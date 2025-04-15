Какой доход нужен для ипотеки в Казани: эксперты озвучили данные на 2025 год

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В Казани для получения рыночной ипотеки на среднестатистическое жилье в 2025 году потребуется ежемесячный доход не менее 105 тысяч рублей. Об этом для РИА «Новости» сообщила исполнительный директор риелторской компании «Этажи» Регина Дыдалина.

По ее расчетам, для покупки квартиры площадью 30 квадратных метров с ипотекой под 22%, первоначальным взносом 20% и сроком кредитования 30 лет необходим именно такой уровень дохода. Для сравнения: в Москве эта планка составляет 199 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — 126 тысяч рублей.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Данные приводятся на фоне роста числа отказов по ипотечным заявкам. По информации Национального бюро кредитных историй, их доля увеличилась на 6,7 процентных пункта — до 56,2%. Основная причина — недостаточный уровень дохода даже при наличии стабильной работы, отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

Также банки внимательно оценивают долговую нагрузку заемщиков. Отказ возможен при платежах по кредитам, превышающих 50-80% дохода. Препятствием могут стать несколько кредитных карт с большими лимитами, микрокредиты или работа на текущем месте менее 3-6 месяцев.

— Это означает, что ипотека уходит из зоны массового продукта и становится все более избирательной, — подчеркнула Романенко.

Напомним, что в этом году в Казани стартует строительство восьми соципотечных домов на 1 657 квартир.



Матвей Гавриков