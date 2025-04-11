Теперь только для жителей села: льготная ипотека становится все более адресной

В 2025 году в Татарстане по старым условиям выдали всего четыре кредита на 18,3 млн рублей, а по новым — еще не принимают заявки

Как будут работать новые условия кредитования сельской ипотеки, пока не готов сказать никто. Фото: Реальное время

Новые правила выдачи сельской ипотеки, вступившие в силу 28 марта, оказались неожиданными для всех участников рынка. Теперь на льготы смогут претендовать только работники агропромышленного комплекса, жители сел, работающие в социальной сфере, а также семьи участников СВО. В прошлом году Татарстан, по заявлениям Минсельхоза РТ, стал одним из лидеров по выдаче сельской ипотеки — за год было выдано 777 кредитов почти на 4 млрд рублей. За первый квартал 2025 года получили всего четыре кредита, и те по прошлогодним заявкам. По новым правилам сельскую ипотеку пока не выдают, и добиться ясности от уполномоченных банков сложно. В ситуации разбиралась аналитическая служба «Реального времени».

Минсельхоз РФ опубликовал новые условия сельской ипотеки, направленные на сохранение кадрового потенциала на сельских территориях. По новым условиям сельской ипотеки в 2025 году получить льготный кредит под 3% смогут только некоторые категории граждан, связанные с селом.

Все ждали, что будет изменен список населенных пунктов под сельскую ипотеку и оттуда уберут все села, которые расположены ближе, чем 50 км, к крупным населенным пунктам, но все оказалось интереснее. Программа стала более адресной, а базовые условия практически не изменились.

Из важных изменений: введены понятия «агропромышленный комплекс» и «организация социальной сферы». Раз в полгода в течение пяти лет с момента заключения кредитного договора заемщик обязан подтверждать банку, что работает на селе и принадлежит к льготной категории граждан, кому положена сельская ипотека. В случае нарушения условий банк имеет право повысить ставку до рыночной. Это будет прописано в кредитном договоре.

Раз в полгода в течение пяти лет с момента заключения кредитного договора заемщик обязан подтверждать банку, что работает на селе и принадлежит к льготной категории граждан, кому положена сельская ипотека. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По новым условиям на сельскую ипотеку могут рассчитывать специалисты, которые работают в сфере агропромышленного комплекса; в социальной сфере на сельских территориях; в организациях, подведомственных Минсельхозу, Федеральному агентству по рыболовству, Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору; в уполномоченных в области ветеринарии исполнительных органах субъектов Российской Федерации и подведомственных им организациях; в органах местного самоуправления на сельских территориях. Кроме того, на льготный кредит смогут рассчитывать ИП в сфере агропромышленного комплекса, которые осуществляют свою деятельность в течение 5 лет с момента заключения договора, а также участники СВО и их супруги или вдовы, не вступившие в повторный брак.

Программа «Сельская ипотека» стартовала в России в 2020 году. Льготный кредит предоставлялся на строительство жилого дома по договору подряда с организацией (юрлицом или ИП) в срок, не превышающий 24 месяцев со дня предоставления кредита, на приобретение дома, расположенного на сельских территориях, а также на строительство дома своими силами при условии использования приобретенного за счет средств кредита готового домокомплекта и на приобретение квартир на первичном рынке в домах высотой не более пяти этажей в опорных населенных пунктах.

Уполномоченными банками по «Сельской ипотеке», согласно справке Минсельхозпрода РТ, стали АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО КБ «Центр-инвест», ПАО «АК БАРС» Банк, Банк ВТБ, ПАО «Банк «Левобережный», АО «Дальневосточный банк», РНКБ Банк, АКБ «Энергобанк», АО «Банк Дом.РФ», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ПАО «Банк «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Акционерный банк «РОССИЯ» и Банк «Кубань Кредит».

По новым условиям на сельскую ипотеку могут рассчитывать специалисты, которые работают в сфере АПК, в социальной сфере на селе и другие. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Примечательно, что банки не стали комментировать новые условия программы. Запросы, направленные «Реальным временем» в кредитные организации, работающие на территории Татарстана, остались без ответа.

— В прошлом году в республике сельскую ипотеку выдавал только «Россельхозбанк», — рассказал генеральный директор компании «Флэт» Руслан Хабибрахманов. — По вопросу категории участников СВО банк пока не принял решение, будет ли кредитовать эту категорию. Окончательного ответа нет, информация появится ближе к маю.

В одном из уполномоченных банков «Реальному времени» неофициально рассказали, что в прошлом году сельскую ипотеку вообще не выдавали в связи с отсутствием выделенных лимитов.



— Остается только ждать, — прокомментировал ситуацию генеральный директор АН «Этажи-Казань» Марат Галлямов. — В 2024 году с Татарстаном по сельской ипотеке работали «Россельхозбанк», РНКБ и «Примсоцбанк». Мы сегодня тоже ждем информацию от «Россельхозбанка». Больше никто не сможет ответить по новым условиям программы. Они первыми получают лимиты.

В одном из уполномоченных банков неофициально рассказали, что в прошлом году сельскую ипотеку вообще не выдавали в связи с отсутствием выделенных лимитов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова отмечает, что сельская ипотека теперь похожа на IT-ипотеку.

— По традиции одна новость хорошая, а другая плохая, — отмечает Гизатова. — Начнем с хорошей — удаленность сельских населенных пунктов не увеличена. Перечень сельских территорий будет определять субъект РФ, то есть решат в Татарстане. Теперь перейдем к плохой — на сельскую ипотеку смогут рассчитывать не все. И банк может повысить ставку вплоть до рыночной, если заемщик не подтвердит принадлежность к льготной категории. Переживать тем, кто «влез» в сельскую ипотеку до 2025 года, не стоит. Представлять эти сведения нужно по договорам, заключенным по новым правилам.

В «Россельхозбанке» «Реальному времени» пообещали прокомментировать новые условия выдачи сельской ипотеки и не стали ли они неожиданными и для банка, но на момент публикации материала ответы в редакцию так и не поступили.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана отметили, что республика входит в число регионов-лидеров России по объему выдачи сельской ипотеки. Всего за период реализации программы с 2020 по 2024 год в Татарстане было выдано 5,5 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 17,1 млрд рублей. В 2024 году в Татарстане было выдано 777 сельских ипотек на почти 4 млрд рублей, а в этом году по состоянию на 1 апреля — всего четыре кредита на 18,3 млн рублей по заявкам, направленным в прошлом году.