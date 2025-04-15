Хуснуллин предложил выделить ИЖС в отдельную программу развития

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил выделить развитие рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в отдельную государственную программу. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Госсовета.

— Здесь мы предлагаем вообще, Владимир Владимирович, ИЖС посмотреть как отдельную программу. Ее комплексную отдельную программу, потому что это и дороги, и социалка, и коммуналка, и земельные участки, и градостроительство, — сказал Хуснуллин, обращаясь к президенту.

Владимир Путин поддержал идею о необходимости детальной проработки предложений и подчеркнул важность максимальной дебюрократизации процессов, чтобы стимулировать развитие отрасли в условиях финансовых ограничений.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Нужно максимально все разбюрократить, создать условия для того, чтобы и в современных условиях финансовых ограничений все-таки отрасль развивалась, не снижать темпы, очень важно, по жилью, по ИЖС, согласен, особенно по ИЖС очень важно — свыше 50% уже у нас в жилье это ИЖС, — отметил президент.

Хуснуллин отметил, что дальнейшее развитие ИЖС сдерживается нехваткой подготовленных земельных участков с обеспеченной инфраструктурой, а также длительными сроками и административными барьерами, связанными с включением новых земель в границы населенных пунктов.

Для решения этой проблемы вице-премьер предложил упростить процедуру включения в границы населенных пунктов дополнительных земель, в том числе земель сельхозназначения, если они не являются ценными.

Напомним, Путин заявил о необходимости наведения порядка в сфере семейной ипотеки, подчеркнув недопустимость взимания дополнительных комиссий банками.



Рената Валеева