номинации «Успешный старт: жилая недвижимость бизнес-класса. Регионы». Это второй проект СМУ-88 на Новой Портовой. ЖК бизнес-класса будет состоять из десяти домов переменной этажности — от 6 до 23 этажей. Всего предусмотрено строительство четырех очередей.

В номинации «Лучшее решение редевелопмента» победил проект реконструкции исторического здания фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы». Концепцию редевелопмента разработал архитектор и сооснователь бюро Wall Рубен Аракелян. Новая жизнь исторического здания сочетает сохранение его оригинального облика с современными архитектурными решениями, включая стеклянную кровлю и инфраструктуру с музеями, кафе, ресторанами и апартаментами.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

«Мы благодарны экспертному сообществу за высокую оценку нашей работы. Безусловно, такое количество наград авторитетной международной премии — не только повод для гордости, но и мощный стимул продолжать создавать интересные и технологичные проекты, которые станут украшением нашего города», — подчеркнул генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

PROESTATE Awards — одна из крупнейших международных премий в сфере девелопмента, оценивающая компании и проекты в России. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Москвы, Российской гильдии управляющих и девелоперов, а также Ассоциации инвесторов Москвы.

В этом году в финал премии прошли 146 заявок со всей России. Проекты оценивались в два этапа: через онлайн-голосование экспертов в личных кабинетах и на очных заседаниях жюри с презентациями финалистов. В жюри входят ведущие эксперты отрасли: основатели и CEO девелоперских компаний, архитектурных бюро, IT, банков, инвестиционных фондов, общественных организаций и СМИ.

Напомним, группа компаний «СМУ-88» работает на рынке Татарстана с 2016 года и на сегодняшний день второй год подряд признается «Надежным застройщиком России». Компания награждена Золотым знаком за достижения в соблюдении законных прав и интересов участников долевого строительства на территории Татарстана и Приморского края. Согласно информации единого ресурсного застройщика (ЕРЗ), СМУ-88 пять лет подряд сохраняет наивысший рейтинг своевременности ввода жилья. В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка. Сегодня проекты компании входят в топ самых востребованных ЖК в Казани и являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.



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