В Казани СК прекратил дело врача по «взятке» за справку о дееспособности пациентки частного пансионата

Александр Давыдов с адвокатом. Фото: Михаил Захаров

Как стало известно «Реальному времени», Следком по Татарстану прекратил преследование казанского врача-психиатра Александра Давыдова, ранее обвинявшегося в коммерческом подкупе по делу о частном пансионате в Щербаково. Получение 5 тысяч рублей за незаконные действия он полностью признал и выбыл из числа обвиняемых в связи с деятельным раскаянием.

Напомним, в феврале 2024-го в частном пансионате для престарелых и инвалидов в поселке Щербаково скончалась 76-летняя Алевтина Канашева. По версии следствия, туда ее определила племянница — Ирина Белозерова, получив от тети доверенность на право распоряжаться квартирой, коттеджем с участком и компанией «Франт», которая владела помещениями на Московском рынке Казани. По договору купли-продажи имущество было переоформлено на мать Белозеровой.

Ирина Белозерова. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Судебный спор за эти активы инициировала другая родственница покойной — Александра Канашева, параллельно обратившись к силовикам. В августе 2024-го в СК возбудили дело о мошенничестве и фальсификации представленной в суд справки врача-психиатра, что при помещении в пансионат состоятельная пенсионерка проходила обследование и была признана дееспособной.

Подписавший ту справку врач из клиники семейной медицины «Плюс» Александр Давыдов подтвердил версию силовиков, что сделал это за вознаграждение в 5 тысяч рублей. В сентябре его водворили под домашний арест, но позже смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, а примерно больше месяца назад прекратили его дело.

Юлия Зайцева и ее защитник. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В итоге на сегодняшний день число фигурантов дела частного пансионата сократилось до трех человек, при этом под стражей остается только наследница покойной Ирина Белозерова. Вину она не признает. Такую же позицию занимает помощник нотариуса Юлия Зайцева, которая, временно исполняя обязанности нотариуса, засвидетельствовала доверенность ныне покойной пенсионерки в пользу Белозеровой. По данным источников «Реального времени», она уже знакомится с материалами выделенного дела по злоупотреблению нотариальными полномочиями.

Дело хозяйки пансионата Чулпан Мифтаховой уже направлено в суд. Финальное обвинение ей предъявили только в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК РФ). Вину женщина полностью признала. Ее дело будет рассматриваться в особом порядке.

Чулпан Мифтахова. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Первоначальная версия силовиков о «доме смерти», где постояльцев могли намеренно доводить до летального исхода, в ходе следствия была опровергнута. Эксгумация останков пенсионерки Канашевой с проведением посмертных экспертных исследований не выявила следов приема каких-либо запрещенных и ведущих к летальному исходу препаратов.