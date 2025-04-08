ЖК «Васильевский остров» от ГК ТОЧНО стал лауреатом архитектурного фестиваля

Фото: предоставлено ООО «Специализированный застройщик 1». Коммерческое обозначение ТОЧНО

В рамках федерального конкурса команду архитекторов проекта «Васильевский остров» отметили дипломом Союза архитекторов России. Группа компаний ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) возведет в Республике Татарстан город-курорт на 10 тысяч жителей по механизмам комплексного развития территорий.

В Москве прошел XXXII Международный архитектурный фестиваль «Зодчество`24» — одно из самых значимых событий в области градостроительной деятельности, организатором которого выступает Союз архитекторов России. В рамках конкурсной программы было представлено 120 работ со всей страны.

Команда московского архитектурного бюро Archicomm, с которым ГК ТОЧНО подписала договор о сотрудничестве в 2023 году, стала лауреатом в смотре-конкурсе «Творчество молодых архитекторов». Всего жюри оценило 13 проектов, при создании которых сохранили историческое наследие и природную среду локаций, среди них мастер-план жилого комплекса «Васильевский остров», с которым девелопер вышел в Татарстан в феврале 2025 года.

предоставлено ООО «Специализированный застройщик 1». Коммерческое обозначение ТОЧНО

«Васильевский остров» — город-курорт с инфраструктурой столичного уровня и собственным озером, который будет расположен в Зеленодольском районе. Проект займет площадь 88 га и объединит 64 дома высотностью от 6 до 14 этажей. Благодаря неплотной разновысотной застройке район гармонично интегрируется в окружающую природу и лесные массивы.

Концепция предполагает создание современной, безбарьерной и самодостаточной жилой среды. «Васильевский остров» будет разделен на функциональные кластеры: социальный, спортивный, гастрономический, бытовой, развлекательный и медицинский. Архитектура точек притяжения — игровых детских и спортивных зон с уличными тренажерами и уединенных локаций для отдыха — соединяет в себе футуристичный стиль и природные элементы. В проект интегрируют пешеходные маршруты и велосипедные дорожки — с сохранением приватности жилых кварталов.

Сердце проекта — собственное озеро, вокруг которого ТОЧНО сконцентрирует курортную инфраструктуру: пляж, прокатную лодочную станцию, ресторан с террасой и ярмарочную площадь. Летом жители смогут наслаждаться водной прохладой во время лодочных или пеших прогулок, а зимой «оазис» трансформируется в каток. В озеро впадают и естественные ручьи — водные артерии делят территорию на 9 уютных кварталов.

Впервые ГК ТОЧНО представила макет «Васильевского острова» на Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» в феврале 2025 года — над ним также работала команда Archicomm. В марте 2025 года девелопер открыл продажи квартир.

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