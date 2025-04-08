В Казани аренда жилья подешевела на 5% за квартал при росте предложения на 80%

Фото: Максим Платонов

По данным исследования «Авито Недвижимости», в первом квартале 2025 года средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в Казани снизилась на 5% по сравнению с предыдущим кварталом (IV квартал 2024 года). Это один из самых заметных показателей падения цен в стране — наряду с Москвой (-13%), Челябинском и Волгоградом (-11% в обоих). Средняя цена аренды в Казани составила 35 тыс. рублей в месяц, что делает ее четвертым самым дорогим городом в России после Москвы (70 тыс. руб.), Хабаровска (45 тыс. руб.) и Сочи (40 тыс. руб.).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Предложение на рынке арендного жилья Казани за год (с I квартала 2024-го по I квартал 2025-го) увеличилось на 80% — это один из самых высоких показателей среди 44 городов исследования. Особенно резко выросло число доступных трехкомнатных квартир (+97%) и студий (+95%). Двухкомнатных квартир стало больше на 88%, однокомнатных — на 78%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Спрос на аренду в Казани за тот же период вырос на 7%. Чаще всего жители города интересовались однокомнатными квартирами (+7% к прошлому году), двухкомнатными (+6%), трехкомнатными (+3%) и студиями (+1%).

По сравнению с III кварталом 2024 года средняя стоимость аренды в Казани снизилась на 12%. В целом по России за полгода цены упали на 14%, а за квартал — на 9%. В Казани падение цен за квартал составило 5%, при этом:

Однокомнатные квартиры подешевели на 9%,

Двухкомнатные — на 7%,

Студии — на 10%. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как отмечают аналитики «Авито Недвижимости», снижение цен связано с ростом предложения и сезонной активностью арендаторов. Однако в компании не ожидают, что тренд на удешевление аренды сохранится: — Сокращение предложения может быть вызвано переходом части собственников на рынок льготной ипотеки, что приведет к новому витку роста цен, — пояснил Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды платформы.

Казань, несмотря на текущее снижение ставок, остается одним из лидеров по стоимости аренды в стране. Эксперты связывают это с высоким спросом на жилье и динамикой развития города.

Напомним, что в феврале 2025 года выбор квартир в новостройках Казани увеличился в два раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года.



Матвей Гавриков