Расширяйтесь! 3-комнатные квартиры в городе-парке «Зеленая долина» от 9,2 млн руб.

Рядом с Казанью активно строится новый микрорайон — город-парк «Зеленая долина»

Фото: предоставлено ООО «СЗ «Зелёная долина»

Рядом с Казанью активно строится новый микрорайон — ГОРОД-ПАРК «ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА» со стоимостью квадратного метра от 114 тыс. руб. и всей необходимой инфраструктурой на территории: детским садом, парком, торговым центром, фреш-кафе, фитнес-центром, спа. О том, как выгодно купить квартиру в новом экологичном пригороде города, подробнее в нашем материале.



Квартиры от 114 тыс. руб. за квадратный метр в рассрочку без процентов

В комплексе представлен большой выбор 1-, 2-, 3-, 4-комнатных квартир в сданных и строящихся домах. Есть варианты небольших квартир с одной и двумя спальнями, а также просторные планировки с тремя комнатами, большими кухнями и отдельно выделенными гардеробными. Стоимость квартир в городе-парке «Зеленая долина»* начинается от 114 тыс. руб. за квадратный метр.

Этот вариант отлично подходит для тех, кто только планирует начать самостоятельную жизнь или съехать от родителей, для молодых семей и для тех, кто хочет жить поближе к Казани.

Также «Зеленая долина» — выгодный вариант для расширения и приумножения квадратных метров. Только представьте, вы можете обменять свою 1-комнатную квартиру в Казани и купить 3-комнатную в экологичном пригороде. Стоимость 1-комнатных квартир начинается от 5,3 млн руб.**, 2-комнатных — от 7 млн руб.***, 3-комнатных — от 9,2 млн руб.****

По программе семейной ипотеки платеж за свою 2-комнатную квартиру в новом микрорайоне составит всего лишь 20 500 руб.***** в месяц.

Этот вариант отлично подходит для тех, кто только планирует начать самостоятельную жизнь или съехать от родителей, для молодых семей и для тех, кто хочет жить поближе к Казани. предоставлено ООО «СЗ «Зелёная долина»

Удобная локация и экологичное окружение

Город-парк «Зеленая долина» расположен в 15 минутах езды от Казани по обновленному Горьковскому шоссе. Это один из малозагруженных выездов из города и перспективный район как для жизни, так и для инвестиций.

«Зеленая долина» уникальна своим наполнением: живописное природное окружение, чистый воздух, низкая плотность застройки и самодостаточная инфраструктура. Проект прекрасно подходит для тех, кто привык работать в ритме большого города, но жить предпочитает в балансе с природой.

Свой парк, детский сад, торговый центр, фитнес-центр и школы в шаговой доступности

«Зеленая долина» — город-парк 15-минутной доступности, где все необходимое рядом и сформирован столичный уровень жизни. Не нужно тратить время на поездки в магазин. Супермаркет и большой торговый центр — в нескольких шагах от дома. Для новых гастрономических открытий и здорового питания в городе-парке «Зеленая долина» будет свое фреш-кафе с открытой летней террасой. Восстановить баланс после рабочего дня можно в спортивном комплексе с фитнес-центром, бассейнами и спа.

Главный оазис города-парка «Зеленая долина» — огромный парк 3,5 га, где можно проводить больше времени на свежем воздухе и найти занятия по душе. Для малышей в составе парка предусмотрен целый плейхаб, для детей постарше — спортивные корты и зоны воркаута. Для выходных уикендов оборудованы барбекю-зоны, места отдыха и прогулок.

В новом городе сформирована dog-friendly-среда. Для заводчиков собак есть отдельная площадка для выгула и тренировки.

Прямо во внутреннем пространстве города-парка «Зеленая долина» расположен действующий частный детский сад «Уникум Land» на 120 мест с центром развития на 100 мест. Позволить ребенку дольше поспать утром, а затем без спешки за пару минут вернуться к своим планам — вовсе не мечта, а реальность. Особенность детского сада в гуманной педагогике, которая позволяет развивать детей через заботу и доброту, раскрывать таланты и формировать личности. В садик принимают детей от 1,5 года, формируя мини-группы до 18 человек. Воспитание детей также включает проведение дополнительных занятий: логоритмику, нейрогимнастику на сиббордах, математику, музыкально-театральное направление, кулинарию и др.

«Зеленая долина» — город-парк 15-минутной доступности, где все необходимое рядом и сформирован столичный уровень жизни. предоставлено ООО «СЗ «Зелёная долина»

В паре минут от города-парка «Зеленая долина» расположены 2 лицея, которые предлагают большой спектр образовательных программ и обеспечивают высокий уровень обучения.

В городе-парке «Зеленая долина» большой уличный паркинг на 2,5 тыс. машин, поэтому мест хватит всем.

Легкая архитектура, стильный ландшафт, свое комьюнити и управляющая компания

Город-парк «Зеленая долина» включает в себя 17 домов переменной высотности 7—9 этажей, что комфортно для жизни людей. Все дворы комплекса закрытые, свободны от доступа посторонних, оснащены игровыми и спортивными зонами, видеонаблюдением и стильным ландшафтным дизайном.

Холлы первых этажей выполнены по авторскому проекту и оборудованы скоростными бесшумными лифтами, колясочными и велопарковками.

Поддерживает первозданный вид города-парка «Зеленая долина» своя управляющая компания, которая на связи с жителями 24/7 и проводит закрытые мероприятия в узком комьюнити: кинопоказы, фитнес-тренировки, фестивали и праздничные гуляния.

Холлы первых этажей выполнены по авторскому проекту и оборудованы скоростными бесшумными лифтами, колясочными и велопарковками. предоставлено ООО «СЗ «Зелёная долина»

Дома из кирпича, отделка White box****** или с готовым ремонтом

Все дома города-парка «Зеленая долина» строятся из кирпича с толщиной стен в полметра (510 мм). В квартирах выполнена качественная предчистовая отделка White box с готовыми под укладку финишных покрытий стенами, полами и потолками, предусмотрена полная разводка электричества и водоснабжения, а также отопления в стяжке пола. Каждая квартира оснащена системой индивидуального отопления, поэтому вы сможете сами регулировать температуру в своей квартире и коммунальные платежи.

Вы можете выбрать любую квартиру города-парка «Зеленая долина» и заказать в ней ремонт. Только представьте, вы сразу заезжаете в готовую квартиру и экономите время на поиск рабочих и закупку всех материалов. Удобно еще и то, что стоимость ремонта можно включить в ипотеку или рассрочку.

предоставлено ООО «СЗ «Зелёная долина»

Адрес офиса продаж: Микрорайон «Зеленая долина», 1.

Телефон: 8 (843) 210 52 40.

Сайт: https://зеленая-долина.рф/

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Интернет-газета «Реальное время»