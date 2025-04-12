Эксперт Роскачества: наймодатель обязан оформить временную регистрацию при долгосрочной аренде

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При долгосрочной аренде жилья наймодатель обязан оформить временную регистрацию жильцам по их запросу, напомнил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков для «Известий».

По его словам, временная прописка необходима, если договор заключен на срок от 90 дней. В противном случае арендодателю и арендатору грозит штраф: от 5 до 7 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге, от 2 до 5 тысяч рублей в других регионах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Срок действия регистрации должен быть указан в договоре и может аннулироваться досрочно при выезде жильцов. Эксперт подчеркнул, что временная прописка не дает права на недвижимость, позволяя только пользоваться жильем. Однако арендаторы могут зарегистрировать ребенка без согласия собственника, но это не предоставляет ребенку право на собственность.

Напомним, что, по данным исследования «Авито Недвижимости», в первом квартале 2025 года средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в Казани снизилась на 5% по сравнению с предыдущим кварталом (IV квартал 2024 года).

Матвей Гавриков