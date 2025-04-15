Хуснуллин предложил выделить ИЖС в отдельную программу развития
Вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил выделить развитие рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в отдельную государственную программу. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Госсовета.
— Здесь мы предлагаем вообще, Владимир Владимирович, ИЖС посмотреть как отдельную программу. Ее комплексную отдельную программу, потому что это и дороги, и социалка, и коммуналка, и земельные участки, и градостроительство, — сказал Хуснуллин, обращаясь к президенту.
Владимир Путин поддержал идею о необходимости детальной проработки предложений и подчеркнул важность максимальной дебюрократизации процессов, чтобы стимулировать развитие отрасли в условиях финансовых ограничений.
— Нужно максимально все разбюрократить, создать условия для того, чтобы и в современных условиях финансовых ограничений все-таки отрасль развивалась, не снижать темпы, очень важно, по жилью, по ИЖС, согласен, особенно по ИЖС очень важно — свыше 50% уже у нас в жилье это ИЖС, — отметил президент.
Хуснуллин отметил, что дальнейшее развитие ИЖС сдерживается нехваткой подготовленных земельных участков с обеспеченной инфраструктурой, а также длительными сроками и административными барьерами, связанными с включением новых земель в границы населенных пунктов.
Для решения этой проблемы вице-премьер предложил упростить процедуру включения в границы населенных пунктов дополнительных земель, в том числе земель сельхозназначения, если они не являются ценными.
Напомним, Путин заявил о необходимости наведения порядка в сфере семейной ипотеки, подчеркнув недопустимость взимания дополнительных комиссий банками.
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