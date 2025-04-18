Татарстан занял пятое место по объему выданных ипотек в марте

Фото: Максим Платонов

Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объему ипотечных кредитов, выданных в марте. Банки республики оформили 1638 ипотек на сумму 7,48 млрд рублей, увеличив показатели на 4% по количеству и на 9% по объему относительно февраля. Средний размер кредита составил 4,57 млн рублей, срок кредитования — 283 месяца. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ),

В рейтинге лидируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Чувашия заняла 33-е место с 425 выданными ипотеками на 1,74 млрд рублей и средним чеком 4,09 млн рублей.

Напомним, что жители Татарстана в первом квартале 2025 года запрашивали самые большие суммы кредитов наличными среди всех регионов России. Средний размер запрошенного кредита в республике составил 1,6 млн рублей.

Матвей Гавриков