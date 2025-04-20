Разогрев перед «Ак Барсом» удался: «Рубин» проиграл «Динамо», но сделал это максимально эффектно
Яркий футбол, удаление Даку и штанга со свободного удара в добавленное время
«Рубин» проиграл в Москве «Динамо» со счетом 1:3 в матче чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра стала отличным разогревом перед встречей хоккейных «Ак Барса» и московского «Динамо», которая запланирована через пару часов по окончании футбольного матча. Удаление Даку, нереализованный свободный удар и четыре гола — неполный список интересных событий встречи. Как «Рубин» не сумел взять реванш у «Динамо» за осенний разгром — в материале «Реального времени».
Сложный вопрос мотивации
«Рубину» уже сложно искать мотивацию на оставшуюся часть сезона. Команда Рашида Рахимова крепко сидит в середине турнирной таблицы. Маловероятно, что казанцы улучшат свои позиции или опустятся ниже седьмого-восьмого места. Причем это было понятно еще перед уходом команды на зимний перерыв.
Повод для победы в игре с «Динамо» имелся. 20 апреля клуб празднует свой день рождения. В далеком 1958 году в Казани создали команду мастеров под названием «Искра». Дата не юбилейная, но праздничная для клуба. Свои поздравления «Рубин» получил даже из космоса, откуда татарстанский космонавт Сергей Рыжиков отправил видеотелеграмму.
Помимо этого, казанцам предстояло взять реванш за разгромное поражение в первом круге. Игра проходила в Нижнем Новгороде из-за саммита БРИКС в Казани и закончилась со счетом 0:4 в пользу «Динамо». С тех пор ситуация поменялась, такого результата в ответном матче в Москве ждать не приходилось.
Только вот у «Динамо» остается турнирная мотивация. Команда Марцела Лички до сих пор борется за медали чемпионата. В случае поражения отрыв от третьего места мог стать недосягаемым. Да и над самим тренером в последнее время сгущаются тучи. Чешскому специалисту пророчат скорую отставку из-за поражения в полуфинале Кубка России и неудовлетворительных результатов в РПЛ.
Разогрев перед хоккеем
Игра была перенесена на более раннее время из-за проведения в тот же день поединка «Ак Барса». Казанские хоккеисты сегодня тоже сыграют с московским «Динамо» на «ВТБ Арене». Хоккей передвинули на 19.00, а футбол начался в два часа дня. Таким образом, футболистам «Рубина» и «Динамо» предстояло выступить на разогреве перед хоккейным матчем.
Стартовые 45 минут выдались достаточно зрелищными, на поле было на что посмотреть. «Рубин» старался играть на контратаках, а «Динамо» действовало с позиции силы. Тренер хозяев Марцел Личка требовал от своих игроков более скоростного футбола, подгоняя команду с бровки. Высокий темп игры оказался неудобен «Рубину», уже к 10-й минуте Егор Тесленко и Мирлинд Даку получили желтые карточки.
Впрочем, первый опасный момент случился у ворот «Динамо». Дардан Шабанхаджай едва не повторил свой подвиг из предыдущего тура, когда забил «Локомотиву» (1:0) в красивом проходе. На этот раз албанец вновь убегал с центра поля, однако в конце забега форварду «Рубина» не хватило сил для удара.
«Динамо» ответило голевым действием. На 24-й минуте Хуан Касерес вырезал передачу в штрафную на Ярослава Гладышева, который катнул мяч мимо вратаря — 1:0. Для воспитанника «бело-голубых» это был сотый матч за клуб. «Рубин» горевал не долго, сравнял счет в ответной же атаке. Даку разобрался с двумя защитниками «Динамо», навесил в центр штрафной, откуда набежавший Руслан Безруков отправил мяч в сетку — 1:1.
До перерыва у команд было несколько возможностей выйти вперед. Однако удары Ходжи и прострел Бителло прервали защитники, погасив опасность у своих ворот.
Эмоциональный взрыв в конце матча
Второй тайм стартовал с небольшим преимуществом «Рубина». Казанцы оккупировали зону хозяев и организовали пару неплохих подходов к воротам Андрея Лунева. Забить не удалось, но выглядело это неожиданно. По игре нельзя было понять, какая именно команда еще борется за медали чемпионата, а какая давно доигрывает сезон.
После активного начала «Рубина» в стане «Динамо» внесли некоторые корректировки в игру. У казанцев некстати поле из-за травмы покинул Дардан Шабанхаджай, которого сменил Никола Чумич. Между тем, «бело-голубые» потихоньку перехватили инициативу, перекрыв все контратакующие ходы гостей. Такой футбол принес результат на 60-й минуте. Дмитрий Скопинцев рикошетом от Дмитрия Кабутова отдал пас в центр, а Гладышев в падении головой отправил мяч в сетку — 2:1.
Казанцы снова ответили быстрым голом. Чумич убежал от защитников, точным ударом переиграл вратаря, но судьи отменили взятие ворот из-за офсайда после просмотра VAR. Та же участь постигла пенальти, назначенное в пользу «Динамо» за игру рукой Игора Вуячича. Арбитр пересмотрел свое решение, глянув на повтор эпизода. Практически сразу не засчитали гол Маухуба, форвард хозяев залез во вне игры.
Матч медленно шел к своему завершению, но эмоции на поле взорвались в добавленное время. Судья добавил к основным 90 минутам еще девять, в которые уместились удаление, свободный удар и забитый мяч. Вначале арбитр Сергей Чебан удалил Даку, албанец слишком сильно негодовал решению не засчитать на нем фол в одной из контратак «Рубина».
Затем вратарь Лунев взял мяч в руки после паса Муми Нгамале — Кабутов откатил мяч на Ваду, а удар аргентинца влетел в крестовину. Точку поставил Бителло, красивым ударом вонзивший третий гол «Динамо».
Умопомрачительная концовка добавит драйва болельщикам, которых через пару часов ждет хоккейный матч «Ак Барса» против «Динамо». А для Рашида Рахимова следующая игра своей команды станет головной болью. С учетом удаления Даку и травм Богдана Йочича с Дарданом Шабанхаджаем, у казанцев будет мало пространства для ротации состава. Благо, играть с одним из главных аутсайдеров чемпионата.
«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 3:1 (1:1, 2:0)
Голы:
1:0 — 23, Гладышев (Касерес)
1:1 — 25, Безруков (Даку)
2:1 — 61, Гладышев
3:1 — 90+, Бителло (Нгамале).
Следующий матч «Рубин» проведет 27 апреля в Казани с «Факелом» в 19.00 по московскому времени. После 25-го тура казанцы остались в середине таблицы и делят седьмое место с «Ростовом». «Факел» опустился на последнюю строчку, проиграв в параллельной игре как раз ростовчанам.
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