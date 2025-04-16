Распроданность жилья в новостройках Татарстана превысила среднероссийский уровень

Фото: Максим Платонов

В Татарстане распроданность квартир в новостройках достигла 37%, что выше среднероссийского показателя на 31%. По данным на начало апреля 2025 года, это один из самых высоких показателей среди регионов с объемом строительства более 3 млн кв. м.

Лидерами по распроданности остаются Москва (46%) и Санкт-Петербург (38%). При этом в целом по России ситуация выглядит следующим образом:

Всего строится около 114,5 млн кв. м жилья.

Продано 35 млн кв. м (31%).

За последний месяц показатель снизился на 1 п.п.

В домах, планируемых к сдаче в ближайшие два года, распроданность составляет:

2025 год — 53%.

2026 год — 29%.

По оценке «Дом РФ», соотношение распроданности к стройготовности держится на оптимальном уровне в 74%, что указывает на сбалансированность рынка. Для сравнения: в конце первого квартала 2020 года этот показатель составлял 113%, сигнализируя о дефиците жилья.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что, по данным исследования «Авито Недвижимости», в первом квартале 2025 года средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в Казани снизилась на 5% по сравнению с предыдущим кварталом (IV квартал 2024 года). Это один из самых заметных показателей падения цен в стране — наряду с Москвой (-13%), Челябинском и Волгоградом (-11% в обоих). Средняя цена аренды в Казани составила 35 тыс. рублей в месяц, что делает ее четвертым самым дорогим городом в России после Москвы (70 тыс. руб.), Хабаровска (45 тыс. руб.) и Сочи (40 тыс. руб.).



Матвей Гавриков