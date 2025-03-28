По утрате доверия уволен начальник отдела Минземимущества Татарстана

Фото: Ирина Плотникова

Список уволенных по утрате доверия татарстанских чиновников пополнил попавший в уголовное дело начальник отдела аренды, реализации госимущества и инвестиционных проектов Минземимущества РТ Ильшат Аминов. Соответствующее представление руководству министерства прокурор Татарстана направлял еще в декабре, решение по нему приняли лишь на этой неделе, — отмечают источники «Реального времени». В прокуратуре республики подтверждают данные о кадровом решении.

Напомним, по версии СК и ФСБ, начальник отдела аренды, реализации госимущества и инвестиционных проектов использовал должность с целью извлечения прибыли и с июня 2021-го по ноябрь 2024 года оказывал содействие и покровительство пяти коммерческим компаниям при проведении торгов на право заключения договоров аренды госимущества, а также незаконно участвовал в их бизнесе. Кроме того, Аминову предъявляют аферу с занижением арендной ставки государственных площадей с целью навара за их пересдачу субарендаторам. Ущерб предварительно оценен в 2 млн 898 тысяч рублей. В списке подконтрольных фирм указывали зарегистрированный на мать Аминова «Аркад», а также — «Стройконтинент», «Направление», «Урын» и «Регламент».

В декабре чиновник оказался в СИЗО по обвинению в превышении полномочий, мошенничестве и незаконном бизнесе. Позднее эту меру пресечения смягчили, на тот момент Аминов частично признал вину.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В надзорном ведомстве провели свою проверку деятельности начальника отдела и обвинили его в неисполнении антикоррупционного законодательства. Вопреки установленным для госслужащим ограничениям, Аминов, по мнению прокурора РТ, участвовал в управлении казанской компанией «Аркад», где директором и учредителем числится Галия Аминова — мать чиновника, намеренно скрывая факт аффилированности от своего начальства.

Это позволило начальнику отдела сопровождать договоры аренды госимущества с «Аркадом», рассматривать и признавать соответствующими требованиям заявки данной фирмы в качестве члена аукционной комиссии. При этом торги по объектам имущества в Казани, Набережных Челнах и Мензелинске признавались несостоявшимися, а договоры заключались с «Аркадом» как единственным участником торгов.

Также, по данным источников «Реального времени», подчиненные Альберта Суяргулова обнаружили в аукционных документах факт завышения размера задатка. В случае с объектом Мензелинска эта сумма оказалась в 2,4 тысячи раз весомей начальной цены торгов на повышение ставки, что заведомо ограничивало конкуренцию на таком аукционе.

При этом у «маминой» фирмы имелась задолженность по уже арендованному госимуществу, но до руководства МЗИО сын эту информацию не доводил. Кроме того, в ходе оперативных мероприятий сотрудников УФСБ по Татарстану было установлено: подбор контрагентов на субаренду госимущества «Аркад» осуществлял путем объявлений , при этом аккаунт привязан к абонентскому номеру самого Ильшата Аминова. Двое опрошенных субарендаторов подтвердили — именно с ним согласовывали условия сделок.

В своем представлении Альберт Суяргулов называл перечень установленных фактов «недопустимой формой сращивания бизнеса и публичной власти», свидетельством пренебрежения со стороны чиновников к установленным законами антикоррупционным запретам и ограничениям, а также результатом ненадлежащей работы кадровых подразделений министерства в данной сфере.