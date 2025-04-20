Разогрев перед «Ак Барсом» удался: «Рубин» проиграл «Динамо», но сделал это максимально эффектно

Яркий футбол, удаление Даку и штанга со свободного удара в добавленное время

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» проиграл в Москве «Динамо» со счетом 1:3 в матче чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра стала отличным разогревом перед встречей хоккейных «Ак Барса» и московского «Динамо», которая запланирована через пару часов по окончании футбольного матча. Удаление Даку, нереализованный свободный удар и четыре гола — неполный список интересных событий встречи. Как «Рубин» не сумел взять реванш у «Динамо» за осенний разгром — в материале «Реального времени».

Сложный вопрос мотивации



«Рубину» уже сложно искать мотивацию на оставшуюся часть сезона. Команда Рашида Рахимова крепко сидит в середине турнирной таблицы. Маловероятно, что казанцы улучшат свои позиции или опустятся ниже седьмого-восьмого места. Причем это было понятно еще перед уходом команды на зимний перерыв.

Повод для победы в игре с «Динамо» имелся. 20 апреля клуб празднует свой день рождения. В далеком 1958 году в Казани создали команду мастеров под названием «Искра». Дата не юбилейная, но праздничная для клуба. Свои поздравления «Рубин» получил даже из космоса, откуда татарстанский космонавт Сергей Рыжиков отправил видеотелеграмму.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо этого, казанцам предстояло взять реванш за разгромное поражение в первом круге. Игра проходила в Нижнем Новгороде из-за саммита БРИКС в Казани и закончилась со счетом 0:4 в пользу «Динамо». С тех пор ситуация поменялась, такого результата в ответном матче в Москве ждать не приходилось.

Только вот у «Динамо» остается турнирная мотивация. Команда Марцела Лички до сих пор борется за медали чемпионата. В случае поражения отрыв от третьего места мог стать недосягаемым. Да и над самим тренером в последнее время сгущаются тучи. Чешскому специалисту пророчат скорую отставку из-за поражения в полуфинале Кубка России и неудовлетворительных результатов в РПЛ.

Разогрев перед хоккеем

Игра была перенесена на более раннее время из-за проведения в тот же день поединка «Ак Барса». Казанские хоккеисты сегодня тоже сыграют с московским «Динамо» на «ВТБ Арене». Хоккей передвинули на 19.00, а футбол начался в два часа дня. Таким образом, футболистам «Рубина» и «Динамо» предстояло выступить на разогреве перед хоккейным матчем.

Стартовые 45 минут выдались достаточно зрелищными, на поле было на что посмотреть. «Рубин» старался играть на контратаках, а «Динамо» действовало с позиции силы. Тренер хозяев Марцел Личка требовал от своих игроков более скоростного футбола, подгоняя команду с бровки. Высокий темп игры оказался неудобен «Рубину», уже к 10-й минуте Егор Тесленко и Мирлинд Даку получили желтые карточки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впрочем, первый опасный момент случился у ворот «Динамо». Дардан Шабанхаджай едва не повторил свой подвиг из предыдущего тура, когда забил «Локомотиву» (1:0) в красивом проходе. На этот раз албанец вновь убегал с центра поля, однако в конце забега форварду «Рубина» не хватило сил для удара.

«Динамо» ответило голевым действием. На 24-й минуте Хуан Касерес вырезал передачу в штрафную на Ярослава Гладышева, который катнул мяч мимо вратаря — 1:0. Для воспитанника «бело-голубых» это был сотый матч за клуб. «Рубин» горевал не долго, сравнял счет в ответной же атаке. Даку разобрался с двумя защитниками «Динамо», навесил в центр штрафной, откуда набежавший Руслан Безруков отправил мяч в сетку — 1:1.

До перерыва у команд было несколько возможностей выйти вперед. Однако удары Ходжи и прострел Бителло прервали защитники, погасив опасность у своих ворот.

Эмоциональный взрыв в конце матча

Второй тайм стартовал с небольшим преимуществом «Рубина». Казанцы оккупировали зону хозяев и организовали пару неплохих подходов к воротам Андрея Лунева. Забить не удалось, но выглядело это неожиданно. По игре нельзя было понять, какая именно команда еще борется за медали чемпионата, а какая давно доигрывает сезон.

После активного начала «Рубина» в стане «Динамо» внесли некоторые корректировки в игру. У казанцев некстати поле из-за травмы покинул Дардан Шабанхаджай, которого сменил Никола Чумич. Между тем, «бело-голубые» потихоньку перехватили инициативу, перекрыв все контратакующие ходы гостей. Такой футбол принес результат на 60-й минуте. Дмитрий Скопинцев рикошетом от Дмитрия Кабутова отдал пас в центр, а Гладышев в падении головой отправил мяч в сетку — 2:1.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанцы снова ответили быстрым голом. Чумич убежал от защитников, точным ударом переиграл вратаря, но судьи отменили взятие ворот из-за офсайда после просмотра VAR. Та же участь постигла пенальти, назначенное в пользу «Динамо» за игру рукой Игора Вуячича. Арбитр пересмотрел свое решение, глянув на повтор эпизода. Практически сразу не засчитали гол Маухуба, форвард хозяев залез во вне игры.

Матч медленно шел к своему завершению, но эмоции на поле взорвались в добавленное время. Судья добавил к основным 90 минутам еще девять, в которые уместились удаление, свободный удар и забитый мяч. Вначале арбитр Сергей Чебан удалил Даку, албанец слишком сильно негодовал решению не засчитать на нем фол в одной из контратак «Рубина».

Затем вратарь Лунев взял мяч в руки после паса Муми Нгамале — Кабутов откатил мяч на Ваду, а удар аргентинца влетел в крестовину. Точку поставил Бителло, красивым ударом вонзивший третий гол «Динамо».

Умопомрачительная концовка добавит драйва болельщикам, которых через пару часов ждет хоккейный матч «Ак Барса» против «Динамо». А для Рашида Рахимова следующая игра своей команды станет головной болью. С учетом удаления Даку и травм Богдана Йочича с Дарданом Шабанхаджаем, у казанцев будет мало пространства для ротации состава. Благо, играть с одним из главных аутсайдеров чемпионата.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 3:1 (1:1, 2:0)

Голы:

1:0 — 23, Гладышев (Касерес)

1:1 — 25, Безруков (Даку)

2:1 — 61, Гладышев

3:1 — 90+, Бителло (Нгамале).

Следующий матч «Рубин» проведет 27 апреля в Казани с «Факелом» в 19.00 по московскому времени. После 25-го тура казанцы остались в середине таблицы и делят седьмое место с «Ростовом». «Факел» опустился на последнюю строчку, проиграв в параллельной игре как раз ростовчанам.