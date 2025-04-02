Генерал Изаак снова не пришел в суд Казани по антикоррупционному иску на 22 млн

На процессе выяснилось — часть закупок ответчики объясняют получением займов и подарков, в том числе от граждан другой страны

Интересы семьи Изаак в процессе представляют трое. Фото: Ирина Плотникова

В Ново-Савиновском суде Казани началось новое заседание по иску прокурора Татарстана к бывшему замглавы МВД республики Владимиру Изааку и его близким на 22 млн рублей. Главный ответчик на заседание вновь не пришел, хотя в прошлый раз его представители просили об отложении, ссылаясь на желание убывших на лечение доверителей участвовать в процессе лично, передает с места журналист «Реального времени».



Вернуться с отдыха в Ялте Изаак и его близкие должны были аккурат к сегодняшнему дню. Однако вопрос, вернулись ли и по какой причине не пришли, судом и сторонами сегодня не поднимался. По данным «Реального времени», ответчики могли знать, что сегодня до рассмотрения по существу не дойдет.

Интересы семьи генерала в отставке представляют казанский адвокат в ранге полковника Альберт Сафин и юрист Алла Агарева. Претензии надзорного ведомства в части разницы между официальными доходами и расходами семьи ответчики отрицают.

В деле появился новый представитель — адвокат Инзиля Ахатова, договор с ней заключили Андрей и Юлия Изаак, старший сын бывшего замминистра и его супруга, привлеченные на прошлом заседании в качестве третьих лиц.

Алла Агарева. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сегодня же суд удовлетворил ходатайство Агаревой о привлечении к делу представителей органов опеки района в интересах двух несовершеннолетних ответчиц, дочерей Владимира Изаака. А также постановил организовать к следующему заседанию ВКС с одним из судов Новосибирска, куда сторона защиты взялась обеспечить явку Алексея Салапонова, который, по версии стороны ответчиков, предоставлял займ Юлие и Андрею Изаак. Размер займа на заседании не сообщали.

Еще одно ходатайство суд отклонил. Адвокат Сафин просил суд о судебном запросе в погранслужбу для подтверждения данных о пересечении в июне-августе 2013 года границы Владимиром и Екатериной Изаак, а также по встречному визиту семейной пары граждан другой страны. Он пояснил: «Доверители в объяснении говорят, что часть денежных средств получены за пределами РФ».

Лилия Фаттахова. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Прокурор Лилия Фаттахова возражала: «Факт пересечения семьей Изаак в 2013 году границы истцом не оспаривается». Она заметила, что этот факт никак не подтверждает получение денежных средств. Суд с этим мнением согласился и постановил отложить заседание на конец апреля.

По данным источников «Реального времени», в данном случае в качестве заемщиков выступают граждане Германии, состоящие в родстве с семьей Изаак.

Напомним, предметом исковых требований Альберта Суяргулова являются три квартиры в Ново-Савиновском районе Казани и участок в 20 соток в пригородном коттеджном поселке «ICL КПО ВС», 10 из которых администрация Лаишевского района продала супруге замминистра всего за 3,9 тысячи рублей. А еще 10 соток по соседству семья в том же 2021 году выкупила у собственника за 1 млн рублей.

