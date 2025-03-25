Суд Казани отказался закрывать процесс по антикоррупционному иск к экс-заместителю главы МВД Татарстана

Дело о об обращении в доход РФ активов Владимира Изаака и его близких на 22 млн рублей пока будет рассматриваться в открытом режиме. Такое решение по ходатайству представителей ответчика только что принял Ново-Савиновский суд Казани, сообщает с места журналист «Реального времени».

Главным доводом, который привел суду казанский адвокат Альберт Сафин, было наличие в числе ответчиков несовершеннолетних детей начальника управления экономической защиты и режима АО «Сетевой компании» и генерала в отставке Изаака. Также он высказал опасение о возможности разглашения данных частной жизни, а еще сослался на высокие должности в системе следствия МВД, которые ранее занимал главный ответчик, отмечая, что он курировал и дела по оргпреступности, в связи с чем огласка персональных данных может иметь последствия.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Ходатайство поддержала юрист Алла Агарева, приехавшая из Москвы представлять интересы ответчиков.

Представитель прокуратуры Лилия Фаттахова оставила вопрос на усмотрение суда, как и представитель МВД Татарстана, участвующий в деле в качестве третьего лица.

Также на заседании суда юристы Изаака просили о переносе заседания в связи с нахождением ответчиков на лечении. Отмечали — путевки были приобретены еще до того, как суд определил дату заседания. Однако в представленных документах прокурор не усмотрела доказательств заблаговременного приобретения турпродукта и в этой части просила отказать.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Заседание продолжалось чуть больше 10 минут и было отложено на апрель. Помимо ходатайства об отложении с учетом даты возвращения ответчиков в Казань председательствующая по делу судья Лилия Закирова согласилась с защитой и привлекла к делу Андрея и Юлию Изаак — старшего сына генерала и его супругу, а также сестру Екатерины Изаак, жены бывшего замминистра.

«Иск прокуратуры не признаем. От комментариев пока воздерживаемся», — сообщил до заседания адвокат Сафин.

Напомним, иск поступил на рассмотрение в суд в начале марта за подписью прокурора республики Альберта Суяргулова. Он просит обратить в доход государства недвижимость генеральской семьи, приобретенную в 2017–2023 годах. Ее собственниками на момент проверки были супруга Изаака и ее родители, однако в надзорном ведомстве полагают — реальным владельцем является бывший замминистра.

Речь идет о земельном наделе в Лаишевском районе и четырех казанских квартирах, из которых две были смежными и ныне соединены в одну.