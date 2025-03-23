Татарстан лидирует в строительстве частных домов с использованием эскроу-счетов

Фото: Максим Платонов

Татарстан занимает первое место в России по объемам строительства индивидуальных жилых домов с применением механизма эскроу, сообщили в Банке ДОМ.РФ.

В республике возводится 6,5 тыс. кв. м частного жилья с использованием данной схемы финансирования. Для сравнения, в Ростовской области, которая занимает второе место, этот показатель составляет 4,6 тыс. кв. м.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего банк выделил более 20 млрд рублей кредитов подрядчикам ИЖС по программе с эскроу-счетами. По данным банка, почти четверть средств в ведущих регионах уже используется для строительства домов по конкретным сделкам.

Напомним, что недавно в Татарстане провели первую в России сделку, в рамках которой предпринимателю предоставили госпоручительство по кредитованию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с использованием эскроу-счета.

Матвей Гавриков