В Иннополисе застроено около 8% территории

Фото: Олег Тихонов

Мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков сообщил «РБК Татарстан», что на сегодняшний день застроено порядка 8% территории ИТ-города. По его словам, у города высокий потенциал для развития жилищного строительства.

В настоящий момент в Иннополисе наблюдается дисбаланс между количеством жилья и рабочих мест.

— В Иннополис ежедневно приезжают около 3 тыс. специалистов. При этом постоянно проживают порядка 5 тыс. человек, а количество рабочих мест уже превышает 10 тыс., — отметил Вандюков.

Таким образом, несмотря на активное развитие инфраструктуры и экономики города, жилищный вопрос остается актуальным для обеспечения комфортных условий жизни и работы растущего числа специалистов.

Напомним, что в Иннополисе продолжается эксперимент с беспилотными такси. Российские власти продлили тестирование высокоавтоматизированного транспорта на три года.



Матвей Гавриков