Расширяйтесь! 3-комнатные квартиры в городе-парке «Зеленая долина» от 9,2 млн руб.
Рядом с Казанью активно строится новый микрорайон — город-парк «Зеленая долина»
Рядом с Казанью активно строится новый микрорайон — ГОРОД-ПАРК «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА» со стоимостью квадратного метра от 114 тыс. руб. и всей необходимой инфраструктурой на территории: детским садом, парком, торговым центром, фреш-кафе, фитнес-центром, спа. О том, как выгодно купить квартиру в новом экологичном пригороде города, подробнее в нашем материале.
Квартиры от 114 тыс. руб. за квадратный метр в рассрочку без процентов
В комплексе представлен большой выбор 1-, 2-, 3-, 4-комнатных квартир в сданных и строящихся домах. Есть варианты небольших квартир с одной и двумя спальнями, а также просторные планировки с тремя комнатами, большими кухнями и отдельно выделенными гардеробными. Стоимость квартир в городе-парке «Зеленая долина»* начинается от 114 тыс. руб. за квадратный метр.
Этот вариант отлично подходит для тех, кто только планирует начать самостоятельную жизнь или съехать от родителей, для молодых семей и для тех, кто хочет жить поближе к Казани.
Также «Зеленая долина» — выгодный вариант для расширения и приумножения квадратных метров. Только представьте, вы можете обменять свою 1-комнатную квартиру в Казани и купить 3-комнатную в экологичном пригороде. Стоимость 1-комнатных квартир начинается от 5,3 млн руб.**, 2-комнатных — от 7 млн руб.***, 3-комнатных — от 9,2 млн руб.****
По программе семейной ипотеки платеж за свою 2-комнатную квартиру в новом микрорайоне составит всего лишь 20 500 руб.***** в месяц.
Удобная локация и экологичное окружение
Город-парк «Зеленая долина» расположен в 15 минутах езды от Казани по обновленному Горьковскому шоссе. Это один из малозагруженных выездов из города и перспективный район как для жизни, так и для инвестиций.
«Зеленая долина» уникальна своим наполнением: живописное природное окружение, чистый воздух, низкая плотность застройки и самодостаточная инфраструктура. Проект прекрасно подходит для тех, кто привык работать в ритме большого города, но жить предпочитает в балансе с природой.
Свой парк, детский сад, торговый центр, фитнес-центр и школы в шаговой доступности
«Зеленая долина» — город-парк 15-минутной доступности, где все необходимое рядом и сформирован столичный уровень жизни. Не нужно тратить время на поездки в магазин. Супермаркет и большой торговый центр — в нескольких шагах от дома. Для новых гастрономических открытий и здорового питания в городе-парке «Зеленая долина» будет свое фреш-кафе с открытой летней террасой. Восстановить баланс после рабочего дня можно в спортивном комплексе с фитнес-центром, бассейнами и спа.
Главный оазис города-парка «Зеленая долина» — огромный парк 3,5 га, где можно проводить больше времени на свежем воздухе и найти занятия по душе. Для малышей в составе парка предусмотрен целый плейхаб, для детей постарше — спортивные корты и зоны воркаута. Для выходных уикендов оборудованы барбекю-зоны, места отдыха и прогулок.
В новом городе сформирована dog-friendly-среда. Для заводчиков собак есть отдельная площадка для выгула и тренировки.
Прямо во внутреннем пространстве города-парка «Зеленая долина» расположен действующий частный детский сад «Уникум Land» на 120 мест с центром развития на 100 мест. Позволить ребенку дольше поспать утром, а затем без спешки за пару минут вернуться к своим планам — вовсе не мечта, а реальность. Особенность детского сада в гуманной педагогике, которая позволяет развивать детей через заботу и доброту, раскрывать таланты и формировать личности. В садик принимают детей от 1,5 года, формируя мини-группы до 18 человек. Воспитание детей также включает проведение дополнительных занятий: логоритмику, нейрогимнастику на сиббордах, математику, музыкально-театральное направление, кулинарию и др.
В паре минут от города-парка «Зеленая долина» расположены 2 лицея, которые предлагают большой спектр образовательных программ и обеспечивают высокий уровень обучения.
В городе-парке «Зеленая долина» большой уличный паркинг на 2,5 тыс. машин, поэтому мест хватит всем.
Легкая архитектура, стильный ландшафт, свое комьюнити и управляющая компания
Город-парк «Зеленая долина» включает в себя 17 домов переменной высотности 7—9 этажей, что комфортно для жизни людей. Все дворы комплекса закрытые, свободны от доступа посторонних, оснащены игровыми и спортивными зонами, видеонаблюдением и стильным ландшафтным дизайном.
Холлы первых этажей выполнены по авторскому проекту и оборудованы скоростными бесшумными лифтами, колясочными и велопарковками.
Поддерживает первозданный вид города-парка «Зеленая долина» своя управляющая компания, которая на связи с жителями 24/7 и проводит закрытые мероприятия в узком комьюнити: кинопоказы, фитнес-тренировки, фестивали и праздничные гуляния.
Дома из кирпича, отделка White box****** или с готовым ремонтом
Все дома города-парка «Зеленая долина» строятся из кирпича с толщиной стен в полметра (510 мм). В квартирах выполнена качественная предчистовая отделка White box с готовыми под укладку финишных покрытий стенами, полами и потолками, предусмотрена полная разводка электричества и водоснабжения, а также отопления в стяжке пола. Каждая квартира оснащена системой индивидуального отопления, поэтому вы сможете сами регулировать температуру в своей квартире и коммунальные платежи.
Вы можете выбрать любую квартиру города-парка «Зеленая долина» и заказать в ней ремонт. Только представьте, вы сразу заезжаете в готовую квартиру и экономите время на поиск рабочих и закупку всех материалов. Удобно еще и то, что стоимость ремонта можно включить в ипотеку или рассрочку.
Адрес офиса продаж: Микрорайон «Зеленая долина», 1.
Телефон: 8 (843) 210 52 40.
Сайт: https://зеленая-долина.рф/
Реклама. ООО «СЗ «Зеленая долина» ИНН 1648053131
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.
Справка
*Застройщик: ООО «СЗ «Зеленая долина». Проектная декларация размещена в ЕИСЖС на сайте наш.дом.рф.
** Указана стоимость 1-комнатной квартиры общей площадью 39,3 м2, расположенная по адресу: микрорайон «Зеленая долина», д. 12.
*** Указана стоимость 2-комнатной квартиры общей площадью 59,3 м2, расположенная по адресу: микрорайон «Зеленая долина», д. 9.
**** Указана стоимость 3-комнатной квартиры общей площадью 90,1 м2, расположенная по адресу: микрорайон «Зеленая долина», д. 3.
***** Ипотечное кредитование физлиц на первичном рынке недвижимости, с господдержкой, для семей с детьми («Семейная ипотека») на приобретение готового и строящегося жилого помещения (квартиры). Кредит предоставляется гражданам РФ; предельный возраст Заемщика на момент окончания срока действия кредитного договора — 70 лет; кредит предоставляется на срок до 30 лет; валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита для объектов недвижимости, расположенных на территории Москвы, МО, СПб и ЛО, — от 300 000 руб. до 12 000 000 руб., а для объектов, расположенных в других регионах присутствия Банка, — до 6 000 000 руб. Максимальный размер кредита для каждого Заемщика (Созаемщика) определяется на основании его (их) платежеспособности.Первоначальный взнос формируется за счет собственных средств, в том числе полученных из федерального бюджета (включая средства МСК), бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов либо от организации — работодателя заемщика, в размере не менее 20,01% от стоимости жилого помещении. Диапазон значений полной стоимости кредита (ПСК) От 6,105% до 12,201%. Ставка 5.74% указанный размер процентной ставки устанавливается для клиентов соответствующих Правилам программы и заключивших кредитный договор в период с 25.07.2024 по 31.12.2030. Ставка 5,74%, указанный размер процентной ставки устанавливается для клиентов 25.07.2024 по 31.12.2030, с ребенком— инвалидом, возраст которого не достиг 7 лет на дату заключения КД, или же есть ребенок-инвалид. Льготный размер процентной ставки устанавливается для клиентов, соответствующих Правилам, и заключивших кредитный договор по 31.12.2030г. (включительно). Скидка 0,25% годовых с процентной ставки предоставляется в случае присоединения Заемщика (Созаемщиков) к договору коллективного ипотечного страхования (при присоединении в рамках продукта «КСС»). В случаях, указанных в абзаце 4 подпункта «и» пункта 32 Правил, процентная ставка по кредитному договору устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2%, начиная с процентного периода, следующего за процентным периодом в котором Банком не получено возмещение или выявлены нарушение Заемщиком (одним из солидарных заемщиков, поручителем) Правил. В случае незаключения Заемщиком договоров личного страхования (страхования жизни, страхования от несчастного случая и болезни) и (или) страхования жилого помещения после государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение, а также при невыполнении Заемщиком предусмотренных кредитным договором условий указанных договоров страхования, процентная ставка повышается на 1% начиная с процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором допущено соответствующее нарушение, но не ранее 30 календарных дней с даты начала нарушения. Договор страхования риска утраты и повреждения объекта недвижимости, который заключается в обязательном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в страховой компании, отвечающей требованиям Банка. Договоры страхования риска причинения вреда жизни и здоровью, а также риска утраты права собственности на объект недвижимости (заключается по желанию Заемщика) в страховой компании, отвечающей требованиям Банка. Подробная информация об Условиях программы: https://absolutbank.ru/personal/loans/mortgage/gosprogramma/ Условия действительны c 18.11.2024 г. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №2306. Реклама. В расчете указана 2-комнатная квартира, общей площадью 59,3 м2, стоимостью 7,056 млн руб., первоначальный взнос 50,1%, ставка 5,74% на 30 лет, микрорайон «Зеленая долина», д.9. Подробнее на сайте: зеленая-долина.рф.
****** White box — качественная предчистовая отделка.
Настоящее предложение не является публичной офертой.