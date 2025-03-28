В прокуратуре РТ раскрыли — какое обвинение тукаевскому экс-главе утвердил Суяргулов

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня прокурор Татарстана утвердил итоговое обвинение бывшему руководителю Тукаевского района республики Фаилу Камаеву. Вину в получении двух взяток, а также в злоупотреблениях полномочиями и их превышении он полностью признал, уточнили в пресс-службе ведомства.

Самый крупный эпизод дела касается неравноценного обмена участками. По версии следствия, по указанию Камаева председатель ПИЗО Тукаевского района с ущербом для бюджета произвел мену 25 земельных участков стоимостью 46,3 млн рублей на пять участков стоимостью 109,2 млн рублей. Ранее по этим обстоятельствам под суд по обвинению в мошенничестве отправили бизнесмена Валерия Чулакова.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Кроме того, обвиняемый, как полагают в СК и прокуратуре, используя свои служебные полномочия, способствовал получению своей родственницей земельного участка стоимостью свыше 273 тысяч рублей на безвозмездной основе. От другого гражданина — также безвозмездно — уже им были получены права собственности на три участка стоимостью свыше 1,6 млн рублей, а также оплата счета на сумму 169 тысяч рублей, от третьего — оплата счета на сумму 200 тысяч.

Также Камаев признался в завышении стоимости выполненных работ предпринимателя по изготовлению и установке штор и жалюзи в Мелекесском сельском доме культуры «Яшьлек» на 100 тысяч рублей. А еще получил от представителя ООО «Строитель» — за содействие в оплате по договорам субподряда — строительные материалы и услуги по их монтажу для своего дома в поселке Новый Тукаевского района.



Ранее «Реальное время» сообщало — дело Камаева рассмотрит суд автограда.